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Таня Боброва

«Яндекс» научил «Алису» в приложении на iOS фильтровать рекламные SMS Статьи редакции

Компания использует собственные технологии машинного обучения и отзывы пользователей.

  • «Алиса» будет сама сортировать входящие сообщения, складывая в отдельные папки транзакции от банков, рекламу и спам, рассказали vc.ru в компании.
  • Сообщения, помеченные как спам, будут приходить без уведомлений. Когда функция появится на Android, компания не сообщила.
  • Фильтрацию можно бесплатно включить в настройках определителя номера или попросить об этом голосового помощника. Для этого нужно сказать «Алиса, включи определитель номера», а затем выбрать раздел фильтрации SMS.
  • «Яндекс» выпустил определитель номера в приложение для Android в 2018 году, а год спустя — для iPhone. В августе 2021-го компания запустила в приложении функцию блокировки нежелательных звонков с незнакомых номеров.
Как работает фильтрация SMS «Яндекс»

#новость #яндекс

714 просмотров
24 24 комментария
5
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Маркетологов к стенке

Самый классный способ борьбы с рекламой по смс - это создавать липовое согласие. Пришла смс о салоне красоты, набрал номер и забронировал на пятницу вечер максимальное количество процедур и не пришел.
Банк прислал вам смс об одобрении кредитной карты? Ок, пусть выездной менеджер привезет ее в подмосковье
И т.д.

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7
Алексей Губер

Теперь все ваши личные переписки слиты яндексу

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2
Romula Daraa

в ios же это изолировано ред.

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0
Aleksandr A

Не всегда ред.

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0
Romula Daraa

блеа, я почему-то думал, что как с определителем номера

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0
Aleksandr A

ну да, не секьюрно как-то

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0
Сергей Милосердов

Вы с любовницей по смс что-ли переписываетесь?

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0
evgvasi
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1
Василий Буров

2000 антиспам для почты
2021 антиспам для sms
2031 антиспам для голосовых? ))

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0
Андрей Кустов

Уже давно любые голосовые - спам по определению

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2
Valeryi Ozarnichuk

А в iOS есть доступ к чтению СМС?

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0
Звенислав Николаевич

Нет. Но есть возможность включить экстеншн для фильтрации по отправителю

IdentityLookup works only with SMS and MMS messages from unknown senders; it doesn't work with messages from senders in a user's Contacts list or with iMessage messages from any source.
ред.

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1
Павел Евграфович

А IdentityLookup получает только номер, или и текст тоже?

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0
Павел Евграфович

Нету. Насколько я понимаю, фильтрация только по номеру отправителя. Работает это так: Яндекс регулярно передает в iOS базу номеров, которые он считает спамом, остальную работу делает сама iOS. ред.

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0
Aleksandr A

ред.

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1
Павел Евграфович

Если я правильно понимаю, это именно механизм ручной жалобы. Пойду, почитаю Apple Developers, чего они там намутили. ред.

Ответить
0
Aleksandr A

В первом случае при ручном. Во втором случае - это та самая фильтрация, которую просит включить приложение Яндекса.

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1
Павел Евграфович

Спасибо большое!

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0
Алекс И

"Фильтрацию можно бесплатно включить" тут есть куда рости)

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0
Звенислав Николаевич

Хооотя, там есть параметр messageBody

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0
Тот самый партизан

Есть такая программа VeroSMS, которая фильтрует по вхождениям, позволяет создавать белые списки, чёрные списки и раскладывать SMS по сортированным и не сортированным. Вполне себе спокойно живет в App Store уже как года два. И да это бесплатная программа, которая делает чертовски хорошо свою работу, а не как Яндекс, через своё приложение при отключении отслеживания предлагает написать отзывы в картах. ред.

‎VeroSMS
‎VeroSMS is a SMS Spam filter app focused on maintaining users privacy, it filters spam texts…
apps.apple.com
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0
Candy Blue

Ни в коем случае не включайте эту функцию. У Яндекса будет доступ к тексту всех ваших СМС. Что они будут делать с этой информацией неизвестно. Возможно текст всех СМС будет отправляться на их сервера. ред.

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0
Aleksandr A

Вероятно, для обогащения данными профиля пользователя. Будут знать какими банками пользуемся, какими магазинами.

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0
Павел

Не понял, причем тут Алиса?

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0
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