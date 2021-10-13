Пять неприятных ситуаций на «удаленке» №1: как с утра войти в рабочий ритм

Привет! Это Дмитрий, автор канала «Ноотропы и разгон мозга» и сегодня я хочу поговорить с вами о том, что уже обозначил в заголовке. Без банальщины и советов в стиле «просыпайся в пять утра и будь счастлив».