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Сервисы
Маша Цепелева

Adobe выпустила бесплатное расширение для Chrome для редактирования PDF-файлов Статьи редакции

Некоторые функции, например, изменение формата, платные.

  • Через расширение Adobe можно бесплатно заполнять документы, оставлять комментарии и ставить цифровую подпись.
  • Есть дополнительные функции по подписке, например, экспорт PDF-файлов в другие форматы и перевод страницы браузера в PDF. Для платных функций есть 7-дневный бесплатный период.
  • В Adobe Acrobat редактирование PDF-файлов доступно только по подписке Pro — стоит 772,8 рубля в месяц в первый год пользования.
Расширение Adobe

#новость #adobe

1301 просмотров
12 12 комментариев
4
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12 комментариев
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Valeriy A

Дождались! 15 лет ждал этой возможности в бесплатной версии

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6
Ксюшка Черкасова

согласна)

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0
Юрий Другач

Почему-то описано больше про платные возможности в заголовке про бесплатное. Заказуха?)

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2
Arthur Niazyan

Бесплатное расширение для доступа к платным функциям )

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6
Юрий Другач

Аж в голос посмеялся)

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1
Андрей Петухов

Всё таки дохерища стоит у них подписка. Никогда не платил и платить никогда не буду им. Просто мракобесие. Им красная цена $30 в год.

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3
Вероника Савельева

Согласно полностью

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0
Алексей Любимов

За 400 руп купил нормальный редактор pdf. Без этих облаков, подписок и прочей ерунды...

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0
Dmitriy DovoS

какой?

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1
Сергей Паршинцев Parshintsev Sergey

Ура!

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0
Алексей Любимов

Расширение полная фигня. Для любой функции нужна подписка, а цены просто ломовые.

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0
Dmitriy DovoS

Дофига за тот функционал, который можно сделать бесплатно другими инструментами.
Например "перевод страницы браузера в PDF" - можно сделать стандартной кнопкой "печатать" в браузере.

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0
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