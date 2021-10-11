Домен vk.group заработал на фоне слухов о возможном уходе Mail.ru Group от «Сбера» и переименовании компании Статьи редакции
Предполагается, что VK Group получит предприятия в сфере еды.
- Домен зарегистрирован 28 июня 2021 года, пишет Telegram-канал «UnderПяр». Сейчас на сайте VK Group появляется сообщение: «Заходите позже».
- 4 октября Mail.ru Group анонсировала онлайн-трансляцию выступления гендиректора компании Бориса Добродеева, на котором, возможно, объявят о ребрендинге.
- Слухи о «разводе» компаний ходят давно: об «управленческих и культурных разногласиях» в СП в ноябре 2020 года рассказали источники Financial Times. По данным издания, партнёры не могли договориться, на базе чего развивать платформу — «ВКонтакте» или финансовой сети «Сбера».
- В марте 2021 года о разногласиях говорили источники Forbes. Издание писало, что один из вариантов раздела активов: «Сберу» достанется «Ситимобил», a Mail.ru Group — компании, связанные с едой и доставкой.
- В июне 2021 года источники Telegram-каналов «Потребньюс» и «Нецифровая экономика» рассказали, что Mail.ru Group и «Сбер» могут разделить активы из совместного предприятия в сфере транспорта и еды, а группу переименуют в VK Group.
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