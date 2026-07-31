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Артур Томилко
Сервисы

Max договорился с мобильными операторами, что использование мессенджера не будет расходовать пакеты трафика

Соглашение начнёт действовать с 1 августа 2026 года.

  • МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2 сделают доступ к Max «бесплатным», сообщили в пресс-службе мессенджера. Соответствующее соглашение подписали руководители компаний.
  • С 1 августа 2026 года использование Max не будет тарифицироваться и расходовать пакеты мобильного трафика, пояснили в сервисе.
  • С 2022 года Роскомнадзор ведёт перечень социально значимых информационных ресурсов, доступ к которым операторы должны предоставлять гражданам «без взимания платы». Сейчас в него включены Госуслуги и «ВКонтакте».

#новости #max

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