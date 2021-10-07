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Nazigul Jusupova

Большинство россиян игнорируют приложения из списка о предустановке российского ПО на устройства — Telecom Daily Статьи редакции

Большинство пользователей либо не заметили, либо не запомнили способ выбрать эти приложения.

25 25 комментариев
1630 просмотров

«Окно выбора» на iOS не заметили 45% пользователей, а о существовании папки «Закон», в которой собраны иконки приложений, не знали 64% владельцев телефонов Samsung, говорится в исследовании аналитической компании Telecom Daily (есть у vc.ru).

Компания опросила 1,8 тысяч покупателей новых смартфонов Samsung и Apple, и проанализировала через сервис сбора статистики AppAnnie динамику скачиваний мобильных приложений на iOS.

По закону компании сами могут выбрать вариант установки приложений из трёх предложенных:

  • «Окно выбора» со списком приложений, которое появляется при первом включении телефона (использует Apple).
  • Иконки приложений на экране (использует Samsung).
  • Установка приложений в память устройства.
Результаты опроса пользователей смартфонов TelecomDaily

Только 16% пользователей устройств Apple устанавливают приложения при активации смартфона, после они не могут вернуться к «окну выбора». При этом владельцы устройств от Samsung могут открыть папку «Закон» на экране телефона в любой момент и скачать нужное приложение.

Результаты опроса среди пользователей iPhone TelecomDaily

Также исследование показало, при активации iPhone большинство предпочитают настраивать только язык и страну (94%), и базовые функции Face ID, Touch ID (79%). Больше половины (59%) из них сообщили, что им удобно устанавливать приложения по необходимости.

Предпочтительный вариант предустановки ПО TelecomDaily

Статистика скачиваний российских приложений из «окна выбора» на устройствах Apple не изменилась после вступления закона в силу, следует из данных App Annie. При анализе учитывалась статистика за март 2021 года, когда закон ещё не вступил в силу, и за апрель, когда на iPhone появилось «окно выбора».

Скачивание популярных приложений до и после вступления в силу закона TelecomDaily

А вот небольшие приложения стали скачивать чаще: от 48 до 275 установок в день.

Динамика скачиваний менее популярных приложений TelecomDaily

Самым полезным приложением 55% пользователей назвали «Госуслуги», 45% — «Яндекс.Карты», 43% — «Яндекс» — 43%. В антирейтинг попали ICQ — 43%, OK Live — 35% и Applist — 32%.

  • Закон о предустановке российского ПО вступил в силу 1 апреля 2021 года. Производители смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров с поддержкой Smart TV должны предлагать покупателям в России приложения российских разработчиков. За нарушение грозит штраф до 200 тысяч рублей.

#новости #telecomdaily #предустановкаприложений

25 25 комментариев
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4
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25 комментариев
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Gabby BenDer

Конечно. Люди ж не все дураки пользовать некачественное и ненадежное недоПО)

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15
Сергей S.L.

Ага, это не какой нибудь ФБ, данные надёжно хранятся и никуда не попадут... хотя стоп

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6
Gabby BenDer

Фб помойка и дыра-давно известный факт. На нем свет клином не сошелся, так если что)

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11
Сергей S.L.

Нигде не сошёлся. Везде есть дыры и отовсюду утекают данные. Смысл тогда было писать комент?

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0
ЯжПрограммист

У нас граждане сами прекрасно умеют ставить всякое говно в телефон, им для этого помощь госудаоства вообще не нужна.

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3
Станислав Назаров

Российские разработки лучшие в мире. Так что ПО надёжное и качественное, просто доступ есть у всех кому надо и не надо. 

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0
Valentin Dombrovsky

Неважно, качественное ПО или нет — люди используют то, что им нужно, а не то, что им навязывают, это очевидно. 

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0
Сергей S.L.

А предустановленные гуглом приложения не обязывают? ) или это другое?)

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0
Valentin Dombrovsky

А Вы ими пользуетесь? У меня Эппл (айфон, айпад, мак) — большинством предустановленных приложений я не пользуюсь и отнюдь не потому что это «недоПО», смекаете о чём речь? 

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0
Александр Еремин

Что, что а умеет наша власть делать то что нах.р большинству не надо. Как обычно, или работая ради себя, или ради узкого круга лиц, либо ради имитации бурной деятельности и для поддержания "осажденной СкрепНости"

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6
Автоматический Даниль

Это основной скилл, который требуется для работы во власти. Кстати, во всем мире )

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3
Александр Еремин

Дык я иногда могу быть не против, но не тогда когда страна копает очередную ямку на дне.

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1
Автоматический Даниль

Да там все сложнее. Есть знакомый, замглавы очень небольшого поселения с небольшим бюджетом. Много че порассказывал интересного. Даже если захочешь норм работать, то это будет иногда крайне сложно.

К примеру, на региональном уровне один х... сос который отвечает за молодежную политику решил организовать какие-то спортивные мероприятия. Ну надо ему в Москвабад отправить статистку и рапортовать о том, что вот он идеально работает. Организовать по всему региону.

Но там не все так просто, например, нужно заказать скорую-реанимобиль в обязательно порядке, это закон. Она должна именно что дежурить. В этом  поселении только медпункт. Нужно договариваться с городом, а это стоит денег. С регионального бюджета денег дали фиг. Вот и управленцы встают перед выбором: забить болт на эти мероприятия, потому что денег нет и получить серьезно по шапке или провести мероприятия, но забить на постройку детской площадки, которую они ОБЕЩАЛИ людям.

А смысл в том, что в цепочке власти всегда есть минимум один человек, которому насрать на людей) И если он выше, то хрен ты чего сделаешь. А конкретные люди, на месте, которые голосовали за тебя, будут потом говорить, что ты - мудак) ред.

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7
Александр Еремин

Ну у нас же один конкретный человек у власти который который должен разрушивать такие ситуации, лампочки менять в подъездах ну или гарантировать корректную работу институтов. Но на старость лет ему это нах.р не нужно. А вместо себя никого не пускает. Ибо в созданной им же системе таким как он, система при выпаде из обоймы, шею свернёт.

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0
Автоматический Даниль

Надо срочно ужесточить что угодно!

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6
Константин

Потому что там ебаные приложения от Яндекса
Курили бабушке сяоми за 10к. Так у неё сразу из коробки поиск Яндекс и Авто.ру
Ладно ещё поиск, но с хуя-ли там появился авто.ру по дефолту. Почему не дром. В итоге все эти говняшки были посланы в корзину 

Вообще считаю что телефон при покупке должен быть нулевым. Все остальное должно ставиться отдельно 

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5
Игорь Рачук

 Курили бабушке сяоми

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1
Vladimir Ponomarev

Папка "Закон".:))))

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4
Игорь Рачук
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0
Илья Волочков

По мне так законопроект просто опоздал лет на 10. Сейчас уже пользователей, которые не пользовались смартфонами ранее, уже почти нет. И большинство давно определились, какими приложениями они пользуются и какие им нужны. Насильно пропихнуть тот же ICQ, когда человеку он не нужен, сложно. ред.

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4
Путачок

Потому что репутация тоже важна. Быть в этом списке это свинство.

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2
Шизоидная обезьяна

Пфф, надо сделать чтобы не через Госуслуги получали субсидии на детей и прочее, а через ICQ или Вайлдберизз

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1
Роман Супиченко

. ред.

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0
Alex Lowen

Ну очевидно же, что пользователь выбирает то что ему удобно, нравится и т.д. Мало им было спутников, купленных ICQ и LJ чтобы уже понять и определиться: либо свободная конкуренция (но тогда вам прийдется поднапрячься и стать достойной альтернативой), либо закрывайте все к чертям, делайте Чебурнет и вот это вот все.

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0
Степан Фадеев

Для них это неожиданность?

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0
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