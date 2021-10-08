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Маша Цепелева

Минцифры запланировало выпустить SIM-карты с функцией электронной подписи в России Статьи редакции

Ведомство собрало рабочую группу, чтобы обсудить работу системы.

  • Предполагается, что на SIM-картах будут чипы с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) — у неё высшая степень юридической силы.
  • УКЭП позволяет бизнесу подавать отчетность в налоговую, подключаться к порталу системы маркировки «Честный знак», участвовать в электронных торгах и другое. Сейчас УКЭП устанавливается на компьютер, а токен для неё хранится на USB-накопителе или смарт-карте.
  • В составе рабочей группы проекта — представители ФСБ, операторов связи и научных организаций, сообщают «Ведомости». Участники обсуждают реализацию решения, сроки, требования к разработчику — от этого будет зависеть объём инвестиций операторов, рассказал изданию директор департамента корпоративных коммуникаций МТС Алексей Меркутов. По его словам, стоимость SIM-карты вырастет.
  • В SIM-картах с УКЭП будут использоваться российские криптографические алгоритмы, а в действующих применяется зарубежное шифрование, рассказала изданию гендиректор «Системы управления идентификацией» Светлана Белова.
  • SIM-карта c УКЭП разработана в Институте точной механики и вычислительной техники РАН имени Лебедева. Обсуждается производство 100-150 млн таких SIM-карт в год, сообщил гендиректор Института Александр Князев.

#новость #связь #электронная_подпись

1035 просмотров
18 18 комментариев
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18 комментариев
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Sergey Vasiliev

Ждём в приемной "перевыпустили симку, увели бизнес на сто тыщ мультов"

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5
Michael Ivonin

В SIM-карту будет встроено СКЗИ? Значит, по закону с ней нельзя будет выезжать за рубеж.

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2
Евгений Рогов

Вы не понимаете, это другое! Ахахах

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5
Gleb Tyutikov

А что делать заграницей порядочному гражданину? 

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2
Николай Замотаев

Да встроить в неё самоликвидатор и всё, делов-то. :)
Можно вместе с гражданином.
зы. сарказм если что ред.

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1
Владимир В

А что можно делать "заграницей", особенно если находишься не за границей?

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0
AnlimiT

Закон не долго поменять, если это кому-то нужно 😏

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0
Dmitriy DovoS

У подписи есть срок действия (12-15 месяцев). Они предлагают каждый год менять симку из-за истечения срока действия подписи? 

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2
ave ego

про eSim можно забыть?

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1
Vladimir S.

Забыли упомянуть, что в разработке участвовали эксперты знающие, как освоить миллиарды рублей из «ВМТ — ведомства мертворожденных технологий» — привет от eSIM, когда весь мир во главе с Apple, идёт к тому, чтобы уйти от SIM слота 😂

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1
Andrey Gordeev

Вообще не понимаю, кому нужны сим-карты, когда есть e-sim.

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0
ivan bagrov

а люди просили усложнять технологии?

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0
Николай Замотаев

Так это уже сейчас можно делать. На симке и так java машина есть, залить ещё один апплет и всё.

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0
Алекс И

150млн в год?) кому столько надо?)

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0
Николай Замотаев

Скорее всего для интернета вещей. Но всё равно много... <сарказм>Выдать всем, и пусть никто не уйдёт нечипированным.</сарказм>

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0

Комментарий удален

Piotr A

Зачем так сложно.
В Ю. Корее давно этот вопрос решён. 
В каждом телефоне уже прошита Сим с данными ID. Её сменить без смены телефона нельзя. Регистрация телефона у оператора только по ID (это аналог внутреннего паспорта). 
Сам телефон почти ничего не стоит, важен договор на обслуживание с оператором и тариф. 
Телефон стал у корейцев вторым паспортом. 

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0
Dmitrii Bugrov

Давно пора

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0
Vlad I

а симка будет мобильная(с колесиками), переносная(с ручками) или таки стационарная?

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0
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