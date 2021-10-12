Auto.ru запустил услугу безопасной сделки для покупки и продажи подержанных машин Статьи редакции
До заключения договора деньги будут заморожены на специальном счету — это поможет избежать мошенничества.
- Сервис обеспечит сохранность средств до подписания договора, рассказали vc.ru в компании.
Сформировать документы для сделки можно в личном кабинете, там же договориться и о цене. Деньги можно перевести на специально созданный счёт в «Тинькофф» — средства заморозятся на нём. Если одна из сторон передумает, деньги вернутся покупателю, а продавцу придёт уведомление.
По мнению Auto.ru, такая сделка снижает риски нарваться на мошенника и остаться без машины и денег.
- Воспользоваться услугой не получится, если на машину наложены ограничения, так как до подключения система проверяет автомобиль по открытым базам ГИБДД.
- Услуга безопасной сделки есть на многих сервисах в сфере услуг — например, на YuoDo, «Яндекс.Услугах», а также и у других компаний, в том числе на сервисе поиска недвижимости «ДомКлик» от «Сбербанка».
Рынок подержанных авто – это такой треш и содом, с огромным количеством в хлам убитых монстров, восстановленных буквально из праха, с мошенниками и нечестными устными перекупами, что любые попытки как-то его оцивилизовать – могут только приветствоваться.
И если государство откровенно не хочет этим заниматься, понемногу ситуацию исправляет бизнес.
Я бы ещё смотрел в сторону модели Airbnb, когда и покупатель и продавец могут оставить впоследствии отзыв о сделке и он сохраняется в личном аккаунте навсегда. От мошенников это тоже не убережёт, но сделает ещё небольшой вклад в построение цивилизованного рынка.
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