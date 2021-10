По данным better proposals за 2020 год, необходимость распечатки предложения снижает шансы на конверсию на 84%. При этом отправка КП в течение 24 часов с момента встречи с клиентом повышает шанс заключения сделки на 19,1% и сокращает цикл сделки вдвое. При наличии в КП онлайн-чата вероятность конверсии возрастает на 16,85%.

{"items":[{"comment_id":3377595,"subsite_id":200396,"user_id":174309,"type":"comment_add","id":3377595,"hash":"78513832fcf6d0f3cb1966219efe4236","date":1634035730,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/304340-yandeks-na-baze-kuplennogo-im-startapa-zapustil-servis-dlya-perevoda-chaevyh?comment=3377595","text":"\u0410 \u0432\u0434\u0440\u0443\u0433 \u0432\u044b \u0438\u043d\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442 \u0438\u043b\u0438 \u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442? )","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":174309,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/174309-sergei-timofeyev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bead9001-586d-8c87-5403-2493e36e6079\/","name":"Sergei Timofeyev","isVerified":false},"content":{"id":304340,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/304340-yandeks-na-baze-kuplennogo-im-startapa-zapustil-servis-dlya-perevoda-chaevyh","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u043d\u0430 \u0431\u0430\u0437\u0435 \u043a\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u043c \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u0430 \u0447\u0430\u0435\u0432\u044b\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3377596,"subsite_id":199124,"user_id":199611,"type":"comment_add","id":3377596,"hash":"c9a6bf3b80389535137d5f992f60fcb9","date":1634035743,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/303473-alfa-bank-u-vypushchennoy-kreditnoy-karty-limit-silno-menshe-chem-ya-vybiral-izmenit-ego-nelzya?comment=3377596","text":"\u0414\u0430, \u043d\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u043c\u043e\u0436\u0435\u043c \u0441\u0440\u0430\u0437\u0443 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0442\u044c \u0436\u0435\u043b\u0430\u0435\u043c\u0443\u044e \u0441\u0443\u043c\u043c\u0443(

\u0412 \u043e\u0444\u0438\u0441\u0435 \u043c\u044b \u0435\u0449\u0451 \u0440\u0430\u0437 \u0432\u0441\u0451 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u0435\u043c \u0438 \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0438\u0432\u0430\u0435\u043c \u0441 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0430\u043d\u043a\u0435\u0442\u043e\u0439","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":199611,"url":"https:\/\/vc.ru\/alfabank","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/df0bdc77-7f3e-aa07-f5aa-683160842928\/","name":"\u0410\u043b\u044c\u0444\u0430-\u0411\u0430\u043d\u043a","isVerified":true},"content":{"id":303473,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/303473-alfa-bank-u-vypushchennoy-kreditnoy-karty-limit-silno-menshe-chem-ya-vybiral-izmenit-ego-nelzya","title":"\u00ab\u0410\u043b\u044c\u0444\u0430-\u0431\u0430\u043d\u043a\u00bb: \u0443 \u0432\u044b\u043f\u0443\u0449\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0430\u0440\u0442\u044b \u043b\u0438\u043c\u0438\u0442 \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435, \u0447\u0435\u043c \u044f \u0432\u044b\u0431\u0438\u0440\u0430\u043b, \u2014 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c \u0435\u0433\u043e \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3377597,"subsite_id":199114,"user_id":519069,"type":"comment_add","id":3377597,"hash":"e4257fdef8d0eb7eaefa074224da6cc9","date":1634035752,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/304279-mail-ru-group-pereimenovala-gruppu-v-vk-i-obnovila-logotip?comment=3377597","text":"\u041a\u0430\u043a \u0436\u0435 \u0433\u0440\u0443\u0441\u0442\u043d\u043e \u043d\u0430\u0431\u043b\u044e\u0434\u0430\u0442\u044c, \u043a\u0430\u043a \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0438\u0442 \u0433\u0438\u0433\u0430\u043d\u0442\u044b \u0441\u0435\u0431\u044f \u0445\u043e\u0440\u043e\u043d\u044f\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":519069,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/519069-putachok","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/179cf906-ef6b-8a1e-ff7c-ec1a750dde4b\/","name":"\u041f\u0443\u0442\u0430\u0447\u043e\u043a","isVerified":false},"content":{"id":304279,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/304279-mail-ru-group-pereimenovala-gruppu-v-vk-i-obnovila-logotip","title":"Mail.ru Group \u043f\u0435\u0440\u0435\u0438\u043c\u0435\u043d\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0443 \u0432 VK \u0438 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043b\u043e\u0433\u043e\u0442\u0438\u043f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3377598,"subsite_id":199132,"user_id":23119,"type":"comment_add","id":3377598,"hash":"4e95030ebadf498771dd53af4295f6c7","date":1634035765,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/304054-v-lenoblasti-vvedut-qr-kody-dlya-poseshcheniya-teatrov-kinoteatrov-basseynov-i-fitnes-klubov?comment=3377598","text":"\u041f\u043e \u0442\u0432\u043e\u0438\u043c \u0436\u0435 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u043c \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u043f\u0440\u0438\u0432\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c. \u0413\u0434\u0435 \u0441\u043d\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043d\u0430 30%?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":23119,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/23119-make-luv","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ed17c720-6fb5-d72d-7929-b9f510b5969f\/","name":"Make Luv","isVerified":false},"content":{"id":304054,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/304054-v-lenoblasti-vvedut-qr-kody-dlya-poseshcheniya-teatrov-kinoteatrov-basseynov-i-fitnes-klubov","title":"\u0412 \u041b\u0435\u043d\u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0432\u0432\u0435\u0434\u0443\u0442 QR-\u043a\u043e\u0434\u044b \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u0441\u0435\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u0442\u0435\u0430\u0442\u0440\u043e\u0432, \u043a\u0438\u043d\u043e\u0442\u0435\u0430\u0442\u0440\u043e\u0432, \u0431\u0430\u0441\u0441\u0435\u0439\u043d\u043e\u0432 \u0438 \u0444\u0438\u0442\u043d\u0435\u0441-\u043a\u043b\u0443\u0431\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3377601,"subsite_id":199120,"user_id":170993,"type":"comment_add","id":3377601,"hash":"fe412ba5cf8c02b36952babcce43f2c7","date":1634035802,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/303905-za-10-let-rossiya-trebovala-ot-google-udalit-informaciyu-123-tysyachi-raz-eto-bolshe-chem-vse-strany-vmeste?comment=3377601","text":"\u043b\u0438\u0431\u0435\u0440\u0430\u0441\u0442\u043d\u044f \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0432 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0443 \u0438 \u043b\u043e\u0433\u0438\u043a\u0443)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":170993,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/170993-serj-koss","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7931bfe7-349d-5466-9163-f4c12748c3d4\/","name":"Serj Koss","isVerified":false},"content":{"id":303905,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/303905-za-10-let-rossiya-trebovala-ot-google-udalit-informaciyu-123-tysyachi-raz-eto-bolshe-chem-vse-strany-vmeste","title":"\u0417\u0430 10 \u043b\u0435\u0442 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043e\u0442 Google \u0443\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044e 123 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447\u0438 \u0440\u0430\u0437 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0432\u0441\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3377600,"subsite_id":200396,"user_id":174309,"type":"comment_add","id":3377600,"hash":"1eea5c11f621769b087c71d3ae4a6d3d","date":1634035801,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/304340-yandeks-na-baze-kuplennogo-im-startapa-zapustil-servis-dlya-perevoda-chaevyh?comment=3377600","text":"\u041c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0443 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u043f\u043e \u0431\u0435\u0437\u043d\u0430\u043b\u0443 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u044c. \u0410 \u0442\u043e 3-4 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u0430 \u0432 \u043a\u0430\u0440\u043c\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0435 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e \u043b\u0435\u0436\u0430\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":174309,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/174309-sergei-timofeyev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bead9001-586d-8c87-5403-2493e36e6079\/","name":"Sergei Timofeyev","isVerified":false},"content":{"id":304340,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/304340-yandeks-na-baze-kuplennogo-im-startapa-zapustil-servis-dlya-perevoda-chaevyh","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u043d\u0430 \u0431\u0430\u0437\u0435 \u043a\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u043c \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u0430 \u0447\u0430\u0435\u0432\u044b\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3377603,"subsite_id":199120,"user_id":510312,"type":"comment_add","id":3377603,"hash":"253335ec6cf867366fbdfb37209fa4b2","date":1634035838,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/304265-pochta-rossii-osporila-reshenie-fas-po-nadbavkam-za-otpravku-posylok-v-trudnodostupnye-mesta?comment=3377603","text":"\u041d\u0438\u043a\u0442\u043e, \u0435\u0449\u0451 \u0438 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043b\u0451\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0437\u0443\u0442 \u0437\u0430 56\u0440. \u041d\u0430\u0437\u0435\u043c\u043d\u043e\u0439 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 \u0438\u0437 \u043d\u0430\u0448\u0438\u0445 \u043f\u0435\u0440\u0434\u0435\u0439 \u0443\u0436\u0435 \u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u043d\u0435\u0442. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0432\u043e\u0437\u044f\u0442 \u0437\u0430 \u043a\u043e\u043f\u0435\u0439\u043a\u0438, \u0442\u043e \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0431\u044b \u0438 \u043d\u0435\u0442?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":510312,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/510312-dmitriy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/429c0d63-1cd5-21ed-c5cb-980862c38611\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":304265,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/304265-pochta-rossii-osporila-reshenie-fas-po-nadbavkam-za-otpravku-posylok-v-trudnodostupnye-mesta","title":"\u00ab\u041f\u043e\u0447\u0442\u0430 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438\u00bb \u043e\u0441\u043f\u043e\u0440\u0438\u043b\u0430 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0424\u0410\u0421 \u043f\u043e \u043d\u0430\u0434\u0431\u0430\u0432\u043a\u0430\u043c \u0437\u0430 \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043a\u0443 \u043f\u043e\u0441\u044b\u043b\u043e\u043a \u0432 \u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u043e\u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3377604,"subsite_id":200396,"user_id":9644,"type":"comment_add","id":3377604,"hash":"73d77e76009d5936a9d528c9d4dcfb16","date":1634035863,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/304424-auto-ru-zapustil-uslugu-bezopasnoy-sdelki-dlya-pokupki-i-prodazhi-poderzhannyh-mashin?comment=3377604","text":"\u042d\u0442\u043e \u0434\u043e\u043b\u0431\u043e\u0435\u0431\u044b \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0434\u043e \u0441\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440 \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0432 \u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043e\u043a \u0430\u0432\u0438\u0442\u043e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0443 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0432\u0437\u044f\u043b\u0438\u0441\u044c \u0437\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e?

\u041f\u043e\u0445\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e, \u0436\u0434\u0443 \u0437\u0434\u0435\u0441\u044c \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438 \u043a\u0430\u043a \u043a\u043e\u0433\u043e-\u0442\u043e \u043e\u043f\u0440\u043e\u043a\u0438\u043d\u0443\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0431\u0430\u0431\u043a\u0438 \u0438 \u043a\u0430\u043a \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0430 \u0430\u0432\u0438\u0442\u043e \u043a\u0438\u0434\u0430\u0435\u0442 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u0430 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0445\u0443\u0439 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u044f \u0448\u0430\u0431\u043b\u043e\u043d\u0430\u043c\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":9644,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/9644-sergey-sterh","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/47f91f2f-3c76-d25c-6d90-06ef0894986b\/","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u0421\u0442\u0435\u0440\u0445","isVerified":false},"content":{"id":304424,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/304424-auto-ru-zapustil-uslugu-bezopasnoy-sdelki-dlya-pokupki-i-prodazhi-poderzhannyh-mashin","title":"Auto.ru \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0443 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3377605,"subsite_id":200396,"user_id":174309,"type":"comment_add","id":3377605,"hash":"6cff2344c2b1f87f73733eaae5a511fd","date":1634035868,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/304340-yandeks-na-baze-kuplennogo-im-startapa-zapustil-servis-dlya-perevoda-chaevyh?comment=3377605","text":"300 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 - \u044d\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d-\u0442\u043e?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":174309,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/174309-sergei-timofeyev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bead9001-586d-8c87-5403-2493e36e6079\/","name":"Sergei Timofeyev","isVerified":false},"content":{"id":304340,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/304340-yandeks-na-baze-kuplennogo-im-startapa-zapustil-servis-dlya-perevoda-chaevyh","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u043d\u0430 \u0431\u0430\u0437\u0435 \u043a\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u043c \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u0430 \u0447\u0430\u0435\u0432\u044b\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3377606,"subsite_id":199116,"user_id":956203,"type":"comment_add","id":3377606,"hash":"4e47ac9b07209a4283299621ba551486","date":1634035882,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/303199-swapie-ili-kak-my-hotim-pomenyat-rynok-detskih-igrushek-v-rossii?comment=3377606","text":"\u041a\u0438\u0440\u0438\u043b\u043b, \u0441\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e \u0437\u0430 \u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435. \u0423 \u043d\u0430\u0441 \u043d\u0435\u0442 \u0441\u043e\u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0439, \u0447\u0442\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u043c \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 \u0438\u0433\u0440\u0443\u0448\u0435\u043a \u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0435\u043c\u044b\u0441\u043b\u0438\u043c\u043e\u0439. \u041d\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u043b\u044e\u0434\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u043e \u043e\u0442\u043d\u043e\u0441\u044f\u0442\u0441\u044f \u043a \u0438\u0434\u0435\u0438 \u0448\u0435\u0440\u0438\u043d\u0433\u0430. \u0418 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432\u0441\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435.



\u0415\u0441\u043b\u0438 \u044f \u0432\u0430\u0441 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u043e\u043d\u044f\u043b, \u0443 \u0432\u0430\u0441 2 \u0430\u0440\u0433\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430:

1. \u0412\u044b \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u043a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0438\u0433\u0440\u0443\u0448\u043a\u0438.

\u042d\u0442\u043e \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e. \u041d\u043e, \u0432\u043e-\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0445, \u0441 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0432\u044b \u0441\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u0442\u0435 \u0436\u0435 \u0438\u0433\u0440\u0443\u0448\u043a\u0438, \u043d\u043e \u0441\u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u0432 \u0438 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0448\u0438\u0435\u0441\u044f \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043d\u0430 \u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0435\u0449\u0435, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u043f\u0443\u0442\u0435\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f.

\u0412\u043e-\u0432\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445, \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0432\u044b \u0432\u0441\u0435 \u043d\u0435\u043d\u0443\u0436\u043d\u044b\u0435 \u0438\u0433\u0440\u0443\u0448\u043a\u0438 \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0435 \u0440\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c, \u0442\u043e \u0441 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0432\u0430\u043c \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0434\u0435\u0442\u0441\u044f \u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f\/\u0441\u0438\u043b\u044b \u043d\u0430 \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043a\u0443. \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0432\u0430\u0448\u0438 \u0440\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0438 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0441\u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0432\u0437\u044f\u0442\u044c \u0438\u0433\u0440\u0443\u0448\u043a\u0438 \u0432 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u0443. \u0418 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0442 \u0447\u0438\u0441\u0442\u044b\u0435, \u0446\u0435\u043b\u044b\u0435 \u0438\u0433\u0440\u0443\u0448\u043a\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043e\u043d\u0438 \u0441\u0430\u043c\u0438 \u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u043b\u0438.

\u0412 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0438\u0445, \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0434\u043b\u044f \u0432\u0430\u0441 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e, \u043d\u043e \u0442\u0435\u043c \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435 - \u0448\u0435\u0440\u0438\u043d\u0433 \u0443\u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0430\u0435\u0442 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u0441\u044b\u0432\u0430\u0435\u043c\u044b\u0445 \u0438\u0433\u0440\u0443\u0448\u0435\u043a \u0438 \u0441\u043d\u0438\u0436\u0430\u0435\u0442 \u044d\u043a\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u043b\u0435\u0434.

2. \u0413\u0438\u0433\u0438\u0435\u043d\u0430 \u0432\u044b\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0441\u043e\u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435.

\u0412\u0430\u0448 \u0440\u0435\u0431\u0435\u043d\u043e\u043a \u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0432 \u0441\u0430\u0434 \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0434\u0435\u0442\u0441\u043a\u0443\u044e \u043f\u043b\u043e\u0449\u0430\u0434\u043a\u0443? \u0412\u0441\u0435 \u043b\u0438 \u0438\u0433\u0440\u0443\u0448\u043a\u0438 \u0438 \u0432\u0435\u0449\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043e\u043d \u0442\u0430\u043c \u0442\u0440\u043e\u0433\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0442\u0435\u0440\u0438\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b? \u041c\u044b \u0436\u0435 \u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u043c \u0438\u0433\u0440\u0443\u0448\u043a\u0438 \u0432 \u0440\u0430\u0437\u0435 \u0447\u0438\u0449\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0432\u0441\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0432\u0435\u0449\u0438, \u0441 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u043c\u0438 \u0432\u0437\u0430\u0438\u043c\u043e\u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u0432\u0430\u0448 \u0440\u0435\u0431\u0435\u043d\u043e\u043a \u0432 \u0442\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043d\u044f.

\u0412\u044b, \u043a\u0441\u0442\u0430\u0442\u0438, \u0441\u0442\u0435\u0440\u0438\u043b\u0438\u0437\u0443\u0435\u0442\u0435 \u0438\u0433\u0440\u0443\u0448\u043a\u0438, \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043a\u043e\u0439 \u0440\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":956203,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/956203-rudolf-vakker","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7bd09c8b-bbc7-5c8a-b329-f2f7eaa62500\/","name":"Rudolf Vakker","isVerified":false},"content":{"id":303199,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/303199-swapie-ili-kak-my-hotim-pomenyat-rynok-detskih-igrushek-v-rossii","title":"Swapie, \u0438\u043b\u0438 \u043a\u0430\u043a \u043c\u044b \u0445\u043e\u0442\u0438\u043c \u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u044f\u0442\u044c \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0434\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0438\u0433\u0440\u0443\u0448\u0435\u043a \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3377607,"subsite_id":200396,"user_id":849328,"type":"comment_add","id":3377607,"hash":"de2b60eb50447ed86f9de83a7a57bd73","date":1634035890,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/304340-yandeks-na-baze-kuplennogo-im-startapa-zapustil-servis-dlya-perevoda-chaevyh?comment=3377607","text":"\u0415\u0441\u043b\u0438 \u043f\u043b\u0430\u0447\u0443 \u043f\u043e \u0431\u0435\u0437\u043d\u0430\u043b\u0443 \u0438 \u043c\u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c \u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435, \u0442\u043e \u0447\u0430\u0435\u0432\u044b\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0436\u0443 \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0443 \u0438\u043b\u0438 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043d\u0442\u0430. \u041f\u043e \u043c\u043e\u0435\u043c\u0443- \u0447\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e \u0438 \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":849328,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/849328-kimberly-russell","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/57293b1d-2bdb-59cf-b99c-c6ef0c57e89c\/","name":"Kimberly Russell","isVerified":false},"content":{"id":304340,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/304340-yandeks-na-baze-kuplennogo-im-startapa-zapustil-servis-dlya-perevoda-chaevyh","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u043d\u0430 \u0431\u0430\u0437\u0435 \u043a\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u043c \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u0430 \u0447\u0430\u0435\u0432\u044b\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3377611,"subsite_id":199128,"user_id":170993,"type":"comment_add","id":3377611,"hash":"8daa2ca67ec535626bba8b0fafaa4715","date":1634035933,"url":"https:\/\/vc.ru\/food\/304080-ikea-nachala-prodavat-v-rossii-vegetarianskiy-analog-hot-dogov-s-sosiskoy-iz-ovoshchey?comment=3377611","text":"\u0441 \u043f\u043e\u043d\u0438\u0436\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u043a\u0430\u0440\u0442\u043e\u043d\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":170993,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/170993-serj-koss","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7931bfe7-349d-5466-9163-f4c12748c3d4\/","name":"Serj Koss","isVerified":false},"content":{"id":304080,"url":"https:\/\/vc.ru\/food\/304080-ikea-nachala-prodavat-v-rossii-vegetarianskiy-analog-hot-dogov-s-sosiskoy-iz-ovoshchey","title":"IKEA \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0432\u0435\u0433\u0435\u0442\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433 \u0445\u043e\u0442-\u0434\u043e\u0433\u043e\u0432 \u0441 \u0441\u043e\u0441\u0438\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0438\u0437 \u043e\u0432\u043e\u0449\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3377613,"subsite_id":199114,"user_id":348400,"type":"comment_add","id":3377613,"hash":"5aeff34b5579654db69b535153f380cb","date":1634035943,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/304279-mail-ru-group-pereimenovala-gruppu-v-vk-i-obnovila-logotip?comment=3377613","text":"[@190242|Ozon] \u043a\u0430\u043a \u0432\u0430\u043c?","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a33fe1df-bce1-5d18-88b3-e5269ac039c5\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":348400,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/348400-neveroyatnyy-blondin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/064abdb2-c0f9-59e4-981f-cd7e0d7e67c3\/","name":"\u041d\u0435\u0432\u0435\u0440\u043e\u044f\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0411\u043b\u043e\u043d\u0434\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":304279,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/304279-mail-ru-group-pereimenovala-gruppu-v-vk-i-obnovila-logotip","title":"Mail.ru Group \u043f\u0435\u0440\u0435\u0438\u043c\u0435\u043d\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0443 \u0432 VK \u0438 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043b\u043e\u0433\u043e\u0442\u0438\u043f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3377614,"subsite_id":199124,"user_id":647014,"type":"comment_add","id":3377614,"hash":"effd088aa6182c11b91aebb8e5ba94eb","date":1634035979,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/304234-yandeks-pro-zablokiroval-za-podmenu-dannyh?comment=3377614","text":">\u042d\u0442\u043e \u043e\u0431\u0449\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043a\u0442\u043e \u0432\u0437\u0430\u0438\u043c\u043e\u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u0441 \u043c\u043e\u043d\u043e\u043f\u043e\u043b\u0438\u0441\u0442\u0430\u043c\u0438 \u0430\u0433\u0440\u0435\u0433\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430\u043c\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0435 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0430\u044e\u0442 \u0413\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u041a\u043e\u0434\u0435\u043a\u0441, \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0447\u0442\u043e \u0443\u0433\u043e\u0434\u043d\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0441 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 \u0438 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c\u0438, \u0438 \u0443 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043d\u0435\u0442 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0448\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432 \u043e\u0441\u043f\u043e\u0440\u0438\u0442\u044c \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0430\u0433\u0440\u0435\u0433\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430

\u041e\u0441\u043f\u043e\u0440\u0438\u0442\u044c \u0442\u043e \u0448\u0430\u043d\u0441\u044b \u0435\u0441\u0442\u044c, \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0439 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u0435\u0441\u0442\u044c \u043b\u0438 \u0442\u0430\u043a\u0430\u044f \u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f \u0443 \u043a\u0443\u0440\u044c\u0435\u0440\u0430 \u0434\u043b\u044f \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":647014,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/647014-igor","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0f69f1c0-dbf8-5ba0-84ee-d54daf3af250\/","name":"\u0418\u0433\u043e\u0440\u044c","isVerified":false},"content":{"id":304234,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/304234-yandeks-pro-zablokiroval-za-podmenu-dannyh","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041f\u0440\u043e\u00bb \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u0437\u0430 \u043f\u043e\u0434\u043c\u0435\u043d\u0443 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3377615,"subsite_id":200396,"user_id":60613,"type":"comment_add","id":3377615,"hash":"a901c49f4a5e6ddfbbc9f213e7579200","date":1634035991,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/304424-auto-ru-zapustil-uslugu-bezopasnoy-sdelki-dlya-pokupki-i-prodazhi-poderzhannyh-mashin?comment=3377615","text":"\u042d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0410\u0432\u0438\u0442\u043e, \u044d\u0442\u043e Auto.ru. \u0420\u0430\u0437\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b \u043e\u0442 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0445 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0435\u0432","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":60613,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/60613-bogdan-ilyuhin","avatar":"https:\/\/png.cmtt.space\/user-userpic\/cd\/95\/2f\/0ca6558fc8052b.jpg","name":"\u0411\u043e\u0433\u0434\u0430\u043d \u0418\u043b\u044e\u0445\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":304424,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/304424-auto-ru-zapustil-uslugu-bezopasnoy-sdelki-dlya-pokupki-i-prodazhi-poderzhannyh-mashin","title":"Auto.ru \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0443 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3377616,"subsite_id":199123,"user_id":47875,"type":"comment_add","id":3377616,"hash":"d83252fe7e3bcd6226c4a558573506e2","date":1634035996,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/303858-lagom-i-produktivnost-bez-stressa?comment=3377616","text":"\u041b\u0430\u0433\u043e\u043c \u0432 \u0435\u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0441\u0435 - \u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0447\u043a\u0430 \"employees must stop crying before returning to work\" \u043d\u0430 \u0432\u0445\u043e\u0434\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":47875,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/47875-aleksandr-verbickiy","avatar":"https:\/\/png.cmtt.space\/user-userpic\/85\/f4\/3e\/e645d898f510cf.jpg","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u0412\u0435\u0440\u0431\u0438\u0446\u043a\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":303858,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/303858-lagom-i-produktivnost-bez-stressa","title":"\u041b\u0430\u0433\u043e\u043c \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0431\u0435\u0437 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0441\u0441\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3377617,"subsite_id":199122,"user_id":14114,"type":"comment_add","id":3377617,"hash":"5a60f8c5f60b46ada97c4851c2cebef2","date":1634036008,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/303043-zakazyvayut-traktory-po-prikolu-i-platya-v-neskolkih-razmerah-chto-proishodit-s-vozvratami-v-onlayn-magazinah?comment=3377617","text":"\u041d\u0443 \u0434\u0430, \u0442\u0430\u043c \u0441\u043b\u0438\u0448\u043a\u043e\u043c \u0443\u0436 \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u044b\u0435 \u043c\u044b\u0441\u043b\u0438, \u043a\u0443\u0434\u0430 \u043c\u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u044c-\u0442\u043e.

\u0421\u0440\u0430\u0437\u0443 \u043d\u0430\u0447\u043d\u0443\u0442 \u0437\u0430\u0434\u0443\u043c\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f, \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u044c \u043b\u0438 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e\u043c \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0442. \u0421\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043e\u0432 \u043d\u0435\u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0449\u0443\u043f\u0430\u0432 \u0432\u0436\u0438\u0432\u0443\u044e. \u0418 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0432 \u0442\u043e\u043c \u0447\u0442\u043e \u0442\u044b \u0431\u0435\u0440\u0451\u0448\u044c \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0438 \u0432\u044b\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u0448\u044c \u0438\u0437 \u043d\u0438\u0445 \u043e\u0434\u0438\u043d. \u0421\u043e\u0442\u043d\u0438 \u043b\u0435\u0442 \u044d\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043e\u0432 \u043f\u0440\u0438 \u0443\u0434\u0430\u043b\u0451\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0435 \u0437\u0430\u0432\u0435\u0434\u043e\u043c\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0430 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u043d\u043e (\u0434\u0430, \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 5 \u043f\u0430\u0440 \u0438 4 \u043f\u0430\u0440\u044b \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u043d\u043e) \u0438 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u0430 \u043d\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0436\u0435\u043d\u044b \u0434\u043b\u044f \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u044b, \u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u0430. \u0410 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0435\u0446 \u0432\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u0443\u044e \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043a\u0443 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430 \u043d\u0430\u0437\u0430\u0434, \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u0435\u043c\u0443 \u044d\u0442\u043e \u0432\u044b\u0433\u043e\u0434\u043d\u043e, \u043e\u043d \u0441\u0443\u043c\u0435\u043b \u0443\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u0438\u0437 \u043d\u0430\u0446\u0435\u043d\u043a\u0438 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u0443 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043f\u043b\u043e\u0449\u0430\u0434\u0438, \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442\u0443 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440\u0430 \"\u0432\u0430\u043c \u0447\u0435\u043c-\u043d\u0438\u0431\u0443\u0434\u044c \u043f\u043e\u043c\u043e\u0447\u044c?\" \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u043b\u0430 \u0438 \u0442.\u0434., \u0438 \u0441\u043c\u043e\u0433 \u0438\u0445 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0431\u0440\u043e\u0441\u0438\u0442\u044c \u043f\u0440\u044f\u043c\u0443\u044e \u0438 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u043d\u0443\u044e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":14114,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/14114-vladimir-iofik","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d75edc1b-6a91-5206-9d0a-6293c71a955a\/","name":"Vladimir Iofik","isVerified":false},"content":{"id":303043,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/303043-zakazyvayut-traktory-po-prikolu-i-platya-v-neskolkih-razmerah-chto-proishodit-s-vozvratami-v-onlayn-magazinah","title":"\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0442\u0440\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u044b \u00ab\u043f\u043e \u043f\u0440\u0438\u043a\u043e\u043b\u0443\u00bb \u0438 \u043f\u043b\u0430\u0442\u044c\u044f \u0432 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440\u0430\u0445: \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0441 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442\u0430\u043c\u0438 \u0432 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3377619,"subsite_id":200396,"user_id":406714,"type":"comment_add","id":3377619,"hash":"8768c633069de899eb3b8a876ad7c05a","date":1634036040,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/304424-auto-ru-zapustil-uslugu-bezopasnoy-sdelki-dlya-pokupki-i-prodazhi-poderzhannyh-mashin?comment=3377619","text":"\u0411\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0443\u0435\u0442 \u043d\u0435 \u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0437\u0430\u043c\u043e\u0440\u043e\u0437\u043a\u0430 \u0441\u0447\u0435\u0442\u0430, \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b \u0438 \u0435\u0435 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u044f. \u0414\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043e\u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u0438\u0442\u044c \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u0435\u043c \u0432 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0435, \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u043f\u0438\u0441\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u0435 \u0437\u0430\u0447\u0438\u0441\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u0435\u043d\u0435\u0436\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432 \u043f\u0440\u0438 \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":406714,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/406714-leha-makarov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2b1829fb-5f49-494f-b193-7a4257bde6f0\/","name":"\u041b\u0451\u0445\u0430 \u041c\u0430\u043a\u0430\u0440\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":304424,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/304424-auto-ru-zapustil-uslugu-bezopasnoy-sdelki-dlya-pokupki-i-prodazhi-poderzhannyh-mashin","title":"Auto.ru \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0443 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3377620,"subsite_id":199128,"user_id":170993,"type":"comment_add","id":3377620,"hash":"a1e0c7f98d9a521296d8ab321e2106fb","date":1634036070,"url":"https:\/\/vc.ru\/food\/304080-ikea-nachala-prodavat-v-rossii-vegetarianskiy-analog-hot-dogov-s-sosiskoy-iz-ovoshchey?comment=3377620","text":"\u044d\u0442\u043e \u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e \u043f\u043e-\u044d\u0441\u0442\u043e\u043d\u0441\u043a\u0438 \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435, \u0432 \u0448\u0432\u0435\u0434\u0441\u043a\u043e\u043c \u043d\u0435\u0442 \u00fc\u200e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":170993,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/170993-serj-koss","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7931bfe7-349d-5466-9163-f4c12748c3d4\/","name":"Serj Koss","isVerified":false},"content":{"id":304080,"url":"https:\/\/vc.ru\/food\/304080-ikea-nachala-prodavat-v-rossii-vegetarianskiy-analog-hot-dogov-s-sosiskoy-iz-ovoshchey","title":"IKEA \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0432\u0435\u0433\u0435\u0442\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433 \u0445\u043e\u0442-\u0434\u043e\u0433\u043e\u0432 \u0441 \u0441\u043e\u0441\u0438\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0438\u0437 \u043e\u0432\u043e\u0449\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3377621,"subsite_id":199124,"user_id":942315,"type":"comment_add","id":3377621,"hash":"6308e5f44f7d14d4036970bc72792421","date":1634036081,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/304213-mango-inshuring-prinimaet-platezhi-ot-nerezidetov-no-ne-vozvrashchaet-dengi-nerezidentam?comment=3377621","text":"\u0418\u041d\u0428\u0423\u0420\u0418\u041d\u0413 \u0418\u041d\u0428\u0423\u0420\u0418\u041d\u0413 \u0418\u041d\u0428\u0423\u0420\u0418\u041d\u0413



\u042d\u0442\u0438 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430, \u043f\u0440\u0438 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u0438\u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0430 \u0437\u0432\u0443\u0447\u0430\u0442 \u043e\u0447 \u0443\u0431\u043e\u0433\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":942315,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/942315-proksima-yovskaya","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ae4cac13-dfc2-5e63-bfc8-432040b4b4a9\/","name":"\u041f\u0440\u043e\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430 \u0419\u043e\u0432\u0441\u043a\u0430\u044f","isVerified":false},"content":{"id":304213,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/304213-mango-inshuring-prinimaet-platezhi-ot-nerezidetov-no-ne-vozvrashchaet-dengi-nerezidentam","title":"\u041c\u0430\u043d\u0433\u043e \u0418\u043d\u0448\u0443\u0440\u0438\u043d\u0433 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0438 \u043e\u0442 \u043d\u0435\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u0442\u043e\u0432, \u043d\u043e \u043d\u0435 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0449\u0430\u0435\u0442 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043d\u0435\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c"},"isAnonymous":false}]}