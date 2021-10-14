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Маша Цепелева

«Сбер» купил домен games.ru — его оценили в $1 млн Статьи редакции

Это одна из крупнейших сделок в зоне .ru за последние годы, считает эксперт.

  • ООО «Сбергеймз» 1 октября зарегистрировало домен games.ru, нашёл «Ъ» в данных «СПАРК-Интерфакс». Раньше на домене был сайт с бесплатными играми, форумом и новостями индустрии, сейчас он не работает. В «Сбере» не раскрыли планы по использованию games.ru.
  • Покупка домена — одна из крупнейших сделок в зоне .ru за последние годы, прокомментировал изданию доменный инвестор Павел Гросс-Днепров. Домен однословный и обозначает название целой отрасли, поэтому стоил дорого, считает эксперт.

  • Домен games.ru мог стоить около $1 млн, оценил источник «Ъ», знакомый с актуальными ценами.

  • В апреле «Сбер» объявил о запуске направления «Сбер игры». Компания создаст продюсерский центр, издательство, студию разработки и будет работать над смежными сервисами.

  • Объем российского рынка видеоигр в 2020 году вырос на 35% и составил 163,4 млрд рублей, по данным игрового подразделения VK My.Games. По размеру выручки компании находятся в таком порядке: «Яндекс», Google (YouTube Premium), «Сбер», МТС, Apple, VK Group, «Тинькофф», оценили в Telecom Daily.

#новость #сберигры

797 просмотров
11 11 комментариев
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11 комментариев
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Михаил Б

Конечно же домен не стоил 1 млн долларов. Домейнеры любят поддерживать слухи об огромных суммах за домены в зоне ru. Надо быть сумасшедшим, чтобы отдать за какой либо домен в зоне ru 1 млн. Уверен, что сумма была в пределах 10 млн. рублей. Или Сбербанк сумасшедший.

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4
Иван С.

Согласен, там уж деньги умеют считать

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1
Павел Гросс-Днепров

Конечно не стоил. Его бесплатно отдали. ред.

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0
Пожарный Орзэмэс

Да конечно. Тоже так думаю. Не ебнутые же они совсем.

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0
Павел Гросс-Днепров

Команда сберигры выкупила домен буквально за неделю. Без всяких бюрократических историй. Доволен. Домен не мой, я выступал брокером вместе с ru-center.

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2
SURPRISED PANDA

А по чем взяли в итоге?

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2
Иван С.

За 1 млн. $, конечно же)

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0
Павел Гросс-Днепров

Человек владел им фактически с 1994 года) в 96 когда удаляли базу доменов RU и заново регпли он же и подал на регистрацию. Я думаю за 27 лет можно было заплатить такую сумму за такой домен. Кстати, game.ru его до сих пор)

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1
Habarla KZ

Что-то сбер покупает все и вся

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0
Martin Holbrook

«Доменный инвестор» - можно просто барыга? Без пафоса.

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0
Павел Гросс-Днепров

Спекулянт еще можно.

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0
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