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Nazigul Jusupova

Apple разрабатывает AirPods, которые смогут измерять температуру тела и следить за осанкой — WSJ Статьи редакции

Также устройство можно будет использовать в качестве слухового аппарата.

  • Компания не собирается выпускать такие наушники в ближайшее время, а может и вовсе свернуть проект, пишет The Wall Street Journal cо ссылкой на людей, знакомых с планами компании. В Apple отказались от комментариев.
  • Пока неизвестно, собирается ли Apple встраивать функции для улучшения слуха в AirPods или создаст слуховые аппараты на её основе.
  • Сейчас Apple уже разрабатывает прототипы AirPods, которые будут измерять температуру тела пользователя внутри уха. В сентябре издание писало, что компания собирается в 2022 году представить датчик температуры и давления в Apple Watch.
  • Чтобы определить, сутулится человек или нет, AirPods будет использовать датчики движения в наушниках, рассказали источники.
  • Опрошенные изданием эксперты считают, что новые функции расширят охват AirPods, так как в мире миллионы людей страдают от потери слуха, а многие датчики AirPods могут использоваться при создании слуховых аппаратов.

#новости #airpods

1513 просмотров
12 12 комментариев
6
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12 комментариев
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Александр Еремин

Логичнее было чтобы наушники преобразовывали внешнюю речь в серию комплиментов

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11
Андрей Мильнер

жаропонижающее больше не понадобится

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9
Андрей Иванов

Apple разрабатывает AirPods которые лечат простату

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4
Шизоидная обезьяна

Ну тут скорее компактное, а может и нет, защищенное юсб хранилище подойдет больше

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1
Максим Рощин

Пожалуй хватит на сегодня интернета…

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4
Дмитрий Котлин

Может измерять? Не? ред.

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2
Павел Ройкин

Как раз топ за свои деньги уже выпустили такие)))

https://4pda.to/2021/10/12/391721/naushniki_amazfit_powerbuds_pro_funktsii_fitnes_brasleta_i_anc_za_139/

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2
Alexandr Podkopai

Рубль за сто даю - Apple уже давно их разработала и будут выходить они несколько поколений добавляя каждую новую функцию)) ред.

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2
Artyom

Током бить будут при неправильном положении спинки?

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2
Alexandr

Был бы рад, если бы они смогли разработать наушники в которых слышно меня, а не все вокруг. Текущие AirPods пока не могут

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1
Бизнес советы

А когда такие наушники начнут проверять человека на заражение коронавирусом?

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1
Вася Пражкин

следить за осанкой

при нарушении осанки наушники будут говорить: Не горбись, сука, а то Моргенштерна врублю на полную.

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0
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Nazigul Jusupova
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14
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Nazigul Jusupova
Apple разрабатывает AirPods, которые смогут измерять температуру тела и следить за осанкой — WSJ Статьи редакции

Также устройство можно будет использовать в качестве слухового аппарата.

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