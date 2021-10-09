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DTF

Apple подала апелляцию на решение суда с Epic Games и запросила отсрочку изменений в App Store Статьи редакции

В случае одобрения процесс может затянуться на годы.

  • Компания обжаловала постановление суда, по которому Apple должна позволить сторонним разработчикам добавлять в приложения ссылки на сторонние сайты, включая альтернативные платёжные системы и сервисы за пределами магазина, где можно совершать транзакции. Постановление вынесено 10 сентября 2021, по нему компания должна внедрить эти изменения к 9 декабря 2021 года.
  • В апелляции Apple просит приостановить действие судебного решения, тем самым отсрочив его вступление в силу. В компании считают, что перенос сроков позволит защитить App Store и обезопасить потребителей.
  • В Apple утверждают, что внесение изменений в правила App Store может нарушить установленный баланс между разработчиками и потребителями, созданный в магазине. По словам представителей компании, это приведёт к непоправимому ущербу как для самой Apple, так и для её клиентов, поставив под угрозу их безопасность и конфиденциальность.
  • Рассмотрение апелляции начнётся не ранее ноября 2021 года. Как утверждают эксперты, процесс рассмотрения всех апелляций со стороны Apple и Epic может затянуться на несколько лет.

#новость #apple #appstore #epicgames #epicпротивapple

686 просмотров
4 4 комментария
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4 комментария
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Dmitriy Raven

«В Apple утверждают, что внесение изменений в правила App Store может нарушить установленный баланс между разработчиками и потребителями, созданный в магазине. По словам представителей компании, это приведёт к непоправимому ущербу как для самой Apple, так и для её клиентов, поставив под угрозу их безопасность и конфиденциальность.»

Перевод на человеческий язык:
Мы Apple обосрались от того что нас прогнули и шаблон монополиста, диктующего правила все, порвался. Мы не хотим терять монополию и будем сраться до конца. Мешать всем. Очень не хотим почувствовать себя ущербными (прим. ред. потребители ваще тут не при чем). Будет нарушена наша ректальная безопасность и конфиденциальность. Нас будут дрючить все подряд теперь на сухую.

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6
Nikolay Priymak

ahahah))

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0
Dragon Johan

Вот уж действительно, приведёт к непоправимому ущербу как для самой Apple, так и для её клиентов, поставив под угрозу их безопасность и конфиденциальность...

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–1
Пластиковое Окно

Эм, а это не так? Чтобы оплатить очередную пиццу надо будет пиздовать на их сайт и вводить все свои данные, которые хуй знает как будут храниться и обрабатываться. Вместо того, чтобы заплатить через Apple Pay.

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0
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Читать все 4 комментария
Приёмная
Алексей Валов
Магазины клоны на Ozon

Здравствуйте! Выбирая аксессуары для Apple Watch обнаружил, что на Ozon работают магазины клоны под разными ИП, но по факту это одна и та же компания. Как это выяснилось? Берем к примеру товар:

6 6 комментариев
9
Личный опыт
Oleksii Sidorov
Тонкости психологии фандрейзинга, или как заинтересовать инвестора

Краткий контекст для старта: мы (Suggestr) – 8-месячный стартап из Сингапура, который сейчас начинает поднимать seed раунд. Мы делаем самые умные рекомендации для Shopify магазинов, и 6 недель назад вышли с продуктом на рынок. Мы с партнером оба first-time founders, поэтому многое открываем для себя в процессе. Это адаптация поста, который я писал для своего канала, где я такими открытиями делюсь. Приятного прочтения.

Алексей Сидоров
CTO & Co-founder, Suggestr
9 9 комментариев
11
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DTF
Apple подала апелляцию на решение суда с Epic Games и запросила отсрочку изменений в App Store Статьи редакции

В случае одобрения процесс может затянуться на годы.

4 4 комментария
5
ВТБ
Как развивается рынок безналичных чаевых в России и в мире
2 2 комментария
0
Личный опыт
Икс Маска
Реклама в Яндексе – миф или реальность?

Здравствуйте!

10 10 комментариев
12
Торговля
Полина Лааксо
Заказывают тракторы «по приколу» и платья в нескольких размерах: что происходит с возвратами в онлайн-магазинах Статьи редакции

Компании тратят на повторную упаковку и перевозку больше, чем стоил товар: иногда чтобы всё равно отправить его на свалку. Из-за кого политика «купи всё, верни потом» стала услугой по умолчанию и почему сервисам вроде Amazon проще отдать деньги и не забирать заказ — в пересказе The Atlantic.

Потребители заявляют, что возвращают такой-то товар, а на самом деле в 5-10% случаев подкидывают вместо него дохлую крысу или шлакоблок.

Тим Браун
руководитель центра логистики при Технологическом институт Джорджии
1 1 комментарий
Устойчивые города: Москва
Обитатели «Дома ланей» готовятся к брачному периоду

В октябре у самцов вольерного комплекса начнется гон.

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Личный опыт
Capitan Dev Team
Как я запустил бизнес-сериал, набрал +200K просмотров и 15K пользователей за $0

Мне предлагают продать запущенные проекты, но пока я отказываюсь

21 21 комментарий
18
Устойчивые города: Москва
Яблоки для очистки воды от нефти и ещё три эко-решения будущего из России

Они победили в программе GreenTech Startup Booster от «Сколково».

7 7 комментариев
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Sigur
Как глобализация мира IT приводит к трансформации систем физической безопасности?
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2
AliExpress Россия
Как саморазвитие и хобби влияют на карьеру: опыт сотрудников «AliExpress Россия»

Хобби и гибкие навыки могут влиять на работу и способствовать успеху в карьере. Чтобы продемонстрировать эту связь, мы поговорили с сотрудниками «AliExpress Россия», которые занимаются саморазвитием. Они рассказали, как выбирали любимое занятие и отразилось ли это на работе.

7 7 комментариев
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