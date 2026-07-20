Российские хостинг-провайдеры попросили Минцифры сохранить упрощённую идентификацию по банковскому платежу для иностранных пользователей — РБК

До этого министерство предложило идентифицировать клиентов хостингов через Госуслуги, по биометрии или при личном визите с паспортом в офис. По словам источников РБК на ИТ-рынке, вопрос обсуждался 17 июля 2026 года на совещании с участием представителей Yandex Cloud, VK Cloud, Timeweb Cloud, RUVDS, Cloud.ru, Selectel и других облачных провайдеров, а также с представителями ФСБ и Роскомнадзора.Встречу провели по инициативе Минцифры, которое 10 июля 2026 года предложило сократить число способов идентификации клиентов хостингов. Сейчас провайдеры могут проверять клиентов шестью способами: через Госуслуги, Единую биометрическую систему, усиленную квалифицированную электронную подпись, по паспорту или другому удостоверяющему личность документу, по банковскому переводу с российского счёта, а также через «информационные системы провайдера» или контролируемой российским юрлицом компании.Министерство хочет оставить только три способа: через Госуслуги, Единую биометрическую систему или при посещении офиса провайдера с удостоверением личности. Ведомство попросило участников рынка подготовить встречные предложения.Хостинг-провайдеры предложили не менять действующие сейчас способы идентификации для клиентов-физлица, а для юрлиц — оставить выбор между усиленной квалифицированной электронной подписью, физическим визитом в офис, Госуслугами и биометрией.Для иностранных клиентов провайдеры попросили сохранить возможность идентификации через банковский платёж, а также другие способы, которые будут доступны для российских компаний.По оценкам собеседников РБК, доля иностранных клиентов у российских хостеров составляет 5-15%, в основном это компании из «дружественных» стран, работающие на российском рынке. Если обязать всех клиентов проходить идентификацию через Госуслуги, иностранным компаниям для создания учётной записи придётся открывать представительство на территории России, но делать этого «почти никто не будет», предупреждают провайдеры.Кроме того, усложнение идентификации подтолкнёт клиентов к иностранным хостерам, которые «используют упрощённую систему идентификации, принимают оплату с российских карт, через СБП или криптовалюту и при этом не платят налоги в России, не устанавливают СОРМ и не предоставляют данные Роскомнадзору», отмечают участники рынка.#новости #минцифры #хостинг