«Сбер» купил домен games.ru — его оценили в $1 млн Статьи редакции
Это одна из крупнейших сделок в зоне .ru за последние годы, считает эксперт.
- ООО «Сбергеймз» 1 октября зарегистрировало домен games.ru, нашёл «Ъ» в данных «СПАРК-Интерфакс». Раньше на домене был сайт с бесплатными играми, форумом и новостями индустрии, сейчас он не работает. В «Сбере» не раскрыли планы по использованию games.ru.
- Покупка домена — одна из крупнейших сделок в зоне .ru за последние годы, прокомментировал изданию доменный инвестор Павел Гросс-Днепров. Домен однословный и обозначает название целой отрасли, поэтому стоил дорого, считает эксперт.
Домен games.ru мог стоить около $1 млн, оценил источник «Ъ», знакомый с актуальными ценами.
В апреле «Сбер» объявил о запуске направления «Сбер игры». Компания создаст продюсерский центр, издательство, студию разработки и будет работать над смежными сервисами.
- Объем российского рынка видеоигр в 2020 году вырос на 35% и составил 163,4 млрд рублей, по данным игрового подразделения VK My.Games. По размеру выручки компании находятся в таком порядке: «Яндекс», Google (YouTube Premium), «Сбер», МТС, Apple, VK Group, «Тинькофф», оценили в Telecom Daily.
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