Как готовятся к «Чёрной Пятнице» маркетплейсы и продавцы: опыт Ozon

Акции «‎11.11» и «‎Чёрная Пятница» часто требуют большой подготовки и много сил, зато взамен дают резкий рост продаж — всего за несколько дней. Рассказываем, как подойти к акциям с умом и выжать из них максимум.