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Евгений Делюкин

Mozilla запустила рекламу в адресной строке Firefox, не объяснила, как она работает — и получила «PR-катастрофу» Статьи редакции

Журналисты писали, что Mozilla сделала то, в чем обвиняет Google: нарушила приватность пользователей.

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5 октября Mozilla выпустила браузер Firefox 93 с функцией контекстных запросов Firefox Suggest — она в том числе предлагает пользователям подходящие партнерские ссылки в адресной строке.

Из-за некорректного описания функции и сокрытия того, как на самом деле работает Firefox Suggest, некоторые технологические СМИ вроде How to Geek, а также ИТ-блогера Пола Туротта начали обвинять компанию в появлении рекламы в браузере и отправке в Mozilla данных о нажатых клавишах в адресной строке.

Лишь спустя несколько дней Mozilla рассказала детали о работе Firefox Suggest, назвав ситуацию «PR-инцидентом». А Reddit-сообщество изучило исходный код Firefox и отправило запросы в баг-трекер.

Оказалось, что браузер по умолчанию не передаёт информацию о пользователях, а рекламные ссылки работают в офлайне и их можно отключить.

В результате запуск Firefox Suggest оказался провальным, считают ИТ-специалисты: Mozilla замаскировала запуск рекламы под ребрендинг старой функции и частично испортила свой имидж как компании, борющейся за приватность пользователей.

Как работает Firefox Suggest

Она объединяет старую функцию Awesome Bar, которая помогает искать в адресной строке по локальной истории просмотров, вкладкам и разным поисковым системам, с новой — выдачей от сторонних онлайн-источников:

  • Контекстные предложения: Wikipedia, статьи из Pocket, обзоры.
  • Рекламные контекстные предложения «от рекламодателей, проверенных партнёров и организаций». Для их выдачи Mozilla сотрудничает с сервисом adMarketplace. Например, если ввести в адресную строку слово vans, Firefox предложит посмотреть бренд Vans на eBay.
Пока выдача рекламных ссылок работает только в США.

Firefox Suggest включена по умолчанию, но в офлайн-режиме. На Reddit выяснили — поисковые запросы, нажатия пользователем клавиш в адресной строке и другие типы данных не отправляются в Mozilla, как писало издание How to Geek.

Пользователи изучили исходный код Firefox и проверили: даже в автономном режиме браузер предлагает спонсируемые результаты выдачи, хотя очевидно, что он не мог сделать запрос в Mozilla, чтобы «подтянуть» рекламу.

Добровольно можно включить «онлайн» режим Firefox Suggest для «улучшения релевантности ссылок» — в таком случае в Mozilla будет отправляться дополнительная телеметрия, которая включает в себя поисковые запросы и ключевые слова.

Также Mozilla предложит активировать онлайн-режим Firefox Suggest при обновлении браузера или его «свежей» установке.

При желании можно полностью отключить рекламные предложения и оставить только локальный поиск.

Что пошло не так

Mozilla не объяснила как работает Firefox Suggest, включила функцию по умолчанию, заявила, что будет обрабатывать данные пользователей и показывать им рекламу, а заодно замаскировала это под ребрендинг старых функций.

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Это вызвало негативные публикации в СМИ и начало разрушать доверие пользователей, считает ИТ-блогер и разработчик Асиф Юссуф.

Он выделил несколько PR-проблем.

Произошёл ребрендинг локального поиска AwesomeBar, а затем к нему «незаметно» добавили онлайн-функции

Изначально AwesomeBar показывал в адресной строке информацию пользователя из локальных источников — историю и закладки, которые отображались отдельно от поисковой выдачи.

С релизом Firefox 93 Mozilla объявила об «улучшении контекстной выдачи», но по сути, просто переименовала полностью приватную функцию AwesomeBar в Firefox Suggest, где история и закладки теперь отображаются вперемешку с внешними ссылками и рекламой, что выглядит «тёмным паттерном», пишет Юссуф.

Пользователи могут расценить перенос частной истории и закладок в функцию под брендом Firefox так, как будто теперь их данные принадлежат Mozilla и отправляются на сервера компании — даже если на самом деле это не так.

Это коварно и наносит ущерб бренду Firefox, поскольку он объединяет то, что на 100% было приватным, с чем-то, что выглядит так, словно передаёт данные в интернет — вместо того, чтобы чётко выделить рекламу и другие контекстные предложения под Firefox Suggest.

Даже после отключения контекстных предложений в настройках вы по-прежнему увидите пометку Firefox Suggest в адресной строке — хотя по заявлению Mozilla Firefox Suggest и есть та самая функция, которую вы только что отключили. В результате кажется, что Firefox Suggest невозможно отключить.

Бренд Firefox ставит конфиденциальность во главе своего предложения для пользователей, но Suggest вносит двусмысленность и заставляет людей думать, что их приватность нарушена.

Асиф Юссуф

Mozilla не отреагировала на негатив в СМИ и среди пользователей, а справка оказалась двусмысленной

В релизах и на страницах поддержки информация оказалось противоречивой. Например, на сайте техподдержки было указано, что начиная с версии Firefox 92 пользователи будут получать предложения от партнеров, а для составления рекомендаций никаких новых данных не собираются, не передаются и не хранятся.

В Firefox 93 Firefox Suggest по умолчанию включен для пользователей, о чем Mozilla не предупредила: в анонсе компания заявила, что функция «будет настраиваемой и её будут предлагать определенной доле людей в США».

Но на самом деле спонсируемые рекламные предложения были включены по умолчанию: даже если у пользователей отключено отображение результатов поисковой выдачи в адресной строке и они не давали согласия, всё равно видели партнерские ссылки и рекламу.

В результате пользователи не понимали, передаются ли данные в Mozilla и что с этим делать, а СМИ в этот момент уже открыто написали про рекламу в браузере и передачу данных, считает Юссуф.

Лишь спустя несколько дней после выхода Firefox 93 компания обновила справку с пометкой «PR-инцидент» и объяснила, что пользователь должен сам согласиться на передачу данных в Mozilla нажатием кнопки на баннере Firefox Suggest.

По умолчанию Firefox Suggest работает в офлайн-режиме, выяснили пользователи Reddit:

  • Включить онлайн-режим в настройках браузера можно и самостоятельно, но пока эта функция находится в тестовом режиме.
  • Проверить работу Firefox Suggest вручную: перейти перейти по адресу about:config в адресной строке, найти строчку browser.urlbar.quicksuggest.scenario и переключить с offline или history на online.

#firefox #mozilla #конфиденциальность

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