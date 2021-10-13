Adobe выпустила бесплатное расширение для Chrome для редактирования PDF-файлов Статьи редакции
Некоторые функции, например, изменение формата, платные.
- Через расширение Adobe можно бесплатно заполнять документы, оставлять комментарии и ставить цифровую подпись.
- Есть дополнительные функции по подписке, например, экспорт PDF-файлов в другие форматы и перевод страницы браузера в PDF. Для платных функций есть 7-дневный бесплатный период.
- В Adobe Acrobat редактирование PDF-файлов доступно только по подписке Pro — стоит 772,8 рубля в месяц в первый год пользования.
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