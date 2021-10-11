Роскомнадзор запросил у Twitch данные об утечке, которая раскрыла доходы тысяч популярных стримеров Статьи редакции
Ведомство принимает сообщения от пострадавших и предлагает им попросить компенсации от сервиса.
Роскомнадзор направил запрос в американский офис компании, сообщают «Ведомости».
Если Twitch не ответит или откажется предоставлять данные в течение месяца, компании грозит штраф до пяти тысяч рублей по статье «непредоставление данных». Источник «Ведомостей» отметил, что в Роскомнадзор могут обратиться граждане, пострадавшие от утечки, и потребовать компенсацию.
6 октября неизвестный хакер опубликовал на 4chan пост под названием «Утечки Twitch, часть первая». Там он оставил ссылку на торрент-файл с архивом на 125 Гб, где содержались исходный код платформы и файлы проекта Vapor — предполагаемого конкурента Steam от Amazon Game Studios. Компания подтвердила «слив».
В том же треде опубликовали таблицу с заработком 10 тысяч популярных стримеров с августа 2019 по сентябрь 2021 года, среди них были и российские.
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