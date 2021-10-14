Владелец Ru-Center купил одного из крупнейших регистраторов доменов Reg.ru Статьи редакции
Доля компании на российском рынке — 41,6%, Ru-Center — 23,7%.
Reg.ru вошёл в состав ООО «Ру-ВЕБ.Инвестиции». Сумма сделки не раскрывается, но цена «рыночная», рассказали vc.ru в компании. В рамках сделки инвесторы погасили долг перед «Альфа-банком», залогом по которому выступала доля сооснователя Алексея Королюка.
Регистратор доменов и хостинг-провайдер станет «точкой входа» в будущей экосистеме нового владельца, которая объединит сервисы для сопровождения онлайн-проектов и малого и среднего бизнеса. О планах на экосистему в компании пока не говорят.
В конце сентября 2021 года «Ру-ВЕБ.Инвестиции» купила Ru-Center: регистратора доменов продал РБК. В обмен холдинг получил 25% в «Ру-ВЕБ.Инвестиции» и деньги, ещё 75% компании принадлежит консорциуму инвесторов во главе с инвестфондом Proxima Capital Group.
Кто такая Reg.ru
Reg.ru в 2006 году создали Алексей Королюк, Валерий Студенников и Филипп Гросс-Днепров. Сейчас регистратор обслуживает, по собственным данным, более 3,3 млн доменов. Услугами компании пользуются 2,2 млн клиентов, среди которых Mail.ru, «Авито», «Совкомбанк» и другие.
По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Рег.ру» в 2021 году составила 1,8 млрд рублей против 1,4 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль — 292,3 млн рублей против 85,5 млн рублей.
До сделки с «Ру-ВЕБ.Инвестиции» доли распределялись так: 45,3% было у Алексея Королюка, 14,4% — у Валерия Студенникова, оставшиеся доли в виде казначейских числились за самой компанией в результате выкупа долей у наследников Филиппа Гросс-Днепрова, умершего в 2020 году.
По словам источника vc.ru, семья продала этот пакет за 1 млрд рублей. Тогда же из состава владельцев с долей 5% вышел основной владелец ИТ-холдинга Softline Игорь Боровиков.
Как развивались отношения Reg.ru и Ru-Center
Reg.ru и Ru-Center — крупнейшие игроки на рынке доменов в России: по данным аналитической компании Statdom, на Reg.ru приходится 41,6% рынка, на Ru-Center — около 23,7%.
На фоне роста конкуренции в 2011 году Reg.ru объединился с одним их крупнейших хостинг-провайдеров в России «Мастерхост». Сделка была безденежная. Это произошло после объявления готовящейся сделки Ru-Center с РБК: холдинг стал владельцем Ru-Center в середине 2012 года, выкупив его за 920 млн рублей.
В тот же период Ru-Center оказался в центре скандала аукционов по продаже наиболее популярных доменов в зоне .рф, писал «Коммерсантъ». Тогда во время приоритетной регистрации компания реализовала около 25 тысяч самых популярных доменов на закрытых аукционах, что противоречило правилам регистрации.
Ru-Center, по собственным данным, выручил на доменных аукционах 366 млн рублей и привлёк внимание ФАС. В 2011 году регулятор обязал компанию вернуть почти 240 млн рублей необоснованно полученного дохода.
Приплыли.
Надеюсь регру и никру не сведут воедино. От работы с руцентром только негатив, особенно от общения с их ТП, а вот регру - наоборот, свои проекты там держу, клиентские, в ТП - всё огонь, помогают/выручают. Не рекламы ради пишу, а реальные факты и опыт работы и общения. Будет обидно, если регре опустят до уровня руцентра. ред.
В Reg.RU все хорошо, только есть жирный минус в безопасности — это двухфакторная авторизациях только по SMS. Сколько раз писали и просили добавить поддержку таких приложений как Authy или подобных. Только обещания.
Какие SMS в нашей стране? Платишь через даркнет и читаешь SMS с любых номеров. И все это сливают сотрудники мобильных операторов. Все кто в теме об этом знают, но Reg ничего не хочет делать.
Мда... Если честно - я огорчился. Обоснованно опасаюсь что рег станет такой же помойкой как руцентр с неожиданным навязыванием мутных тарифоф, персональных менеджеров и прочей бабуйней. Раньше на рег в личный кабинет заходил раз в месяц и был абсолютно спокоен даже посмеивался над бедолагами-клиентами руцентра. А теперь что? Неужели теперь придется в реговский кабинет по два раза на дню заходить и смотреть, не прицепили ли они там чего в лучших традициях бизнес-стратегии владельцев руцентра???? :-((((
@Reg.ru
То есть теперь и Ру Центр будет перехватывать ваши домены, если вы забыли их продлить, а потом продавать вам за много денег? 😅
Кстати, был случай, когда я подбирал домен и по данным GoDaddy и других регистраторов он был свободен и цена покупки была +/- стандартная, а Рег.ру предлагал мне этот же домен за 100к+ рублей 🙈
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