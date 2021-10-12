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Сервисы
Евгения Евсеева

Auto.ru запустил услугу безопасной сделки для покупки и продажи подержанных машин Статьи редакции

До заключения договора деньги будут заморожены на специальном счету — это поможет избежать мошенничества.

  • Сервис обеспечит сохранность средств до подписания договора, рассказали vc.ru в компании.

  • Сформировать документы для сделки можно в личном кабинете, там же договориться и о цене. Деньги можно перевести на специально созданный счёт в «Тинькофф» — средства заморозятся на нём. Если одна из сторон передумает, деньги вернутся покупателю, а продавцу придёт уведомление.

  • По мнению Auto.ru, такая сделка снижает риски нарваться на мошенника и остаться без машины и денег.

  • Воспользоваться услугой не получится, если на машину наложены ограничения, так как до подключения система проверяет автомобиль по открытым базам ГИБДД.
  • Услуга безопасной сделки есть на многих сервисах в сфере услуг — например, на YuoDo, «Яндекс.Услугах», а также и у других компаний, в том числе на сервисе поиска недвижимости «ДомКлик» от «Сбербанка».

#новость #autoru

733 просмотров
19 19 комментариев
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19 комментариев
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Sergei Timofeyev

Теперь мошенничество станет изящнее! Аутло.ру давно превратилось в помойку. И, казалось бы, причём тут Яндекс? ред.

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–2
Евгений Иванов

Рынок подержанных авто – это такой треш и содом, с огромным количеством в хлам убитых монстров, восстановленных буквально из праха, с мошенниками и нечестными устными перекупами, что любые попытки как-то его оцивилизовать – могут только приветствоваться.

И если государство откровенно не хочет этим заниматься, понемногу ситуацию исправляет бизнес.

Я бы ещё смотрел в сторону модели Airbnb, когда и покупатель и продавец могут оставить впоследствии отзыв о сделке и он сохраняется в личном аккаунте навсегда. От мошенников это тоже не убережёт, но сделает ещё небольшой вклад в построение цивилизованного рынка.

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2
Sergei Timofeyev

Вы перекупов забыли! Порхатых таких. )))

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0
 Anatoly Bereznyak

Это не сработает, потому что честные продавцы не продают машины штуками, продают единицей, а честные покупатели не покупают машины ежедневно. ред.

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0
Fred Han

Ты сам где работаешь?

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–1
Андрей Прокофьев

"Если одна из сторон передумает, деньги вернутся покупателю, а продавцу придёт уведомление." - т.е. покупатель остается и с деньгами и при машине, а продавец без денег, без машины но с уведомлением... ред.

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1
BearStrikesBack

Вы еще про Яндекс забыли. Яндекс останется с комиссией)

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2
Sergei Timofeyev

Конечно с ней :)

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0
Илюша Шантарамка

Комиссии нет ред.

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0
Илюша Шантарамка

Передумает до окончания процесса =/

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0
Alex Petrov

Ага, на рынке продавца, где живой по вменяемой цене , автомобиль улетает в течении пары часов, предлагать такое, ну молодцы что.

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1
Maxim Roslyakov

Молодцы, делают экосистему. В целом механизмы безопасных сделок для рынка очень полезны.

Сделали бы они ещё аналог Carfax, чтобы знать историю всех ТО, ремонтов и засветку машины в такси.

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1
Sergei Timofeyev

В нашей стране мало кто ездит к ОД.

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0
Sergey Nikitin

У них давно есть проверки, в том числе на работу в такси. Услуга платная.

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0
Marat Nigametzianov

Для меня авито равно жулики,
а процесс покупки/продажи не площадке - наебаловом.

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0
Богдан Илюхин

Это не Авито, это Auto.ru. Разные сервисы от разных владельцев

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1
Fred Han

Бумеры придумали гарант? Как это мииилоо👍

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0
Сергей Стерх

Это долбоебы которые до сих пор не могут привести в порядок авито доставку теперь взялись за авто?
Похвально, жду здесь статьи как кого-то опрокинули на бабки и как поддержка авито кидает человека через хуй отвечая шаблонами.

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0
Лёха Макаров

Больше интересует не столько заморозка счета, сколько проверка истории машины и ее состояния. Деньги можно обезопасить условием в договоре, в котором прописывается условие зачисления денежных средств при становлением собственником авто.

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0
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