Это коварно и наносит ущерб бренду Firefox, поскольку он объединяет то, что на 100% было приватным, с чем-то, что выглядит так, словно передаёт данные в интернет — вместо того, чтобы чётко выделить рекламу и другие контекстные предложения под Firefox Suggest.

Даже после отключения контекстных предложений в настройках вы по-прежнему увидите пометку Firefox Suggest в адресной строке — хотя по заявлению Mozilla Firefox Suggest и есть та самая функция, которую вы только что отключили. В результате кажется, что Firefox Suggest невозможно отключить.

Бренд Firefox ставит конфиденциальность во главе своего предложения для пользователей, но Suggest вносит двусмысленность и заставляет людей думать, что их приватность нарушена.

