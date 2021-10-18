На старте «Ещё» стоит 990 рублей в год.

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Сервис включает три класса бонусов: кэшбек на тревел-услуги, доступ к эксклюзивному контенту и приоритетную поддержку, рассказали vc.ru в компании.

«Ещё» запускается постепенно и станет доступен всем пользователям Aviasales в России и Белоруссии в течение нескольких дней. До конца 2021 года компания планирует запустить сервис в Казахстане и на Украине.

На старте сервис будет стоить 990 рублей в год, далее — 1490 рублей. Базово «Ещё» рассчитан для физлиц. Прогнозы по количеству привлечённых пользователей и выручке в компании не раскрывают, но отмечают, что, например, у похожего международного сервиса Edreams Prime сейчас около 2 млн пользователей: «Поэтому мы считаем, что у “Ещё” хороший потенциал».

Aviasales

Кэшбек у партнёров

Пользователи смогут возвращать часть расходов за бронирование отелей, трансферов, аренду автомобилей, страховку, ПЦР-тесты и другие услуги для путешественников.

Среди партнёров — Booking.com, Travelata, Rentalcars.com, «Островок»; всего больше десяти. Например, за бронирование жилья можно получить до 10% кэшбека, за аренду машины или тур — 5%, за страховку, трансфер и другие услуги — до 15%.

Цены на услуги партнёров будут такие же, как и на их сайтах, говорят в компании. Условия для каждого партнёра обсуждаются индивидуально.

Мы возвращаем кэшбек не милями или баллами, а живыми деньгами — их можно выводить на карту. Например, ПЦР-тест от сервиса Lifetime+ с услугой выезда и справкой на английском языке для жителей Москвы и Санкт-Петербурга обойдётся в 1200 рублей с учётом кэшбэка, на 900 рублей ниже базовой цены. Иван Козлов директор по продукту Aviasales

Менеджер продукта Артём Варт добавил, что кэшбек будет возвращаться в рублях, он не сгорает и не ограничен по сумме. Пока пользователи могут вернуть часть затрат на банковские карты, вскоре — и на счета по реквизитам. Aviasales не берёт комиссию за вывод средств, но могут быть комиссии платёжных систем.

Кэшбека на авиабилеты не будет, потому что Aviasales стремится предоставлять всем пользователям лучшие цены и «не хочет себе изменять», пояснил Козлов.

Основные конкуренты здесь — банковские сервисы, которые предлагают кэшбек по картам, говорят в компании. Но у большинства банков это сложные продукты с запутанными тарифными сетками, а кэшбек зависит от многих факторов.

Часть партнёрских сервисов в «Ещё» Aviasales

Доступ к эксклюзивному контенту

В конце сентября Aviasales запустил «Короче» — карты с обзорами городов, которые должны помочь туристам понять, где жить и куда сходить, а также подсказать контакты местных гидов и фотографов.

Для пользователей «Ещё» внутри «Короче» откроются «секретные» подборки с неочевидными местами от местных гидов и фотографов. Например, для Тбилиси собраны карты частных виноделен, магазинов местных дизайнеров, стрит-арта и красивых дворов.

В каждом городе дополнительно будет один-два слоя. Сам сервис «Короче» остаётся бесплатным для пользователей.

В сервисе также появится формат «прогулок» — интерактивные аудиогиды в озвучке Руслана Габидуллина из студии «Кубик в кубе». «Мы хотели, чтобы ощущение от прогулок было таким, будто вы приехали в гости к другу и он рассказывает о городе без душных фактов и пересказывания “Википедии”», — рассказал Артём Варт.

«Секретные» слои на старте будут доступны в 29 городах, прогулки — в двух, Москве и Ереване. Подборки составляет редакция Aviasales. Прогулки пока будут доступны только в мобильных приложениях, остальные — в веб-версии и приложениях.

«Секретные» слои помечаются специальным значком Aviasales

Приоритетная поддержка

Пользователи получат доступ к круглосуточной поддержке. Она будет отвечать на любые вопросы, связанные с путешествиями: куда сходить, какие ПЦР-тесты нужны во время ограничений и где их можно сделать, какие страны открыты для россиян, где купить лучший кебаб в Стамбуле и так далее. Поддержка отвечает в течение нескольких минут.