Приложения VK и мессенджера Max пропали из Google Play

Уже установленные сервисы продолжают работать как обычно.Источник: VKУдаление приложений из Google Play подтвердили в VK. По словам компании, они остаются доступны в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и других магазинах приложений для Android. Однако Telegram-каналы заметили, что в Huawei AppGallery приложений Max и VK нет. «РИА Новости» добавляет, что из Google Play исчезли все приложения, принадлежащие VK, — «Одноклассники», Mail.ru и прочие.В начале июня 2026 года Max пропал из App Store. В Apple объясняли решение якобы «соблюдением санкций». После удаления из магазина в мессенджере на iOS перестали работать push-уведомления.В конце июня из App Store исчезли все приложения VK. Apple снова сослалась на «соблюдение санкций». В июле против VK и юрлица мессенджера Max ввёл санкции ЕС.Max — выбранный правительством России национальный мессенджер. Его развивает «Коммуникационная платформа», «дочка» VK. По словам компании, с момента запуска в сервисе зарегистрировались 120 млн пользователей, которые создали более 7 млн приватных и публичных каналов. Ежедневная аудитория составляет 85 млн.#новости