Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Сервисы
DTF

Нидерланды признали правила оплаты в App Store антиконкурентными и потребовали от Apple изменить систему Статьи редакции

Регулятор пока не оштрафовал платформу.

Антимонопольная служба Нидерландов первой в мире признала Apple монополистом, сообщает Reuters.

Расследование по злоупотреблению Apple доминирующим положением на местном рынке идёт с 2019 года. Пока правила App Store позволяют использовать только официальную платёжную систему с комиссиями в 15-30%.

Отмечается, что Управление по делам потребителей и рынков Нидерландов (ACM) уже проинформировало Apple о своём решении, но пока не наложило штраф. Регулятор потребовал от компании внести программные изменения в систему оплаты внутри приложений.

Стороны отказалась от официальных комментариев, сославшись на закрытый юридический процесс. Источники Reuters сообщают, что Apple обратилась в окружной суд Роттердама с апелляцией.

  • 31 августа в Южной Корее приняли закон, который запрещает Apple и Google ограничивать альтернативные платёжные системы.
  • В сентябре окружной суд США запретил Apple ограничивать разработчиков платежами через App Store, но не признал компанию монополистом.
  • В Японии Apple уже пошла на уступки властям и разрешила некоторым разработчикам приложений, включая Netflix, принимать оплату за пределами App Store.

#новость #apple #appstore

70 просмотров
0 Обсудить
{ "author_name": "DTF", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","appstore","apple"], "comments": 0, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 302987, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 08 Oct 2021 11:46:58 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Читать все 0 комментариев
БКС Мир инвестиций
Шпаргалка для инвестора: акции

Акции — это популярный инструмент инвестирования. Рассмотрим особенности работы с этим инструментом с точки зрения начинающего инвестора.

0 Обсудить
Приёмная
Damien Sendow
Поддержка МТС не хочет помогать. Технические мастера не хотят приезжать

Живу на съемной квартире. Интернетом пользуемся от МТС. До недавнего времени все устраивало, но...

0 Обсудить
2
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Sigur
Как глобализация мира IT приводит к трансформации систем физической безопасности?
0 Обсудить
1
AliExpress Россия
Как саморазвитие и хобби влияют на карьеру: опыт сотрудников «AliExpress Россия»

Хобби и гибкие навыки могут влиять на работу и способствовать успеху в карьере. Чтобы продемонстрировать эту связь, мы поговорили с сотрудниками «AliExpress Россия», которые занимаются саморазвитием. Они рассказали, как выбирали любимое занятие и отразилось ли это на работе.

1 1 комментарий
3
Приёмная
artyom galyanov
«Альфа-банк» при запросе денег из приложения банка «Тинькофф» снял комиссию за квази-кэш

Здравствуйте. Сегодня делал рутинную операцию, которую произвожу каждые 2 недели уже четвертый год. Переводил часть зарплаты с зарплатного счета в «Альфе» в «Тинькофф», через запрос средств, в приложении желтого банка.

216 216 комментариев
115
Сервисы
Маша Цепелева
Минцифры запланировало выпустить SIM-карты с функцией электронной подписи в России Статьи редакции

Ведомство собрало рабочую группу, чтобы обсудить работу системы.

60 60 комментариев
21
GoTech Innovation
Объявлены 12 финалистов Finlanding
0 Обсудить
NTA
Computer Vision в помощь декодирования QR-кода на Python

В моей работе встретилась такая задача, как проверка кассовых чеков на корректность и легальность. Чеки хранились в отсканированном виде и требовалось найти решение получения платежных данных для последующей проверки в налоговых органах. На помощь пришла технология Computer Vision (компьютерное зрение). С помощью этой технологии получилось…

0 Обсудить
1
Приёмная
Julianne Smith
В «Тинькофф.Инвестициях» была неверно указана дата дивидендной отсечки Shen. Подозреваю махинации

Предыстория. Я часто заглядываю в календарь дивидендов, и как-то раз заметила там Shen с дивидендом в 18,75$ и датой дивидендной отсечки 12.07.2021.

3 3 комментария
2
Образование
WANNABELIKE
Лейблирование, соревнования, асинхронное обучение — как усложнить человеку образовательный процесс

Всем привет, на связи Валерия Розова. В июле закончился второй поток моего интенсива для менеджеров по продукту, а в октябре стартует третий. Я решила к нему подготовиться как следует и изучила вопрос того, почему образование может быть губительно для людей. И, если в прошлый раз я писала статью про то, как сам студент может себе навредить —…

0 Обсудить
3
Офис
Маша Цепелева
Tesla перенесёт штаб-квартиру из Калифорнии в Техас, где строится новый завод Статьи редакции

Сотрудникам сложно купить жильё в Кремниевой долине и приходится ездить на работу издалека, прокомментировал решение Илон Маск.

Проект завода в Техасе Tesla
65 65 комментариев
32
Больше статей
null