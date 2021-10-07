Большинство россиян игнорируют приложения из списка о предустановке российского ПО на устройства — Telecom Daily Статьи редакции
Большинство пользователей либо не заметили, либо не запомнили способ выбрать эти приложения.
«Окно выбора» на iOS не заметили 45% пользователей, а о существовании папки «Закон», в которой собраны иконки приложений, не знали 64% владельцев телефонов Samsung, говорится в исследовании аналитической компании Telecom Daily (есть у vc.ru).
Компания опросила 1,8 тысяч покупателей новых смартфонов Samsung и Apple, и проанализировала через сервис сбора статистики AppAnnie динамику скачиваний мобильных приложений на iOS.
По закону компании сами могут выбрать вариант установки приложений из трёх предложенных:
- «Окно выбора» со списком приложений, которое появляется при первом включении телефона (использует Apple).
- Иконки приложений на экране (использует Samsung).
- Установка приложений в память устройства.
Только 16% пользователей устройств Apple устанавливают приложения при активации смартфона, после они не могут вернуться к «окну выбора». При этом владельцы устройств от Samsung могут открыть папку «Закон» на экране телефона в любой момент и скачать нужное приложение.
Также исследование показало, при активации iPhone большинство предпочитают настраивать только язык и страну (94%), и базовые функции Face ID, Touch ID (79%). Больше половины (59%) из них сообщили, что им удобно устанавливать приложения по необходимости.
Статистика скачиваний российских приложений из «окна выбора» на устройствах Apple не изменилась после вступления закона в силу, следует из данных App Annie. При анализе учитывалась статистика за март 2021 года, когда закон ещё не вступил в силу, и за апрель, когда на iPhone появилось «окно выбора».
А вот небольшие приложения стали скачивать чаще: от 48 до 275 установок в день.
Самым полезным приложением 55% пользователей назвали «Госуслуги», 45% — «Яндекс.Карты», 43% — «Яндекс» — 43%. В антирейтинг попали ICQ — 43%, OK Live — 35% и Applist — 32%.
- Закон о предустановке российского ПО вступил в силу 1 апреля 2021 года. Производители смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров с поддержкой Smart TV должны предлагать покупателям в России приложения российских разработчиков. За нарушение грозит штраф до 200 тысяч рублей.
Да там все сложнее. Есть знакомый, замглавы очень небольшого поселения с небольшим бюджетом. Много че порассказывал интересного. Даже если захочешь норм работать, то это будет иногда крайне сложно.
К примеру, на региональном уровне один х... сос который отвечает за молодежную политику решил организовать какие-то спортивные мероприятия. Ну надо ему в Москвабад отправить статистку и рапортовать о том, что вот он идеально работает. Организовать по всему региону.
Но там не все так просто, например, нужно заказать скорую-реанимобиль в обязательно порядке, это закон. Она должна именно что дежурить. В этом поселении только медпункт. Нужно договариваться с городом, а это стоит денег. С регионального бюджета денег дали фиг. Вот и управленцы встают перед выбором: забить болт на эти мероприятия, потому что денег нет и получить серьезно по шапке или провести мероприятия, но забить на постройку детской площадки, которую они ОБЕЩАЛИ людям.
А смысл в том, что в цепочке власти всегда есть минимум один человек, которому насрать на людей) И если он выше, то хрен ты чего сделаешь. А конкретные люди, на месте, которые голосовали за тебя, будут потом говорить, что ты - мудак) ред.
Ну у нас же один конкретный человек у власти который который должен разрушивать такие ситуации, лампочки менять в подъездах ну или гарантировать корректную работу институтов. Но на старость лет ему это нах.р не нужно. А вместо себя никого не пускает. Ибо в созданной им же системе таким как он, система при выпаде из обоймы, шею свернёт.
Потому что там ебаные приложения от Яндекса
Курили бабушке сяоми за 10к. Так у неё сразу из коробки поиск Яндекс и Авто.ру
Ладно ещё поиск, но с хуя-ли там появился авто.ру по дефолту. Почему не дром. В итоге все эти говняшки были посланы в корзину
Вообще считаю что телефон при покупке должен быть нулевым. Все остальное должно ставиться отдельно
Ну очевидно же, что пользователь выбирает то что ему удобно, нравится и т.д. Мало им было спутников, купленных ICQ и LJ чтобы уже понять и определиться: либо свободная конкуренция (но тогда вам прийдется поднапрячься и стать достойной альтернативой), либо закрывайте все к чертям, делайте Чебурнет и вот это вот все.
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