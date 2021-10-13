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Nazigul Jusupova

«Яндекс» обновил «Браузер» — можно менять его дизайн и делить экран на две части Статьи редакции

Режим многозадачности доступен только на Windows, а дизайн страницы можно изменить и на Mac.

  • В обновлённом «Браузере» можно открыть на одном экране веб-страницу и приложение из боковой панели, сообщили vc.ru в компании.

  • В боковую панель можно добавить мессенджеры, соцсети или сайты. Они могут быть постоянно открытыми или всплывающими. Функция доступна в «Браузере» для Windows.
«Яндекс.Браузер» «Яндекс»

  • Также в новой версии можно выбрать подходящий дизайн: классический, информационный, рабочий, минималистичный. Это можно сделать в новых версиях браузера на Windows и Mac.

  • Минималистичный дизайн предлагает фон без новостей и рекламы, на рабочем есть только вкладка «Табло» и информеры», в информационном всё пространство занимают новости и «Дзен». Классический вид не отличается от прежней версии, но информеры «Погоды» и «Пробок» переместились под «Табло».

«Яндекс.Браузер»  «Яндекс»

  • В «Браузере» появилась встроенная функция для скриншота всего экрана, фрагмента, страницы целиком или снимать экран вне браузерного окна, то есть можно сохранить не только статью, но и комментарии, которые не уместились на экране. Скриншот можно обрезать, добавить надписи и стрелки, а потом поделиться ссылкой на него.

  • Также в сервисе доступен перевод картинок и видео. Функция работает для видеороликов на английском языке из YouTube, Vimeo и других платформ. В компании сообщили, что продолжают работать над качеством перевода.

#новости #яндексбраузер

910 просмотров
32 32 комментария
5
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32 комментария
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Для закладок

Мы добавили телеграм в ябраузер что бы читать твою переписку
ред.

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11
Обратный ихтиандр

Опередил ))

И скриншоты твоего экрана

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0
Giant Schlong

Спасибо, не нужно

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2
33_rublya

Зря, функция перевода видео топчик.

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4
Giant Schlong

Тут джва момента:

1) Английский я и так знаю, мне переводчик не нужен
2) Это ж Яндекс, мне от него и даром ничего не надо

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4
Сергей Милосердов

Даже если это что-то хорошее и полезное? Вам сколько лет?

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2
greg chudnoff

В секту Яндекс-хейтеров принимают вне зависимости от возраста.

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0
Сергей Милосердов

Тоже верно

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0
Giant Schlong

Даже если это что-то хорошее и полезное?

Зависит от степени полезности

Вам сколько лет?

Много. Ну, по сравнению с вами. Что даёт мне некоторые основания полагать, что я не глупее вас. Как минимум

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–1
Для закладок

Спрос есть, ждем такое не от яндекса

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–1
33_rublya

Уже есть, пробегало где-то тут, на vc.

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0
Superposition

Как упоительны в России вечера,
Любовь, шампанское, Я.Браузер, переулки.

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1
MyTxtWebPage

Поздно, @Яндекс ,
я уже Яндекс.Firefox скачал ред.

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1
Het Gloren

Товарищ майор, спасибо вам большое, но нет.

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1
ilia

Дошло наконец-то что их боковая панель, в которую можно было пихать только их сервисы, в таком виде не нуна почти никому.

Но продолжают пихать какой-то бред с дизайном и информерами убирая прикольные вещи - то же появление панели закладок по клику на адресную.

Ну и уже несколько недель сижу: хотел включить их перевод видео, через встроенное "обновить" все время выдавал ошибку, поддержка уровня "ой, а освободите место место на диске С" и "удалите -ка весь браузер полностью и ставьте начисто", спрашиваю сколько надо потому что у меня все забито важным и удалять весь браузер не буду- три сообщения мне писали про как почистить место ("спасибо, кэп!"), а сколько надо для обновления не могли сказать, добился таки, освободил, снова ошибка, снова поддержка - "а скачайте установщик и с ним...", скачал, установил - пункт о переводе видео появился в настройках, включен, а не работает, версия браузера несмотря на обновления со свежего установщика стоит старая.

В итоге уже месяц вся эта свистопляска. И самое смешное - что отвечает всегда одна и та же девушка, которой фиг что втолдычишь и не первый раз такое - днями и неделями приходится отбиваться от "поддержки" уровня "а включите-выключите роутер" провайдеров.

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0
Обратный ихтиандр

Признайся, тебе это всё нравится

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1
ilia

Них**а. Просто для себя считаю (пока. Но близок к тому, чтобы покинуть) этот браузер самым удобным. У них есть/были интересные фишки. У меня стоит еще 4 и периодически я сравниваю. Из нескольких зол выбираю лучшее. Тот же перевод видео или озвучка текста мне бы пригодились. ред.

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0
Александр А.

Я в Яндекс.техподдержке используют выдуманные фамилии, поэтому под именем одной и той же девушки наверняка полно народу поучаствовало :)

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0
ilia

Ааа.. А то я смотрю - вечно эта Алена Суворова) Ну, тогда несколько человек тупят, что еще хуже.

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0
Алекс И

обновили в тот момент когда другие так уже давно могут

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0
Nesterov Igor

Яндекс переизобрел Windows? Зачем мне делить экран в браузере, если я могу это сделать средствами винды?

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0
Sht_Anton

такое запускала Опера года 4 назад, но вроде не особо взлетело

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0
Дима Я

Для чего разделение на боковую и верхнюю панель, если можно все уместить наверху, справа от адресной строки? Это есть и в опере. Чем это оправдано?

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0
Сергей Ермилов

Выпендрежем тех, кто пытается отработать свою зарплату.

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0
Ivan Tischenko

Пока Яндекс не перестанет агрессивно пихать свои помойные сервисы, которые прячутся за галочками и загаживают систему - это говнище я ставить не буду

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0
Shoo

Если его ещё и удалить без проблем можно, вместе со всем говном которое он тащит при установке - то вообще каеф.

Ответить
0
Het Gloren

Яндекс или Гугол?

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0
Обратный ихтиандр

Уточка

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0
Евгений Кондратьев

а как же ya.ru?

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0
Никита

рекламная помойка для засранцев по жизни.
только гугл

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0
Артем Ковалев

Где-то грустит один Яндекс.Мессенджер, которому не нашлось места на этом промо скриншоте...

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0
Evgeniy Zorin

Все это уже давно есть, например в Vivaldi. Если Яндекс ищет ответ на ваш запрос больше минуты - ждите... он гуглит ...

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0
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