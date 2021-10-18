Aviasales запустил свой первый платный сервис — с кэшбеком у партнёров, секретными маршрутами и приоритетной поддержкой Статьи редакции
На старте «Ещё» стоит 990 рублей в год.
Сервис включает три класса бонусов: кэшбек на тревел-услуги, доступ к эксклюзивному контенту и приоритетную поддержку, рассказали vc.ru в компании.
«Ещё» запускается постепенно и станет доступен всем пользователям Aviasales в России и Белоруссии в течение нескольких дней. До конца 2021 года компания планирует запустить сервис в Казахстане и на Украине.
На старте сервис будет стоить 990 рублей в год, далее — 1490 рублей. Базово «Ещё» рассчитан для физлиц. Прогнозы по количеству привлечённых пользователей и выручке в компании не раскрывают, но отмечают, что, например, у похожего международного сервиса Edreams Prime сейчас около 2 млн пользователей: «Поэтому мы считаем, что у “Ещё” хороший потенциал».
Кэшбек у партнёров
Пользователи смогут возвращать часть расходов за бронирование отелей, трансферов, аренду автомобилей, страховку, ПЦР-тесты и другие услуги для путешественников.
Среди партнёров — Booking.com, Travelata, Rentalcars.com, «Островок»; всего больше десяти. Например, за бронирование жилья можно получить до 10% кэшбека, за аренду машины или тур — 5%, за страховку, трансфер и другие услуги — до 15%.
Цены на услуги партнёров будут такие же, как и на их сайтах, говорят в компании. Условия для каждого партнёра обсуждаются индивидуально.
Менеджер продукта Артём Варт добавил, что кэшбек будет возвращаться в рублях, он не сгорает и не ограничен по сумме. Пока пользователи могут вернуть часть затрат на банковские карты, вскоре — и на счета по реквизитам. Aviasales не берёт комиссию за вывод средств, но могут быть комиссии платёжных систем.
Кэшбека на авиабилеты не будет, потому что Aviasales стремится предоставлять всем пользователям лучшие цены и «не хочет себе изменять», пояснил Козлов.
Основные конкуренты здесь — банковские сервисы, которые предлагают кэшбек по картам, говорят в компании. Но у большинства банков это сложные продукты с запутанными тарифными сетками, а кэшбек зависит от многих факторов.
Доступ к эксклюзивному контенту
В конце сентября Aviasales запустил «Короче» — карты с обзорами городов, которые должны помочь туристам понять, где жить и куда сходить, а также подсказать контакты местных гидов и фотографов.
Для пользователей «Ещё» внутри «Короче» откроются «секретные» подборки с неочевидными местами от местных гидов и фотографов. Например, для Тбилиси собраны карты частных виноделен, магазинов местных дизайнеров, стрит-арта и красивых дворов.
В каждом городе дополнительно будет один-два слоя. Сам сервис «Короче» остаётся бесплатным для пользователей.
В сервисе также появится формат «прогулок» — интерактивные аудиогиды в озвучке Руслана Габидуллина из студии «Кубик в кубе». «Мы хотели, чтобы ощущение от прогулок было таким, будто вы приехали в гости к другу и он рассказывает о городе без душных фактов и пересказывания “Википедии”», — рассказал Артём Варт.
«Секретные» слои на старте будут доступны в 29 городах, прогулки — в двух, Москве и Ереване. Подборки составляет редакция Aviasales. Прогулки пока будут доступны только в мобильных приложениях, остальные — в веб-версии и приложениях.
Приоритетная поддержка
Пользователи получат доступ к круглосуточной поддержке. Она будет отвечать на любые вопросы, связанные с путешествиями: куда сходить, какие ПЦР-тесты нужны во время ограничений и где их можно сделать, какие страны открыты для россиян, где купить лучший кебаб в Стамбуле и так далее. Поддержка отвечает в течение нескольких минут.
Иван Козлов отметил, что поддержка — это не консьерж-сервис. «Ожидается, что консьерж, например, может забронировать билет за пользователя. Как минимум на старте таких вещей с проведением оплат за пользователя не будет, пока это больше про консультации», — объяснил он.
Эээ.. че?!
Взяли просто и свой Travelpayouts завернули в другую обертку, причем обертка эта даже хуже: "Кэшбека на авиабилеты не будет, потому что Aviasales стремится предоставлять всем пользователям лучшие цены" - что в Travelpayouts, что в других кэшбэк-сервисах за билеты от aviasales кэшбэк есть, а в кэшбэке от самого aviasales, за который надо платить еще подписку (!), его нет... Это или идиотизм, или aviasales обманывает - людей без подписки ли обещая им самые выгодные цены, людей ли с подпиской обещая то же самое...
В общем, платить за какой-то "эксклюзивный контент" и какую-то "приоритетную подписку"..
п.с.: Кому надо ссылку на Travelpayouts - маякните, кину рефералку)
И на каких бесполезных устройствах можно сэкономить.
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