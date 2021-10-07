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Маша Цепелева

Пользователи нашли описание платформы для спонсорских постов в Telegram — прибыль получит мессенджер, а не авторы Статьи редакции

Площадка начнёт платить владельцам каналов, когда окупит основные расходы.

  • В сервисе перевода интерфейса Telegram на разные языки появилось упоминание платформы для спонсорских постов в мессенджере. На это обратил внимание Telegram Info.
  • В сообщении указано, что мессенджер разработал инструмент для продвижения каналов и сообщений «с учётом конфиденциальности пользователей». Рекламные сообщения пока работают в тестовом режиме.
  • Telegram не будет делить прибыль с авторами каналов, где разместит рекламу, пока не покроет основные расходы.
  • В рекламных сообщениях не будет персонализации и сторонних ссылок. Размещённые через платформу посты будут находиться ниже всех постов в канале.
  • В декабре 2020 года Павел Дуров анонсировал появление платных функций и рекламной платформы в Telegram в 2021 году.
Купить рекламу будет проще, но многое пока…
Например, смогут ли владельцы каналов зарабатывать на официальной рекламе или 100% выручки будет…
vc.ru

#новость #telegram

1540 просмотров
12 12 комментариев
6
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Эдуард Гладышев

- Telegram не будет делить прибыль с авторами каналов
или 
- Полная блокировка Telegram в России

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9
Платон Щукин

Эх Паша, а ты говорил.

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8
Roman Off

Созидайте, глупцы

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2
Вячеслав Андреевич

На самом деле, Телеграмм слишком долго прожил без монетизации. Теперь будет окупаемость проекта

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4
Roman Off

Потому как с ICO прокатили

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2
Антон Штадлер

Потом будет плата за возможность ее отключить)

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0
Евгений Зимненко

Отлично! Павел создаёт не просто платформу для рекламы. Внешних ссылок на рекламируемый продукт не будет! Всё внутри системы. Отлично! Просто аплодисменты! ред.

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0
Антон Штадлер

Что-то восприятию рекламы на ФБ это не сильно помогает, как и Инсте, где через 2 поста ссылка на рекламиоуемый аккаунт

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1
A. Bigkkuzin

Любопытно, какие потом в % планируются отчисления владельцам каналов.

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0
Yury Grinev

Никаких

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1
Feduard Klimkin

А потом будут выплаты, как в РСВК)

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0
Дмитрий Суханов

Только в каналах? А в ботах?

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0
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