«Яндекс» научил «Алису» в приложении на iOS фильтровать рекламные SMS Статьи редакции
Компания использует собственные технологии машинного обучения и отзывы пользователей.
- «Алиса» будет сама сортировать входящие сообщения, складывая в отдельные папки транзакции от банков, рекламу и спам, рассказали vc.ru в компании.
- Сообщения, помеченные как спам, будут приходить без уведомлений. Когда функция появится на Android, компания не сообщила.
- Фильтрацию можно бесплатно включить в настройках определителя номера или попросить об этом голосового помощника. Для этого нужно сказать «Алиса, включи определитель номера», а затем выбрать раздел фильтрации SMS.
- «Яндекс» выпустил определитель номера в приложение для Android в 2018 году, а год спустя — для iPhone. В августе 2021-го компания запустила в приложении функцию блокировки нежелательных звонков с незнакомых номеров.
Самый классный способ борьбы с рекламой по смс - это создавать липовое согласие. Пришла смс о салоне красоты, набрал номер и забронировал на пятницу вечер максимальное количество процедур и не пришел.
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И т.д.
Есть такая программа VeroSMS, которая фильтрует по вхождениям, позволяет создавать белые списки, чёрные списки и раскладывать SMS по сортированным и не сортированным. Вполне себе спокойно живет в App Store уже как года два. И да это бесплатная программа, которая делает чертовски хорошо свою работу, а не как Яндекс, через своё приложение при отключении отслеживания предлагает написать отзывы в картах. ред.
Над материалами работают совместно с N+1.
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