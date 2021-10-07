Пользователи нашли описание платформы для спонсорских постов в Telegram — прибыль получит мессенджер, а не авторы Статьи редакции
Площадка начнёт платить владельцам каналов, когда окупит основные расходы.
- В сервисе перевода интерфейса Telegram на разные языки появилось упоминание платформы для спонсорских постов в мессенджере. На это обратил внимание Telegram Info.
- В сообщении указано, что мессенджер разработал инструмент для продвижения каналов и сообщений «с учётом конфиденциальности пользователей». Рекламные сообщения пока работают в тестовом режиме.
- Telegram не будет делить прибыль с авторами каналов, где разместит рекламу, пока не покроет основные расходы.
- В рекламных сообщениях не будет персонализации и сторонних ссылок. Размещённые через платформу посты будут находиться ниже всех постов в канале.
- В декабре 2020 года Павел Дуров анонсировал появление платных функций и рекламной платформы в Telegram в 2021 году.
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