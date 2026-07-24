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Таня Боброва
Сервисы

Opera добавила в браузер Opera One режим вертикального отображения вкладок

И обновлённый поиск через Google Lens.

Источник: Opera
Источник: Opera
  • Чтобы использовать режим, нужно нажать правой кнопкой мыши на любую вкладку на панели текущих вкладок и выбрать Use vertical tab strip, рассказала компания. Так же можно переключиться обратно. Другой вариант — выбрать Use vertical tab strip в настройках по иконке с тремя линиями или в настройках браузера.
  • После этого вкладки переместятся в левую часть окна браузера. Пользователь может менять ширину вертикальной полосы вкладок и переключаться между полноразмерным и свёрнутым отображением панели. «Островки» вкладок можно переименовывать и менять их цвета.
  • В Opera One также обновили Google Lens. Теперь пользователи могут выполнять поиск картинки с домашней страницы — Google Lens интегрирован в строку поиска. Также можно выполнить поиск изображений, используя локальные файлы или вставив картинку из буфера обмена.
  • В апреле 2026 года режим вертикального отображения вкладок добавили в Google Chrome. До этого его несколько месяцев тестировали.

#новости

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