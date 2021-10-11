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Сервисы
TJ

Роскомнадзор запросил у Twitch данные об утечке, которая раскрыла доходы тысяч популярных стримеров Статьи редакции

Ведомство принимает сообщения от пострадавших и предлагает им попросить компенсации от сервиса.

Роскомнадзор направил запрос в американский офис компании, сообщают «Ведомости».

Если Twitch не ответит или откажется предоставлять данные в течение месяца, компании грозит штраф до пяти тысяч рублей по статье «непредоставление данных». Источник «Ведомостей» отметил, что в Роскомнадзор могут обратиться граждане, пострадавшие от утечки, и потребовать компенсацию.

Ситуация, когда личные данные пользователей оказываются в свободном доступе, неприемлема. На сегодняшний день жалоб от российских граждан по факту утечки персональных данных пользователей указанного интернет-сервиса в Роскомнадзор не поступало.

источник «Ведомостей»

6 октября неизвестный хакер опубликовал на 4chan пост под названием «Утечки Twitch, часть первая». Там он оставил ссылку на торрент-файл с архивом на 125 Гб, где содержались исходный код платформы и файлы проекта Vapor — предполагаемого конкурента Steam от Amazon Game Studios. Компания подтвердила «слив».

В том же треде опубликовали таблицу с заработком 10 тысяч популярных стримеров с августа 2019 по сентябрь 2021 года, среди них были и российские.

#новость #twitch #роскомнадзор

1537 просмотров
19 19 комментариев
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NNM ASSN

штраф до пяти тысяч рублей

Весь офис твича занервничал.

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19
Denis Kiselev

На грани финансовой пропасти.

Думаю, вариантов кроме как предоставить исчерпывающие данные у сервиса не осталось!

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5
Alex Moren

То есть вариант объявить себя банкротом и распродать все имущество вы даже не рассматривали?

Вообще, штраф в 80 баксов скорей всего затерялся среди штрафов на парковку

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0
Aleksandr Mikheev

А то что практически любые данные миллионов россиян можно купить в телеге за 100 рублей, за это они не переживают? 🥴

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7
Sam Esq

Недавно отправлял жалобу на несанкционированный рекламный звонок одного банка и нарушение этим банком Закона о персональных данных.
Роскомнадзор проигнорировал факт того, что у спамеров, помимо моего номера телефона были и данные о ФИО, написал классическую отписку, что телефонный номер может являться персональными данными лишь в комплекте с другими данными. (Что по факту и было).
Так что Роскомнадзор - официально зашквар. Место этим коррупционерам в аду! Так и представляю как эти *ляди за счёт госбюджета "гоняют чаи" и рассылают гражданам отписки.

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2
Jack Hammer

В телеге кстати 99% скам.

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0
Игорь Мазаев

Опять эта контора спам рассылает

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6
Zloy Sniper

Стоит привыкнуть к мысли, что персональные данные перестали быть персональными. Любая информация о вас в любой момент может стать публичной в результате взломов, сливов или краж сотрудников, имеющих доступ. Такова обратная сторона цифровизации.

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3
Максим Абдрахманов

А когда данные с гос сайтов сливаются (из той же налоговой) компенсацию за это тоже можно потребовать?)

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3
Дмитрий Саранча

Думаю нужно пробовать

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0
William Cuyler

trytryty

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1
Евгений Рогов

Российские стримеры попадут на налоги?

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0
Sergei Timofeyev

Они уже в ФНС передали слив.

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1
Ar AbduRashid

Наивные чукотские парни 😄

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0
Макс

всегда было интересно какой объем доходов там вертится совокупно)

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0
Андрей Прокофьев

Штрафы у них определенно рандом генерирует: то миллион, то миллиард, то 5 тысяч всего.

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0
William Cuyler

dgdsdsg

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–3
William Cuyler

sasaf

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–3
William Cuyler

sdfsddgdg ред.

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–3
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