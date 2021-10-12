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Сервисы
Nazigul Jusupova

«Яндекс» на базе купленного им стартапа запустил сервис для перевода чаевых Статьи редакции

Подписчики «Плюса» могут получить кэшбек баллами — 10% от суммы.

  • Пользоваться сервисом смогут рестораны, отели, салонов красоты и другие заведения, а также мастера, официанты и заведения, сообщили vc.ru в компании. Для перевода можно использовать Yandex Pay, Apple Pay или Google Pay. Номер банковской карты вводить не нужно.
  • «Яндекс» купил «Чаевые просто» в апреле 2021 года. Тогда в компании сообщили, что встроят его в «Яндекс.Еду» и другие сервисы «Яндекса». В компании уточнили, что старого бренда больше не будет.
  • Сервисом уже пользуются «Шоколадница», «Много лосося», Osteria Mario, Novikov Group. Чтобы перевести деньги, нужно отсканировать QR-код при помощи телефона на счёте, карточке официанта или мастера, перейти по ссылке, указать сумму и отправить деньги. Также клиенты могут оставить отзыв.
  • Рестораны и официанты могут пользоваться «Яндекс.Чаевыми» без комиссии, при переводе чаевых они получают push-уведомление. Для заведения доступна статистика по переводам чаевых и отзывы посетителей.
Сервис «Яндекс.Чаевые» «Яндекс»
Счёт с QR-кодом для чаевых «Яндекс»
Почему безналичные чаевые в России — миллиардный…
Что интересного в таких сервисах и зачем их покупают или запускают банки.
vc.ru

#новости #яндекс

2340 просмотров
48 48 комментариев
16
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48 комментариев
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Roma Schreibikus

чаевые не нужны

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20
Old Nick

нормальная практика. спокойно давал чаевые. был рад когда их давали мне.
другое дело не понятно зачем в этой цепочке нужен лишний и бесполезный рот? ред.

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10
Roman Kushnarev

Жадинка обнаружен 😁
Как правило офики живут на чаевых.

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–3
Dan Grigoryev

это не проблемы клиентов. Клиенты не должны думать о схеме работы заведения, как они формируют ЗП официантов.

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17
Old Nick

можно сходит в столовую, там чаевых нет. самообслуживание.

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–3
Roma Schreibikus

в столовке пюрешечку ты себе сам готовишь, накладываешь в тарелку, и складываешь деньги в кассу? Почему в столовках нет чаевых? Вероятно, они уже включены в стоимость блюд.
В ресторанах не хотят так делать - и единственная причина это "нужно больше золота", поэтому ответственность за зарплаты официантов переносят на клиентов ресторана.

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4
Old Nick

Я понимаю желание сходить в рестик, приятно посидеть в красивом месте, вкусно покушать, что бы вокруг симпатичные девушки суетились с лучезарной улыбкой и что бы это стоило как в столовке. Экономическую подоплеку вопроса вполне можно понять. Благо в РФ чаевые не является обязательным атрибутом и вести себя как в столовке можно практически в любой едальне. ред.

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0
nochnoy.ru

А зачем они на них живут? Эту практику надо уничтожать. Почему продавец в магазине, у которого работа гораздо тяжелее, живёт на ЗП а официантам надо платить отдельно? Зачем нагружают посетителей этой увлекательной активностью?

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7
Kadykov Denis

Тоже не понимаю эту практику

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4
Артем Голендберг

Согласен на 100%

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4
Zoibana

Когда впервые воспользовался этим сервисом пару лет назад, это было словно волшебство. Именно так в моем понимании должны работать безналичные чаевые.

И после этого всегда ужасался кривым другим системам чаевых.
Как-то зашел в Чайхону, которая братьев как их там,
хотел оставить чаевые, наличных не было. На столе стояла реклама безналичных чаевых. Отсканировал куаркод - меня кинуло на апстор, где нужно скачать и установить отдельное приложение для чаевых, потом зарегистрироваться в нем, потом через него только можно оставить чаевые.
СЕРЬЕЗНО?!

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11
No Name

Жиза. Один в один аналогичная ситуация была

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0
Sergei Timofeyev

А вдруг вы инагент или террорист? )

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0
Владислав Медведев

Задница в том что в таких безнальных чаевых включен НДС плюс комиссия плюс еще что-то, и как вы понимаете самому официанту достанется от 100 рублей в лучшем случае 50. Вот это грустно. Но удобно:)

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5
Пит Подлый

Что лучше, не получить ничего или получить 50 рублей? Я постоянно забываю кошелек дома, но телефон я никогда не забуду. Бегать снимать по 100 рублей чтобы дать на чай я не буду.
На карту себе принимать чаевые тоже не вариант, за большое количество переводов от разных людей банк может заблокировать карту и слить в налоговую.

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3
Old Nick

в чем проблема дать кэшем или перевести по номеру телефона?
в ресторанах у нас уже тоже вроде можно много где в счет включать если карта принципиальна.

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0
Командный нос

в чем проблема дать кэшем или перевести по номеру телефона?

Ну кеш носить ради чаевых так себе удовольствие если честно, а по номеру телефона не покатит для тех у кого лимиты быстро заканчиваются/кредитная карта.

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2
Old Nick

Немного нала. хорошая практика. Неоднократно проверено, что даже небольшие суммы люди вполне позитвно воспринимают 50-100-200р. Особенно если это не просто обязательная подачка, а вознаграждение за дело.

У меня момент, когда для выживания пришлось курьерить был раньше начала самозанятых (2016). Сейчас бы не парясь принимал деньги на карту по номеру телефона. Тогда достаточно много получал переводом с карты на карту по номеру телефона, причем люди сами предлагали.

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0
Mikhail Shamov

Видел какой-то сервис (кажется, CloudTips), который предлагал дополнительно к сумме чаевых оплатить ещё и комиссию, чтобы официант получил полную сумму.

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0
Кирилл Качалов

А какая комиссия?)

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3
Roman Kushnarev

Вот вот. Чем больше посредников между работником и посетителем тем меньше уверенности в том что работник получит чаевые.
Зачастую «мотивацию» работодатель кладет себе в карман, или часть ее, если работодатель есть в схеме и управляет ей.

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5
BearStrikesBack

Явно больше, чем:
Подписчики «Яндекс.Плюса» смогут получить кешбэк в 10% баллами от суммы чаевых.

Яша - те еще мудаки в таких вопросах.

Ответить
2
lakoros

Подписчики «Яндекс.Плюса» смогут получить кешбэк в 10% баллами от суммы чаевых.

Ответить
4
Хозяин

чаевые для Мастера

Ответить
2
Natalie Brown

Т.е. Яндекс еще и с чаевых комиссию имеет? Гениально!

Ответить
2
Бледный динозавр

Нет, они благотворительная организация и делают сервис просто так, доброй воли ради.

Ответить
0
Вася Пражкин

Подписчики «Плюса» могут получить кешбэк баллами в 10% от суммы чаевых.

В чем подвох, где наеб.ли?

Ответить
1
Жизненный цвет

Тебе дают на чай за то, что ты дал на чай.
Унижают втихаря )))

Ответить
3
Степан Фадеев

Наличные вообще в кармане перевелись?

Ответить
0
Бледный динозавр

У меня – нет.
А вот у 50% моих знакомых – да. Для них проблема зайти в ларёк, где карты не принимают. И таких людей в принципе много.

Ответить
3
lakoros

Я и кошелёк то уже часто не беру, всё в телефоне.

Ответить
2
911

живу в мск, уже много лет (5+) не использую наличные, как и 90% моих знакомых
(исключение покупка машины ит.п.)

Ответить
3
Sergei Timofeyev

Машину лучше по безналу покупать. А то 3-4 миллиона в кармане не очень хорошо лежат.

Ответить
0
Дмитрий Кукшинов

Зачем носить в кармане грязные бумажки, когда есть бесконтактные способы оплаты? Использую налик только для горных походов и то, потому что не везде интернет доступен, а там где есть, люди принимают перевод онлайн.

Ответить
3
Степан Фадеев

Перепись москвичей и продвинутых регионалов окончена.
Всем спасибо.

Ответить
1
Вася Пражкин

Москвич? В регионах-то нормально в ресторане покушать за 300 рублей и 10% оставить на чай - это проблема, так как нужно мелочь искать. Да и полтос не всегда находится. А так вбил сумму в приложение и отправил без головняка.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

300 рублей - это на сколько персон-то?

Ответить
0
Хозяин

официантам, мастерам, работникам отелей и иноагентам

Ответить
1
StepanCapusta

Оплачивать услуги стараюсь картой, но для чаевых держу наличные в кармане. Всегда приятнее получить денюжку сразу..

Ответить
1
Роман

"могут получить кэшбек баллами" - тоже за счёт официантов/водителей? ред.

Ответить
1
Михаил Октябрьский

а что налоговый кодекс говорит про чаевые ?

Ответить
0
Alexey Orlov

Должно же быть как пожертвование, которое не облагается налогом ))))
У РПЦ так во всех их лавках и бутиках 🤣

Ответить
2
Командный нос

Минфин давал разъяснения от 18.12.18 № 03-04-05/92055, что если переводить по номеру карты, то налоги платить ему не нужно поскольку это идёт как дарение одного физического лица в адрес другого физ.лица и в соответствии с п.18.1 ст.217 НК РФ освобождаются налогов. Но это лишь мнение Минфина, а не нормативно-правовой акт.

А если чаевые перечисляются на счёт организации, то организация обязана НДФЛ удержать из этих средств. ред.

Ответить
1
No Name

О, недавно знакомые звали создать подобный сервис, но взглянув на "чаевые просто" забил и стал пилить свой проект.

Крутой сервис, конечно

Ответить
0
Gleb Tyutikov

А как же service bill?

Ответить
0
Командный нос

Если вы имеете что включать в счёт это идея лучше чем куча сторонних приложений и переводов. Правда тогда НДФЛ будут облагаться эти чаевые для получателя (они же в счёт организации идут сначала) поэтому получат меньше тогда) Только это можно делать лишь с согласия клиента, ведь с 1 января запретили включать чаевые без согласия, а если включили имеешь право на их возврат.

Ответить
0
Татьяна Карпова

Надуманная проблема, достаточно попросить официанта включить в счёт какой-то процент чаевых, который сам решил оставить, от 7 до 10%% как правило

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0
Kimberly Russell

Если плачу по безналу и мне понравилось обслуживание, то чаевые перевожу на карту или телефон официанта. По моему- честно и удобно.

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0
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