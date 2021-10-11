«ВКонтакте» зарегистрировала домен vk.group на фоне слухов о переименовании Mail.ru Group Статьи редакции
- Домен зарегистрирован 28 июня 2021 года, заметил Telegram-канал «UnderПяр». Сейчас на сайте VK Group появляется сообщение: «Заходите позже».
- В июне 2021 года источники Telegram-каналов «Потребньюс» и «Нецифровая экономика» рассказали, что Mail.ru Group и «Сбер» могут разделить активы из совместного предприятия в сфере транспорта и еды, а группу переименуют в VK Group.
- Слухи о «разводе» компаний ходили и до этого: об «управленческих и культурных разногласиях» в СП в ноябре 2020 года рассказали источники Financial Times. По данным издания, партнёры не могли договориться, на базе чего развивать платформу — «ВКонтакте» или финансовой сети «Сбера».
- В марте 2021 года о разногласиях говорили источники Forbes. Издание писало, что один из вариантов раздела активов: «Сберу» достанется «Ситимобил», a Mail.ru Group — компании, связанные с едой и доставкой.
Около 60% всех запросов об удалении информации в мире Google получает из России.
Отношения с деньгами — одна из сфер жизни, которая сильно заряжена проекциями. Мы размещаем в этой сфере свои надежды, страхи, представления о себе и мире. Когда клиент приходит к психотерапевту с запросом наладить что-то в сфере финансов, часто выясняется, что проблема с деньгами — это симптом. Он указывает на более глубинную личную или…
Последний год много читаю отрицательных отзывов о непрозрачности работы Альфа-банка или об изменении условий банком в процессе оформления кредитных продуктов. К сожалению меня тоже обманули, а позже я столкнулась с наплевательским отношением службы поддержки.
Возможно, что пока устройство нельзя использовать в России, даже если заказать его из-за рубежа.
28 сентября 2021 г. на мой номер и соответственно банковскую карту поступили платежи от близкого родственника. Я хотел оплатить свои кредиты в сторонних банках и после двух переводов мои средства в размере 36000 рублей заблокировали. На вопрос в чате, мне ответили, что нужно предоставить документы, разъясняющие смысл операций ( зачем тогда…
За 20 лет в техотрасли инженер Джастин Этередж усвоил несколько уроков: не всем нужны «гибкие» методологии и инновации, единственно верного решения не существует, долгие исследования приводят к аналитическому параличу и что хотеть в отпуск не значит не хотеть работать.
Привет, это небольшая история о том, как продуктовая команда vc.ru в свободное время занялась сторонним проектом, но переоценила свою экспертизу в разработке кросс-платформенных приложений и неправильно определила MVP. Наша очередь делиться неудачными кейсами.
Это временный пилотный проект, чтобы привлечь внимание к Системе быстрых платежей, объяснили в компании.
Сегодня попытаемся разобраться, почему мы подписываемся на каналы, которые не собираемся читать, и что с этим делать, если хочется все-таки быть в курсе.
Весной Сибур, крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России, при поддержке GenerationS запустил первый цифровой акселератор. На протяжении нескольких месяцев стартапы вместе с функциональными заказчиками разрабатывали прототипы, связанные с автоматизацией внутренних процессов и решением производственных задач.
Дмитрий Космодемьянский, управляющий активами УК «Открытие», «Открытие Инвестиции»