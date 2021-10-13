Картинка, от которой бомбит у всех дизайнеров

Когда я был дизайнером, частенько попадался такой клиент: «Все отлично, но вы же знаете — логотип должен быть построен по Золотому Сечению, тогда он подсознательно будет лучше восприниматься». И кидал эту картинку.