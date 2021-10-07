Большинство пользователей либо не заметили, либо не запомнили способ выбрать эти приложения.

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«Окно выбора» на iOS не заметили 45% пользователей, а о существовании папки «Закон», в которой собраны иконки приложений, не знали 64% владельцев телефонов Samsung, говорится в исследовании аналитической компании Telecom Daily (есть у vc.ru).

Компания опросила 1,8 тысяч покупателей новых смартфонов Samsung и Apple, и проанализировала через сервис сбора статистики AppAnnie динамику скачиваний мобильных приложений на iOS.

По закону компании сами могут выбрать вариант установки приложений из трёх предложенных:

«Окно выбора» со списком приложений, которое появляется при первом включении телефона (использует Apple).

Иконки приложений на экране (использует Samsung).

Установка приложений в память устройства.

Результаты опроса пользователей смартфонов TelecomDaily

Только 16% пользователей устройств Apple устанавливают приложения при активации смартфона, после они не могут вернуться к «окну выбора». При этом владельцы устройств от Samsung могут открыть папку «Закон» на экране телефона в любой момент и скачать нужное приложение.

Результаты опроса среди пользователей iPhone TelecomDaily

Также исследование показало, при активации iPhone большинство предпочитают настраивать только язык и страну (94%), и базовые функции Face ID, Touch ID (79%). Больше половины (59%) из них сообщили, что им удобно устанавливать приложения по необходимости.

Предпочтительный вариант предустановки ПО TelecomDaily

Статистика скачиваний российских приложений из «окна выбора» на устройствах Apple не изменилась после вступления закона в силу, следует из данных App Annie. При анализе учитывалась статистика за март 2021 года, когда закон ещё не вступил в силу, и за апрель, когда на iPhone появилось «окно выбора».

Скачивание популярных приложений до и после вступления в силу закона TelecomDaily

А вот небольшие приложения стали скачивать чаще: от 48 до 275 установок в день.

Динамика скачиваний менее популярных приложений TelecomDaily

Самым полезным приложением 55% пользователей назвали «Госуслуги», 45% — «Яндекс.Карты», 43% — «Яндекс» — 43%. В антирейтинг попали ICQ — 43%, OK Live — 35% и Applist — 32%.