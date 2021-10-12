«Яндекс» на базе купленного им стартапа запустил сервис для перевода чаевых Статьи редакции
Подписчики «Плюса» могут получить кэшбек баллами — 10% от суммы.
- Пользоваться сервисом смогут рестораны, отели, салонов красоты и другие заведения, а также мастера, официанты и заведения, сообщили vc.ru в компании. Для перевода можно использовать Yandex Pay, Apple Pay или Google Pay. Номер банковской карты вводить не нужно.
- «Яндекс» купил «Чаевые просто» в апреле 2021 года. Тогда в компании сообщили, что встроят его в «Яндекс.Еду» и другие сервисы «Яндекса». В компании уточнили, что старого бренда больше не будет.
- Сервисом уже пользуются «Шоколадница», «Много лосося», Osteria Mario, Novikov Group. Чтобы перевести деньги, нужно отсканировать QR-код при помощи телефона на счёте, карточке официанта или мастера, перейти по ссылке, указать сумму и отправить деньги. Также клиенты могут оставить отзыв.
- Рестораны и официанты могут пользоваться «Яндекс.Чаевыми» без комиссии, при переводе чаевых они получают push-уведомление. Для заведения доступна статистика по переводам чаевых и отзывы посетителей.
в столовке пюрешечку ты себе сам готовишь, накладываешь в тарелку, и складываешь деньги в кассу? Почему в столовках нет чаевых? Вероятно, они уже включены в стоимость блюд.
В ресторанах не хотят так делать - и единственная причина это "нужно больше золота", поэтому ответственность за зарплаты официантов переносят на клиентов ресторана.
Я понимаю желание сходить в рестик, приятно посидеть в красивом месте, вкусно покушать, что бы вокруг симпатичные девушки суетились с лучезарной улыбкой и что бы это стоило как в столовке. Экономическую подоплеку вопроса вполне можно понять. Благо в РФ чаевые не является обязательным атрибутом и вести себя как в столовке можно практически в любой едальне. ред.
Когда впервые воспользовался этим сервисом пару лет назад, это было словно волшебство. Именно так в моем понимании должны работать безналичные чаевые.
И после этого всегда ужасался кривым другим системам чаевых.
Как-то зашел в Чайхону, которая братьев как их там,
хотел оставить чаевые, наличных не было. На столе стояла реклама безналичных чаевых. Отсканировал куаркод - меня кинуло на апстор, где нужно скачать и установить отдельное приложение для чаевых, потом зарегистрироваться в нем, потом через него только можно оставить чаевые.
СЕРЬЕЗНО?!
Что лучше, не получить ничего или получить 50 рублей? Я постоянно забываю кошелек дома, но телефон я никогда не забуду. Бегать снимать по 100 рублей чтобы дать на чай я не буду.
На карту себе принимать чаевые тоже не вариант, за большое количество переводов от разных людей банк может заблокировать карту и слить в налоговую.
Немного нала. хорошая практика. Неоднократно проверено, что даже небольшие суммы люди вполне позитвно воспринимают 50-100-200р. Особенно если это не просто обязательная подачка, а вознаграждение за дело.
У меня момент, когда для выживания пришлось курьерить был раньше начала самозанятых (2016). Сейчас бы не парясь принимал деньги на карту по номеру телефона. Тогда достаточно много получал переводом с карты на карту по номеру телефона, причем люди сами предлагали.
Минфин давал разъяснения от 18.12.18 № 03-04-05/92055, что если переводить по номеру карты, то налоги платить ему не нужно поскольку это идёт как дарение одного физического лица в адрес другого физ.лица и в соответствии с п.18.1 ст.217 НК РФ освобождаются налогов. Но это лишь мнение Минфина, а не нормативно-правовой акт.
А если чаевые перечисляются на счёт организации, то организация обязана НДФЛ удержать из этих средств. ред.
Если вы имеете что включать в счёт это идея лучше чем куча сторонних приложений и переводов. Правда тогда НДФЛ будут облагаться эти чаевые для получателя (они же в счёт организации идут сначала) поэтому получат меньше тогда) Только это можно делать лишь с согласия клиента, ведь с 1 января запретили включать чаевые без согласия, а если включили имеешь право на их возврат.
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