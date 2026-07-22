Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Приёмная
Карьера
Путешествия
Разработка
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Системная тема

Мы используем
рекомендации.

Артур Томилко
Сервисы

Сервис почтовых рассылок Substack добавил функцию для определения текстов, написанных с помощью ИИ

Цель — повысить прозрачность для читателей.

Источник: Substack 
Источник: Substack 
  • Инструмент разработан компанией Pangram, которая специализируется на обнаружении сгенерированного текста. По словам главы Substack Криса Беста, функцию добавили в настольную версию сервиса и приложение для iOS. Для пользователей Android она станет доступна «позже».
  • Чтобы запустить проверку, нужно нажать на иконку с тремя точками во время просмотра поста и выбрать пункт «Сканировать текст на наличие ИИ».
  • Пользователи могут анализировать публикации и комментарии длиной от 100 слов. Функция покажет, какая доля текста сгенерирована ИИ. Авторы также могут сканировать свои черновики и сообщать о некорректных результатах.
  • По словам Беста, инструмент от Pangram «не идеален», но демонстрирует «высокую точность». По оценкам некоторых тестов, она достигает 97,5%.
  • Substack не выступает против использования ИИ как такового, подчёркивает Бест: на платформе есть как авторы, избегающие использования нейросетей, так и сторонники экспериментов с ИИ. По его словам, цель нововведения — повысить прозрачность для читателей.
  • Пользователи должны понимать, что они получают, поясняет он. Например, некоторые спокойно относятся к аналитике на основе ИИ, но хотят видеть комментарии только от людей.
  • Substack также рассматривает внедрение дополнительных функций, которые среди прочего позволят авторам вводить ограничения для сгенерированных комментариев, а читателям — «устанавливать предпочтения ленты рекомендаций».

#новости #substack

1
1