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Сервисы
Маша Цепелева

Mail.ru Group сменила политику после ребрендинга: данные пользователей «ВКонтакте» с VK Connect попадут в другие сервисы Статьи редакции

В соцсети утверждают, что данные не уходят автоматически, а только с согласия пользователя.

  • После ребрендинга Mail.ru Group и перевода сервисов под бренд VK обновилась политика конфиденциальности компании. Теперь данные пользователей «ВКонтакте» с единой учётной записью VK ID могут передаваться сервисам всей экосистемы холдинга. Первым внимание на это обратил пользователь «Хабра».

  • Учётная запись VK Connect работает с июня 2020 года. Через неё можно зайти в аккаунт «Ситимобила», Delivery Club, «Юлы» и другие и управлять платными подписками.
  • После ребрендинга в правилах появился пункт, что после регистрации в VK Connect персональные данные пользователя могут передаваться другим сервисам «Экосистемы VK». Это 26 сервисов, в том числе приложение для знакомств Mamba, голосовой помощник «Маруся», «Одноклассники» и другие.
  • Пункт 3.9 пользовательского соглашения и пункты 4.2., 4.3 политики конфиденциальности подчёркивают право компании использовать данные пользователей «ВКонтакте» в других сервисах, проверил TJ.
  • Данные могут передаваться в другие сервисы только с согласия пользователя. «Если человек не заходит в другие приложения экосистемы с помощью VK ID, а посещает исключительно "ВКонтакте" (или любой другой отдельный продукт), его персональные данные не будут использоваться в остальных сервисах», — прокомментировали представители соцсети.
  • Во «ВКонтакте» сообщили, что в личном кабинете VK ID можно отозвать согласие на использование данных в любом из приложений экосистемы. TJ проверил личный кабинет — согласие можно отозвать, только полностью отключив сервис от учётной записи.

#новость #vk

1544 просмотров
20 20 комментариев
7
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KINCH

С вредными привычками нужно расставаться легко. Там уже ничего не осталось. #ПокаVK

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25
Истинный фонарь

молодец, я в 2014 попращался с ними)

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3
Koan

2014? А ты слоупок, однако. При чём, жёсткий. Нормальные люди в 2007 оттуда ушли

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1
Семен Смирнов

Как будто вернулся 15 лет назад когда удаление страницы было значимым событием

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2
Mr Yellow

еще статусы писали )

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1
Михаил Б

Какое вообще значение имеет политика обработки данных в VK? Какая бы она ни была - это будет дырявое ведро с неограниченным доступом для человека в погонах

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6
Sergey L.

То есть, ничего не поменяется… 📚

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0
Дмитрий Оверчук

данные пользователя могут передаваться другим сервисам «Экосистемы VK»

в папочку в столе ред.

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4
One Harm

Социальные сети были хороши на этапе своего появления и развития интернета в целом, когда люди при том же совке переезжали по союзу и теряли контакты друг друга, поэтому на момент их появления было вполне оправдано указывать имя, фамилию и другие персональные данные, но сегодня, когда дети с начальных классов уже имеют смартфоны и нормальный интернет появился даже в Норильске, смысл указывать свои персональные данные отпали, достаточно галочки в настройках "Разрешить искать меня по номеру телефона". Я хочу быть анонимным в сети для окружающих, но если я что-то сделаю неправомерное, то пожалуйста, правоохранительные органы могут найти меня по моему номеру, узнав при этом все мои данные через оператора связи.

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3
Иван Сергеев

Ну или найти таких же увлеченных определенным хобби людей.

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1
One Harm

Ну вот с упором на интересы и надо делать сегодня социальный сервис - по моему субъективному мнению. В какой-то момент я просто удалил всех своих друзей на ВК, а потом и страницу, поскольку сам ничего практически не писал и не репостил, т.к. люди, с которыми я учился когда-то и даже работал в какой-то определённой сфере, имеют совершенно другие интересы, а читать их репосты из пабликов, ну такое себе. Все они есть в мессенджере, кому надо, тот напишет или я им напишу.
Был момент пробовал инстаграмом пользоваться, там хоть репостов нет, но когда видишь каждый день новое селфи своих знакомых, это надоедает - вот вроде что могло со вчерашнего дня измениться, чтобы сегодня мне снова своё лицо показывать, выкладывала бы уже сразу сиськи что ли.

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0
Юрий Белоножкин

Социальные сети были хороши на этапе своего появления и развития интернета в целом

достаточно галочки в настройках "Разрешить искать меня по номеру телефона"

Как мои школьные друзья меня найдут по моему текущему номеру телефона?

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0
One Harm

А разве в том же WhatsApp нельзя сменить номер не регистрируя новую учётную запись?

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0
911

меил ру п о м о й к а
извините

Ответить
3
Сергей Никитин

А Telderi?

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0
Gabby BenDer

🤮

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1
Marat Ahiar

Знаем мы эти "сервисы".

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1
StargazerXIII

Надо вспомнить пароль и удалиться нафиг из этой бесполезной сети , да и почта так себе

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0
Иван Касаткин

Не вижу какого-то серьезного повода для новости, кроме как ещё раз пообсуждать ВКонтакте в контексте «пора удаляться». Понятное дело, что для развития экосистемы внешние проекты будут встраивать в пространство соцсети и объединять все данные в одну базу – иначе и смысла переименовываться не так уж и много.

А то что безопасность под вопросом – ну так вопрос не к этому пункту должен быть, а к другим.

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0
Тимур Петров

Это предупреждение для тех, кто ещё не удалил страницу в ВК.

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0
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0
Сервисы
Маша Цепелева
Mail.ru Group сменила политику после ребрендинга: данные пользователей «ВКонтакте» с VK Connect попадут в другие сервисы Статьи редакции

В соцсети утверждают, что данные не уходят автоматически, а только с согласия пользователя.

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