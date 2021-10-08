Лейблирование, соревнования, асинхронное обучение — как усложнить человеку образовательный процесс

Всем привет, на связи Валерия Розова. В июле закончился второй поток моего интенсива для менеджеров по продукту, а в октябре стартует третий. Я решила к нему подготовиться как следует и изучила вопрос того, почему образование может быть губительно для людей. И, если в прошлый раз я писала статью про то, как сам студент может себе навредить —…