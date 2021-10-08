Денег нет, модерация непонятная, аудиторию размоет: три первых сомнения в рекламной платформе Telegram Статьи редакции
Официально мессенджер её пока не представил.
Что известно о платформе для спонсорских постов
7 октября 2021 года пользователи нашли описание платформы для спонсорских постов в Telegram. Пока рекламные сообщения будут работать в тестовом режиме:
- Telegram не будет делить прибыль с авторами каналов, где разместит рекламу, пока не покроет основные расходы.
- В рекламных сообщениях не будет персонализации и сторонних ссылок.
- Рекламные сообщения в Telegram будут зависеть от тематики публичных каналов, в которых они отображаются.
- Размещённые через платформу посты будут находиться ниже всех постов в канале.
Георгий Лобушкин со ссылкой на близкие к команде Telegram источники сообщил, что в рекламных постах можно будет размещать только текст — до 160 символов. На канал может быть максимум один рекламный пост, который будет выводиться после прочтения всех новых постов, а правила модерации будут «более серьёзные, чем на других площадках».
Новый вид сообщений — «спонсированный» уже появился в beta-версиях мессенджера, писал Telegram Info.
Отток аудитории
Реклама чужих каналов у себя портит аудиторию: «если раньше читали только вас, то после рекламы будут читать вас и тот канал, который вы порекламировали», отмечает официальное сообщество сервиса таргетированной рекламы во «ВКонтакте» для маркетологов «Церебро Таргет». Поэтому авторские каналы в Тelegram обычно не продают рекламу других каналов.
Так как через биржу можно будет рекламировать только другие каналы, мессенджер собирается за счёт администраторов «убивать» их же аудиторию, а после делиться прибылью с «уже хорошо потрёпанными активами», считают авторы.
Невозможность заработать
Неизвестно, когда авторы смогут заработать на рекламе с помощью инструментов Telegram, обращает внимание и директор по коммуникациям рекламных технологий Mail.ru Group и сооснователь TJ Никита Лихачёв.
В сообщении мессенджера говорится, что он не будет делиться прибылью, пока не покроет основные расходы. «Расходы-то у них огого, да и кредиторам TON надо деньги возвращать», — отмечает Лихачёв.
Непонятная модерация
Модераторы в Telegram не очень хорошо справляются: в мессенджере в несколько кликов можно найти каналы с насилием, наркотиками и другими запрещёнными материалами, а в комментариях много спама, отмечает автор канала Denis Sexy IT и бывший менеджер по продукту «Комитета» Денис Ширяев.
Ответственные администраторы каналов отмечают рекламные посты и проверяют, что рекламируют. Но без модерации и возможности выбора запрещённых тем для рекламы риски «накормить читателей чем-то, за что было бы стыдно» возрастают.
«Боюсь, что теперь снизу появится какая-то фигня, рекламирующая что-то, что я бы не стал, с плохим качеством или незаконная», — заключает Ширяев.
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