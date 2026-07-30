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Артур Томилко
Сервисы

Минцифры предложило обязать иностранные сайты авторизовывать российских пользователей только по номеру телефона — «Ведомости»

И хранить данные об аккаунтах три года.

Фото Unsplash 
Фото Unsplash 
  • Предложение вошло в третий пакет мер по борьбе с мошенничеством. С документом ознакомились «Ведомости».
  • Он среди прочего содержит поправки к закону «Об информации», которые обязывают иностранные сайты и сервисы авторизовывать российских пользователей только по номеру телефона.
  • Владельцы этих ресурсов также должны будут хранить данные об аккаунтах в течение трёх лет и предоставлять их по запросу силовых органов.
  • Для российских сайтов и приложений будут доступны несколько способов входа, пишет издание. Помимо номера телефона, можно будет использовать Госуслуги, биометрию или другую систему авторизации, принадлежащую российскому физлицу или компании и соответствующую требованиям по защите данных.
  • В Минцифры заявили, что третий пакет мер по борьбе с мошенничеством ещё обсуждается, а его финальная версия пока не готова.
  • Опрошенные «Ведомостями» эксперты говорят, что предложения Минцифры больше похожи на очередной шаг по «суверенизации интернета», чем на борьбу с мошенничеством. Требования по изменению механизма авторизации для российских пользователей для иностранных компаний могут выглядеть избыточными.
  • Кроме того, необходимость предоставлять данные правоохранительным органам фактически потребует подключения к системе оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Но это выглядит «маловероятным».
  • В частности, многие соцсети и сервисы не работают в России официально, часть заблокированы, некоторые признаны экстремистскими. Требовать от них соблюдения новых норм бессмысленно, резюмируют собеседники издания.
Евгения Евсеева
Право
Минцифры предложило обязать сайты хранить данные об аккаунтах пользователей в течение трёх лет и предоставлять их по запросу силовиков — Forbes

Инициатива вошла в третий пакет мер по борьбе с мошенничеством.

Источник: ТАСС

#новости #минцифры

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