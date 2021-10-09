Apple подала апелляцию на решение суда с Epic Games и запросила отсрочку изменений в App Store Статьи редакции
В случае одобрения процесс может затянуться на годы.
- Компания обжаловала постановление суда, по которому Apple должна позволить сторонним разработчикам добавлять в приложения ссылки на сторонние сайты, включая альтернативные платёжные системы и сервисы за пределами магазина, где можно совершать транзакции. Постановление вынесено 10 сентября 2021, по нему компания должна внедрить эти изменения к 9 декабря 2021 года.
- В апелляции Apple просит приостановить действие судебного решения, тем самым отсрочив его вступление в силу. В компании считают, что перенос сроков позволит защитить App Store и обезопасить потребителей.
- В Apple утверждают, что внесение изменений в правила App Store может нарушить установленный баланс между разработчиками и потребителями, созданный в магазине. По словам представителей компании, это приведёт к непоправимому ущербу как для самой Apple, так и для её клиентов, поставив под угрозу их безопасность и конфиденциальность.
- Рассмотрение апелляции начнётся не ранее ноября 2021 года. Как утверждают эксперты, процесс рассмотрения всех апелляций со стороны Apple и Epic может затянуться на несколько лет.
«В Apple утверждают, что внесение изменений в правила App Store может нарушить установленный баланс между разработчиками и потребителями, созданный в магазине. По словам представителей компании, это приведёт к непоправимому ущербу как для самой Apple, так и для её клиентов, поставив под угрозу их безопасность и конфиденциальность.»
Перевод на человеческий язык:
Мы Apple обосрались от того что нас прогнули и шаблон монополиста, диктующего правила все, порвался. Мы не хотим терять монополию и будем сраться до конца. Мешать всем. Очень не хотим почувствовать себя ущербными (прим. ред. потребители ваще тут не при чем). Будет нарушена наша ректальная безопасность и конфиденциальность. Нас будут дрючить все подряд теперь на сухую.
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