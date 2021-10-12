«Яндекс» запустил сервис для перевода чаевых официантам, мастерам и работникам отелей Статьи редакции
Подписчики «Плюса» могут получить кэшбек баллами в 10% от суммы чаевых.
- «Яндекс.Чаевые» создан на основе сервиса «Чаевые просто», который «Яндекс» купил в апреле 2021 года, сообщили vc.ru в компании.
- Сервисом уже пользуются «Шоколадница», «Много лосося», Osteria Mario, Novikov Group. Чтобы перевести деньги, нужно отсканировать QR-код при помощи телефона на счёте, карточке официанта или мастера, перейти по ссылке, указать сумму и отправить деньги. Также клиенты могут оставить отзыв.
- Для перевода можно использовать Yandex Pay, Apple Pay или Google Pay. Номер банковской карты вводить не нужно. Подписчики «Яндекс.Плюса» смогут получить кешбэк в 10% баллами от суммы чаевых.
При переводе чаевых ресторан или официант получают push-уведомление. Для заведения доступна статистика по переводам чаевых и отзывы посетителей.
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