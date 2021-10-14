Альфа-банк вводит клиентов в заблуждение

Вчера ходил забирать дебетовую карту, для получения бонуса в размере 1000 рублей, но не в этом суть. Сотрудник, который выдавал карту, сказала, что сейчас зарегистрируемся в альфа-инвестициях, после этого я могу туда положить 1000 и более, и купить любую акцию, после чего мне придут на основной счёт 500 рублей. Но как только я это сделал, я нашёл…