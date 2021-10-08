Минцифры запланировало выпустить SIM-карты с функцией электронной подписи в России Статьи редакции
Ведомство собрало рабочую группу, чтобы обсудить работу системы.
- Предполагается, что на SIM-картах будут чипы с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) — у неё высшая степень юридической силы.
- УКЭП позволяет бизнесу подавать отчетность в налоговую, подключаться к порталу системы маркировки «Честный знак», участвовать в электронных торгах и другое. Сейчас УКЭП устанавливается на компьютер, а токен для неё хранится на USB-накопителе или смарт-карте.
- В составе рабочей группы проекта — представители ФСБ, операторов связи и научных организаций, сообщают «Ведомости». Участники обсуждают реализацию решения, сроки, требования к разработчику — от этого будет зависеть объём инвестиций операторов, рассказал изданию директор департамента корпоративных коммуникаций МТС Алексей Меркутов. По его словам, стоимость SIM-карты вырастет.
- В SIM-картах с УКЭП будут использоваться российские криптографические алгоритмы, а в действующих применяется зарубежное шифрование, рассказала изданию гендиректор «Системы управления идентификацией» Светлана Белова.
- SIM-карта c УКЭП разработана в Институте точной механики и вычислительной техники РАН имени Лебедева. Обсуждается производство 100-150 млн таких SIM-карт в год, сообщил гендиректор Института Александр Князев.
Зачем так сложно.
В Ю. Корее давно этот вопрос решён.
В каждом телефоне уже прошита Сим с данными ID. Её сменить без смены телефона нельзя. Регистрация телефона у оператора только по ID (это аналог внутреннего паспорта).
Сам телефон почти ничего не стоит, важен договор на обслуживание с оператором и тариф.
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