Opera добавила в браузер Opera One режим вертикального отображения вкладок

И обновлённый поиск через Google Lens.Источник: OperaЧтобы использовать режим, нужно нажать правой кнопкой мыши на любую вкладку на панели текущих вкладок и выбрать Use vertical tab strip, рассказала компания. Так же можно переключиться обратно. Другой вариант — выбрать Use vertical tab strip в настройках по иконке с тремя линиями или в настройках браузера.После этого вкладки переместятся в левую часть окна браузера. Пользователь может менять ширину вертикальной полосы вкладок и переключаться между полноразмерным и свёрнутым отображением панели. «Островки» вкладок можно переименовывать и менять их цвета.В Opera One также обновили Google Lens. Теперь пользователи могут выполнять поиск картинки с домашней страницы — Google Lens интегрирован в строку поиска. Также можно выполнить поиск изображений, используя локальные файлы или вставив картинку из буфера обмена.В апреле 2026 года режим вертикального отображения вкладок добавили в Google Chrome. До этого его несколько месяцев тестировали.#новости