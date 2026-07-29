Финская энергетическая компания Fingrid предупредила, что с 2027 года прекратит обслуживание линий связи, через которые проходит часть интернет-трафика между Россией и Европой — «Ъ»

Российские операторы уже ведут переговоры с финскими компаниями об альтернативных маршрутах. Финская энергетическая компания Fingrid предупредила российских операторов связи, что с 2027 года может прекратить обслуживание опор ЛЭП, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи, пишет «Ъ» со ссылкой на источники.Причина — прекращение поставок электроэнергии из России в Финляндию с 2022 года. После этого линии электропередачи фактически перестали использоваться по прямому назначению, и их обслуживание только ради телеком-инфраструктуры стало невыгодным, заявил один из собеседников газеты.По оценке источника «Ъ» на телеком-рынке, после 2022 года около 60-70% зарубежного трафика российских операторов проходит через Финляндию. При этом на линии связи, размещённые на ЛЭП, может приходиться до 30% всех каналов с Финляндией.Российские операторы уже ведут переговоры с финскими компаниями об альтернативных маршрутах. Собеседники издания считают, что прекращение обслуживания ЛЭП не окажет серьёзного влияния на трафик российских абонентов. У операторов «есть резервы через другие маршруты», а Финляндия — не единственное направление международного транзита для европейской части РоссииПри этом эксперты предупреждают, что отключение части магистральных линий снизит уровень резервирования сети и потребует перенастройки маршрутизации. Если пропускную способность не удастся компенсировать за счёт альтернативных маршрутов, пользователи в европейской части России могут столкнуться с ростом задержек и ухудшением доступа к зарубежным интернет-ресурсам.Артур ТомилкоСервисы16 апрВладельцы каналов связи между Россией и Европой подписали мораторий на их расширение, чтобы ограничить рост использования VPN — РБК Когда существующие полосы пропуска зарубежного трафика заполнятся, операторам придётся блокировать часть соединений или повышать плату за доступ к иностранным ресурсам, поясняют собеседники издания. #новости