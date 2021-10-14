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Сервисы
Таня Боброва

Владелец Ru-Center купил одного из крупнейших регистраторов доменов Reg.ru Статьи редакции

Доля компании на российском рынке — 41,6%, Ru-Center — 23,7%.

29 29 комментариев
1280 просмотров

Reg.ru вошёл в состав ООО «Ру-ВЕБ.Инвестиции». Сумма сделки не раскрывается, но цена «рыночная», рассказали vc.ru в компании. В рамках сделки инвесторы погасили долг перед «Альфа-банком», залогом по которому выступала доля сооснователя Алексея Королюка.

Регистратор доменов и хостинг-провайдер станет «точкой входа» в будущей экосистеме нового владельца, которая объединит сервисы для сопровождения онлайн-проектов и малого и среднего бизнеса. О планах на экосистему в компании пока не говорят.

В конце сентября 2021 года «Ру-ВЕБ.Инвестиции» купила Ru-Center: регистратора доменов продал РБК. В обмен холдинг получил 25% в «Ру-ВЕБ.Инвестиции» и деньги, ещё 75% компании принадлежит консорциуму инвесторов во главе с инвестфондом Proxima Capital Group.

Reg.ru

Кто такая Reg.ru

Reg.ru в 2006 году создали Алексей Королюк, Валерий Студенников и Филипп Гросс-Днепров. Сейчас регистратор обслуживает, по собственным данным, более 3,3 млн доменов. Услугами компании пользуются 2,2 млн клиентов, среди которых Mail.ru, «Авито», «Совкомбанк» и другие.

По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Рег.ру» в 2021 году составила 1,8 млрд рублей против 1,4 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль — 292,3 млн рублей против 85,5 млн рублей.

До сделки с «Ру-ВЕБ.Инвестиции» доли распределялись так: 45,3% было у Алексея Королюка, 14,4% — у Валерия Студенникова, оставшиеся доли в виде казначейских числились за самой компанией в результате выкупа долей у наследников Филиппа Гросс-Днепрова, умершего в 2020 году.

По словам источника vc.ru, семья продала этот пакет за 1 млрд рублей. Тогда же из состава владельцев с долей 5% вышел основной владелец ИТ-холдинга Softline Игорь Боровиков.

Как развивались отношения Reg.ru и Ru-Center

Reg.ru и Ru-Center — крупнейшие игроки на рынке доменов в России: по данным аналитической компании Statdom, на Reg.ru приходится 41,6% рынка, на Ru-Center — около 23,7%.

На фоне роста конкуренции в 2011 году Reg.ru объединился с одним их крупнейших хостинг-провайдеров в России «Мастерхост». Сделка была безденежная. Это произошло после объявления готовящейся сделки Ru-Center с РБК: холдинг стал владельцем Ru-Center в середине 2012 года, выкупив его за 920 млн рублей.

В тот же период Ru-Center оказался в центре скандала аукционов по продаже наиболее популярных доменов в зоне .рф, писал «Коммерсантъ». Тогда во время приоритетной регистрации компания реализовала около 25 тысяч самых популярных доменов на закрытых аукционах, что противоречило правилам регистрации.

Ru-Center, по собственным данным, выручил на доменных аукционах 366 млн рублей и привлёк внимание ФАС. В 2011 году регулятор обязал компанию вернуть почти 240 млн рублей необоснованно полученного дохода.

#новость #regru

29 29 комментариев
4
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29 комментариев
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Pavel Ivanov

Просто NIC подписал их на свои услуги, а те не заметили. В итоге, набрали такой минус на счетах, что пришлось компанию целиком отдать =)

Я весь прошлый год в ру-центре от персональных менеджеров и супер-удобных "бесплатных" тарифов отписывался. ред.

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12
Вадим Демидов

Приплыли.
Надеюсь регру и никру не сведут воедино. От работы с руцентром только негатив, особенно от общения с их ТП, а вот регру - наоборот, свои проекты там держу, клиентские, в ТП - всё огонь, помогают/выручают. Не рекламы ради пишу, а реальные факты и опыт работы и общения. Будет обидно, если регре опустят до уровня руцентра. ред.

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9
Антон Агальцов

Полностью согласен, с ужасом вспоминаю работу с Ru-Center.

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5
Евгений Дроздов

А ФАС что?

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7
Влад Борщ
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2
Pavel Ivanov

Что, что... тоже в нике зареган – вариантов-то нет :D

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0
Artemy

День Гросс-Днепрова на vc.ru

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7
Sergei Timofeyev

Но не того.

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0
Антон Агальцов

Блин, я только думал нашел нормального хостера и регистратора :(

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4
Alexander Agafonov

Во! Пользуюсь много лет, надеюсь это просто владение и не станет унылым как ру-центр

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5
Михаил Б

Регистрировал домен в ру-центре в 2007 году и потом как-то забил на услуги этого регистратора.
В 2019 году так получилось, что пришлось снова регистрировать там домен. Я чуть со стула не упал, когда увидел, что там за 12 лет ВООБЩЕ не поменялся интерфейс. Вот прям совсем! Вернули мне мой 2007-й!

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2
Pavel Ivanov

Дружище, тебе несказанно повезло. Тут некоторые со стульев упали с выставленных счетов за "бесплатные" услуги, а тебя лишь эстетика огорчила ;)

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7
Физический спрей

Получается оттуда теперь надо уводить домены, как минимум бегет остался из нормальных только

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3

Комментарий удален

Константин Шукалов

Все круто, но зачем вставлять сюда свою реф ссылку если видно, что это рефка? 😅

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0
Дяченко Александр

А чего бы и нет?)) Хороший же хостинг))

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0
Влад Берг

бегет остался

Как то не заметил, что он чем то лучше именно в плане регистрации доменов.

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0
Физический спрей

Для РУ там самые выгодные тарифы, по продлению и покупке

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4
Кирилл Качалов

С денег от продажи games.ru

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1
Михаил Б

Представляете, доменные регистраторы не владеют доменами! Также как банки не владеют деньгами в банковском сейфе (только регистраторы еще более не владеют доменами чем банки - деньгами в банковском сейфе).

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1
Old Nick

зато они отлично умеют "управлять" активами клиентов. Что банки , что регистраторы

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0
Vladimir S.

В Reg.RU все хорошо, только есть жирный минус в безопасности — это двухфакторная авторизациях только по SMS. Сколько раз писали и просили добавить поддержку таких приложений как Authy или подобных. Только обещания.

Какие SMS в нашей стране? Платишь через даркнет и читаешь SMS с любых номеров. И все это сливают сотрудники мобильных операторов. Все кто в теме об этом знают, но Reg ничего не хочет делать.

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1
Руслан Киямов

Очередное дно пробито. Reg.ru хорош. NIC.ru - дно, какое ещё поискать нужно.
Надеюсь эта сделка не отразится на качестве услуг reg.ru

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1
Демьян Федулов

Мда... Если честно - я огорчился. Обоснованно опасаюсь что рег станет такой же помойкой как руцентр с неожиданным навязыванием мутных тарифоф, персональных менеджеров и прочей бабуйней. Раньше на рег в личный кабинет заходил раз в месяц и был абсолютно спокоен даже посмеивался над бедолагами-клиентами руцентра. А теперь что? Неужели теперь придется в реговский кабинет по два раза на дню заходить и смотреть, не прицепили ли они там чего в лучших традициях бизнес-стратегии владельцев руцентра???? :-((((
@Reg.ru

Ответить
1
Make Luv

Хорошо, что я уже все перевел к иностранному регистратору.

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0
Pavel Ivanov

Так домены .ru невозможно перевести. Даже если их на себя возьмёт иностранная компания, она всё равно будет работать через национальный регистратор...

Или тебе удалось попрощаться с зоной .ru?

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2
Влад Борщ

Openprovider поможет с RU доменами по наименее драконовской цене)

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0
Pavel Ivanov

Мы тут не про цены, а про доверие к регистратору ;)

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0
Константин Шукалов

То есть теперь и Ру Центр будет перехватывать ваши домены, если вы забыли их продлить, а потом продавать вам за много денег? 😅

Кстати, был случай, когда я подбирал домен и по данным GoDaddy и других регистраторов он был свободен и цена покупки была +/- стандартная, а Рег.ру предлагал мне этот же домен за 100к+ рублей 🙈

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0
анатолий пигарев

Все кирдык пришел !!!

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0
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