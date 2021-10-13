Mail.ru Group сменила политику после ребрендинга: данные пользователей «ВКонтакте» с VK Connect попадут в другие сервисы Статьи редакции
В соцсети утверждают, что данные не уходят автоматически, а только с согласия пользователя.
После ребрендинга Mail.ru Group и перевода сервисов под бренд VK обновилась политика конфиденциальности компании. Теперь данные пользователей «ВКонтакте» с единой учётной записью VK ID могут передаваться сервисам всей экосистемы холдинга. Первым внимание на это обратил пользователь «Хабра».
- Учётная запись VK Connect работает с июня 2020 года. Через неё можно зайти в аккаунт «Ситимобила», Delivery Club, «Юлы» и другие и управлять платными подписками.
- После ребрендинга в правилах появился пункт, что после регистрации в VK Connect персональные данные пользователя могут передаваться другим сервисам «Экосистемы VK». Это 26 сервисов, в том числе приложение для знакомств Mamba, голосовой помощник «Маруся», «Одноклассники» и другие.
- Пункт 3.9 пользовательского соглашения и пункты 4.2., 4.3 политики конфиденциальности подчёркивают право компании использовать данные пользователей «ВКонтакте» в других сервисах, проверил TJ.
- Данные могут передаваться в другие сервисы только с согласия пользователя. «Если человек не заходит в другие приложения экосистемы с помощью VK ID, а посещает исключительно "ВКонтакте" (или любой другой отдельный продукт), его персональные данные не будут использоваться в остальных сервисах», — прокомментировали представители соцсети.
- Во «ВКонтакте» сообщили, что в личном кабинете VK ID можно отозвать согласие на использование данных в любом из приложений экосистемы. TJ проверил личный кабинет — согласие можно отозвать, только полностью отключив сервис от учётной записи.
С вредными привычками нужно расставаться легко. Там уже ничего не осталось. #ПокаVK
Социальные сети были хороши на этапе своего появления и развития интернета в целом, когда люди при том же совке переезжали по союзу и теряли контакты друг друга, поэтому на момент их появления было вполне оправдано указывать имя, фамилию и другие персональные данные, но сегодня, когда дети с начальных классов уже имеют смартфоны и нормальный интернет появился даже в Норильске, смысл указывать свои персональные данные отпали, достаточно галочки в настройках "Разрешить искать меня по номеру телефона". Я хочу быть анонимным в сети для окружающих, но если я что-то сделаю неправомерное, то пожалуйста, правоохранительные органы могут найти меня по моему номеру, узнав при этом все мои данные через оператора связи.
Ну вот с упором на интересы и надо делать сегодня социальный сервис - по моему субъективному мнению. В какой-то момент я просто удалил всех своих друзей на ВК, а потом и страницу, поскольку сам ничего практически не писал и не репостил, т.к. люди, с которыми я учился когда-то и даже работал в какой-то определённой сфере, имеют совершенно другие интересы, а читать их репосты из пабликов, ну такое себе. Все они есть в мессенджере, кому надо, тот напишет или я им напишу.
Был момент пробовал инстаграмом пользоваться, там хоть репостов нет, но когда видишь каждый день новое селфи своих знакомых, это надоедает - вот вроде что могло со вчерашнего дня измениться, чтобы сегодня мне снова своё лицо показывать, выкладывала бы уже сразу сиськи что ли.
Не вижу какого-то серьезного повода для новости, кроме как ещё раз пообсуждать ВКонтакте в контексте «пора удаляться». Понятное дело, что для развития экосистемы внешние проекты будут встраивать в пространство соцсети и объединять все данные в одну базу – иначе и смысла переименовываться не так уж и много.
А то что безопасность под вопросом – ну так вопрос не к этому пункту должен быть, а к другим.
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В соцсети утверждают, что данные не уходят автоматически, а только с согласия пользователя.
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