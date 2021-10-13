«Яндекс» обновил «Браузер» — можно менять его дизайн и делить экран на две части Статьи редакции
Режим многозадачности доступен только на Windows, а дизайн страницы можно изменить и на Mac.
В обновлённом «Браузере» можно открыть на одном экране веб-страницу и приложение из боковой панели, сообщили vc.ru в компании.
- В боковую панель можно добавить мессенджеры, соцсети или сайты. Они могут быть постоянно открытыми или всплывающими. Функция доступна в «Браузере» для Windows.
Также в новой версии можно выбрать подходящий дизайн: классический, информационный, рабочий, минималистичный. Это можно сделать в новых версиях браузера на Windows и Mac.
Минималистичный дизайн предлагает фон без новостей и рекламы, на рабочем есть только вкладка «Табло» и информеры», в информационном всё пространство занимают новости и «Дзен». Классический вид не отличается от прежней версии, но информеры «Погоды» и «Пробок» переместились под «Табло».
В «Браузере» появилась встроенная функция для скриншота всего экрана, фрагмента, страницы целиком или снимать экран вне браузерного окна, то есть можно сохранить не только статью, но и комментарии, которые не уместились на экране. Скриншот можно обрезать, добавить надписи и стрелки, а потом поделиться ссылкой на него.
- Также в сервисе доступен перевод картинок и видео. Функция работает для видеороликов на английском языке из YouTube, Vimeo и других платформ. В компании сообщили, что продолжают работать над качеством перевода.
Дошло наконец-то что их боковая панель, в которую можно было пихать только их сервисы, в таком виде не нуна почти никому.
Но продолжают пихать какой-то бред с дизайном и информерами убирая прикольные вещи - то же появление панели закладок по клику на адресную.
Ну и уже несколько недель сижу: хотел включить их перевод видео, через встроенное "обновить" все время выдавал ошибку, поддержка уровня "ой, а освободите место место на диске С" и "удалите -ка весь браузер полностью и ставьте начисто", спрашиваю сколько надо потому что у меня все забито важным и удалять весь браузер не буду- три сообщения мне писали про как почистить место ("спасибо, кэп!"), а сколько надо для обновления не могли сказать, добился таки, освободил, снова ошибка, снова поддержка - "а скачайте установщик и с ним...", скачал, установил - пункт о переводе видео появился в настройках, включен, а не работает, версия браузера несмотря на обновления со свежего установщика стоит старая.
В итоге уже месяц вся эта свистопляска. И самое смешное - что отвечает всегда одна и та же девушка, которой фиг что втолдычишь и не первый раз такое - днями и неделями приходится отбиваться от "поддержки" уровня "а включите-выключите роутер" провайдеров.
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