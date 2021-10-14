Доля компании на российском рынке — 41,6%, Ru-Center — 23,7%.

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Reg.ru вошёл в состав ООО «Ру-ВЕБ.Инвестиции». Сумма сделки не раскрывается, но цена «рыночная», рассказали vc.ru в компании. В рамках сделки инвесторы погасили долг перед «Альфа-банком», залогом по которому выступала доля сооснователя Алексея Королюка.

Регистратор доменов и хостинг-провайдер станет «точкой входа» в будущей экосистеме нового владельца, которая объединит сервисы для сопровождения онлайн-проектов и малого и среднего бизнеса. О планах на экосистему в компании пока не говорят.

В конце сентября 2021 года «Ру-ВЕБ.Инвестиции» купила Ru-Center: регистратора доменов продал РБК. В обмен холдинг получил 25% в «Ру-ВЕБ.Инвестиции» и деньги, ещё 75% компании принадлежит консорциуму инвесторов во главе с инвестфондом Proxima Capital Group.

Кто такая Reg.ru

Reg.ru в 2006 году создали Алексей Королюк, Валерий Студенников и Филипп Гросс-Днепров. Сейчас регистратор обслуживает, по собственным данным, более 3,3 млн доменов. Услугами компании пользуются 2,2 млн клиентов, среди которых Mail.ru, «Авито», «Совкомбанк» и другие.

По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Рег.ру» в 2021 году составила 1,8 млрд рублей против 1,4 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль — 292,3 млн рублей против 85,5 млн рублей.

До сделки с «Ру-ВЕБ.Инвестиции» доли распределялись так: 45,3% было у Алексея Королюка, 14,4% — у Валерия Студенникова, оставшиеся доли в виде казначейских числились за самой компанией в результате выкупа долей у наследников Филиппа Гросс-Днепрова, умершего в 2020 году.

По словам источника vc.ru, семья продала этот пакет за 1 млрд рублей. Тогда же из состава владельцев с долей 5% вышел основной владелец ИТ-холдинга Softline Игорь Боровиков.

Как развивались отношения Reg.ru и Ru-Center

Reg.ru и Ru-Center — крупнейшие игроки на рынке доменов в России: по данным аналитической компании Statdom, на Reg.ru приходится 41,6% рынка, на Ru-Center — около 23,7%.

На фоне роста конкуренции в 2011 году Reg.ru объединился с одним их крупнейших хостинг-провайдеров в России «Мастерхост». Сделка была безденежная. Это произошло после объявления готовящейся сделки Ru-Center с РБК: холдинг стал владельцем Ru-Center в середине 2012 года, выкупив его за 920 млн рублей.

В тот же период Ru-Center оказался в центре скандала аукционов по продаже наиболее популярных доменов в зоне .рф, писал «Коммерсантъ». Тогда во время приоритетной регистрации компания реализовала около 25 тысяч самых популярных доменов на закрытых аукционах, что противоречило правилам регистрации.