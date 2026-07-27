Google разрабатывает виджет «Переводчика» для Android с функцией перевода речи в реальном времени

Но официально его пока не анонсировали.Виджет заметили журналисты издания Android Authority в бета-версии приложения «Google Переводчик» для Android. Им также удалось запустить и протестировать новый инструмент.Виджет отображает язык, на который нужно перевести речь и кнопку «Tap to start Live». При нажатии запускается перевод в реальном времени и появляются кнопки отключения микрофона, паузы и настройки вывода звука — например, можно выбрать наушники или динамик.При этом виджет переводит только речь собеседника на язык пользователя, но не переводит в ответ его собственную речь на язык собеседника. Однако в издании полагают, что Google добавит такую возможность до публичного релиза.Пока перевод в реальном времени через виджет работает только при запущенном приложении Google Translate. Однако в коде приложения также есть строки, указывающие, что перевод в реальном времени сможет работать и в фоновом режиме.Когда виджет добавят в «Google Переводчик», неизвестно. Функцию перевода в реальном времени в приложении компания начала тестировать в конце 2025 года в США, Индии и Мексике.#новости #google