Автоуслуги для ж/д: зачем это нужно и как автоматизировать сотрудничество

Доставка грузов железнодорожным и автотранспортном – два конкурирующих сегмента. У каждого из этих направлений есть свои преимущества, поэтому в определённых ситуациях они сотрудничают. Зачем железнодорожному оператору автоуслуги? Расскажем в кейсе. Еще поделимся опытом работы с цифровой платформой по поиску подрядчика: на что обращать внимание…