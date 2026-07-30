Минцифры предложило обязать иностранные сайты авторизовывать российских пользователей только по номеру телефона — «Ведомости»

И хранить данные об аккаунтах три года.Фото Unsplash Предложение вошло в третий пакет мер по борьбе с мошенничеством. С документом ознакомились «Ведомости».Он среди прочего содержит поправки к закону «Об информации», которые обязывают иностранные сайты и сервисы авторизовывать российских пользователей только по номеру телефона.Владельцы этих ресурсов также должны будут хранить данные об аккаунтах в течение трёх лет и предоставлять их по запросу силовых органов.Для российских сайтов и приложений будут доступны несколько способов входа, пишет издание. Помимо номера телефона, можно будет использовать Госуслуги, биометрию или другую систему авторизации, принадлежащую российскому физлицу или компании и соответствующую требованиям по защите данных.В Минцифры заявили, что третий пакет мер по борьбе с мошенничеством ещё обсуждается, а его финальная версия пока не готова.Опрошенные «Ведомостями» эксперты говорят, что предложения Минцифры больше похожи на очередной шаг по «суверенизации интернета», чем на борьбу с мошенничеством. Требования по изменению механизма авторизации для российских пользователей для иностранных компаний могут выглядеть избыточными.Кроме того, необходимость предоставлять данные правоохранительным органам фактически потребует подключения к системе оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Но это выглядит «маловероятным».В частности, многие соцсети и сервисы не работают в России официально, часть заблокированы, некоторые признаны экстремистскими. Требовать от них соблюдения новых норм бессмысленно, резюмируют собеседники издания.Евгения ЕвсееваПраво14 июляМинцифры предложило обязать сайты хранить данные об аккаунтах пользователей в течение трёх лет и предоставлять их по запросу силовиков — Forbes Инициатива вошла в третий пакет мер по борьбе с мошенничеством.#новости #минцифры