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Сервисы
Nazigul Jusupova

«Яндекс» запустил сервис для перевода чаевых официантам, мастерам и работникам отелей Статьи редакции

Подписчики «Плюса» могут получить кэшбек баллами в 10% от суммы чаевых.

  • «Яндекс.Чаевые» создан на основе сервиса «Чаевые просто», который «Яндекс» купил в апреле 2021 года, сообщили vc.ru в компании.
  • Сервисом уже пользуются «Шоколадница», «Много лосося», Osteria Mario, Novikov Group. Чтобы перевести деньги, нужно отсканировать QR-код при помощи телефона на счёте, карточке официанта или мастера, перейти по ссылке, указать сумму и отправить деньги. Также клиенты могут оставить отзыв.
  • Для перевода можно использовать Yandex Pay, Apple Pay или Google Pay. Номер банковской карты вводить не нужно. Подписчики «Яндекс.Плюса» смогут получить кешбэк в 10% баллами от суммы чаевых.

  • При переводе чаевых ресторан или официант получают push-уведомление. Для заведения доступна статистика по переводам чаевых и отзывы посетителей.

Сервис «Яндекс.Чаевые» «Яндекс»
Счёт с QR-кодом для чаевых «Яндекс»
Почему безналичные чаевые в России — миллиардный…
Что интересного в таких сервисах и зачем их покупают или запускают банки.
vc.ru

#новости #яндекс

296 просмотров
5 5 комментариев
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5 комментариев
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Roma Schreibikus

чаевые не нужны

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1
Kadykov Denis

Тоже не понимаю эту практику

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0
No Name

О, недавно знакомые звали создать подобный сервис, но взглянув на "чаевые просто" забил и стал пилить свой проект.

Крутой сервис, конечно

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0
Владислав Медведев

Задница в том что в таких безнальных чаевых включен НДС плюс комиссия плюс еще что-то, и как вы понимаете самому официанту достанется от 100 рублей в лучшем случае 50. Вот это грустно. Но удобно:)

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0
Кирилл Качалов

А какая комиссия?)

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0
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