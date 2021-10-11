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Всё это — одна компания
Всё это — одна компания. Встреча с ней уже началась
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Nazigul Jusupova

Домен vk.group заработал на фоне слухов о возможном уходе Mail.ru Group от «Сбера» и переименовании компании Статьи редакции

Предполагается, что VK Group получит предприятия в сфере еды.

  • Домен зарегистрирован 28 июня 2021 года, пишет Telegram-канал «UnderПяр». Сейчас на сайте VK Group появляется сообщение: «Заходите позже».
  • 4 октября Mail.ru Group анонсировала онлайн-трансляцию выступления гендиректора компании Бориса Добродеева, на котором, возможно, объявят о ребрендинге.
  • Слухи о «разводе» компаний ходят давно: об «управленческих и культурных разногласиях» в СП в ноябре 2020 года рассказали источники Financial Times. По данным издания, партнёры не могли договориться, на базе чего развивать платформу — «ВКонтакте» или финансовой сети «Сбера».
  • В марте 2021 года о разногласиях говорили источники Forbes. Издание писало, что один из вариантов раздела активов: «Сберу» достанется «Ситимобил», a Mail.ru Group — компании, связанные с едой и доставкой.
  • В июне 2021 года источники Telegram-каналов «Потребньюс» и «Нецифровая экономика» рассказали, что Mail.ru Group и «Сбер» могут разделить активы из совместного предприятия в сфере транспорта и еды, а группу переименуют в VK Group.

#новости #mailrugroup #сбер

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1 1 комментарий
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