Нидерланды признали правила оплаты в App Store антиконкурентными и потребовали от Apple изменить систему Статьи редакции
Регулятор пока не оштрафовал платформу.
Антимонопольная служба Нидерландов первой в мире признала Apple монополистом, сообщает Reuters.
Расследование по злоупотреблению Apple доминирующим положением на местном рынке идёт с 2019 года. Пока правила App Store позволяют использовать только официальную платёжную систему с комиссиями в 15-30%.
Отмечается, что Управление по делам потребителей и рынков Нидерландов (ACM) уже проинформировало Apple о своём решении, но пока не наложило штраф. Регулятор потребовал от компании внести программные изменения в систему оплаты внутри приложений.
Стороны отказалась от официальных комментариев, сославшись на закрытый юридический процесс. Источники Reuters сообщают, что Apple обратилась в окружной суд Роттердама с апелляцией.
- 31 августа в Южной Корее приняли закон, который запрещает Apple и Google ограничивать альтернативные платёжные системы.
- В сентябре окружной суд США запретил Apple ограничивать разработчиков платежами через App Store, но не признал компанию монополистом.
- В Японии Apple уже пошла на уступки властям и разрешила некоторым разработчикам приложений, включая Netflix, принимать оплату за пределами App Store.
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