Илья Кретов собирается конкурировать с другими проектами своей экосистемой и говорит, что в России торговать в интернете сложнее, чем в США или Китае, потому что очень много площадок.

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«Тинькофф» запустит «Тинькофф E-commerce» — сервисы для продавцов на маркетплейсах. Банк планирует объединить уже существующие сервисы для онлайн-продаж и добавить новые, но конкретные инструменты пока не называет.

Направление возглавил бывший гендиректор eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов. В интервью vc.ru он рассказал, зачем банку помогать продавцам, чем продукт «Тинькофф» будет отличаться от похожих сервисов и почему он вернулся на российский рынок.

В eBay вам нужно было развивать бизнес на уровне двух сотен стран. Зачем возвращаться на локальный рынок?

Работая в eBay, я сформулировал свою личную задачу: с одной стороны, помогать малым и средним предпринимателем находить новые точки роста бизнеса, с другой — интегрировать Россию в мировой рынок в том числе электронной коммерции.

При этом я сам давний и лояльный клиент «Тинькофф», и я верю, что объединив усилия, мы сможем сделать большее.

Сейчас рынок электронной коммерции в России составляет порядка 1% от общего мирового несмотря на то, что российский e-com стремительно растёт и обгоняет многие развитые рынки по темпам роста. Я делал аналитику по экспорту через eBay: топовый российский продавец продаёт за рубеж в 27-30 раз меньше, чем топовый китайский.

Сразу оговорюсь, что это не то, чем мы в «Тинькофф» будем заниматься. Но в России, например, тотальная нехватка складских мощностей. Россия очень крупная страна. Даже в Европе за 1-2 дня можно доставить товар в любую точку. В России это всё ещё сложная задача.

А требования клиентов повышаются: мы хотим получить доставку не просто в ближайшие два дня, а на следующий или в тот же день или в течение 15 минут. Понятно, что это всё тянет за собой инфраструктуру.

Наш первоначальный фокус будет на России, но мы не исключаем возможности масштабировать решения за её пределами. И, думаю, что здесь мой международный опыт может пригодиться.

Какие ещё проблемы в электронной коммерции есть в России?

На мой взгляд, рынок сейчас так активно растёт, что нельзя сказать, что у него есть проблемы. Скорее это сложности бурного роста. Поэтому, во-первых, появляется желание регуляторов контролировать этот рынок. Хотя недавно [глава Минпромторга] Денис Мантуров заявлял, что пока государство воздержится от регулирования — что хорошо. Но тем не менее регуляторные изменения происходят, например, в области маркировки.

Во-вторых, появляется много продуктов, но фрагментированных. Выходя в онлайн, предприниматель должен решать много задач: от простейших вроде описания и фотографирования продуктов, листинга, оптимизации листингов на разных площадках до закупки трафика, логистики, бухгалтерии, маркировки, финансов, аналитики и так далее.

При этом внутри рынка в России сейчас складывается довольно уникальная ситуация: не как условно в Штатах или Китае, где есть один-два крупных игрока, которые занимают 60-70% рынка. В России есть пять крупных игроков-маркетплейсов, которые всё ещё не закрывают даже половины рынка.

В этом плане рынок фрагментирован. И если мне, как предпринимателю, понятно, как выйти на один маркетплейс, на два — операционно тоже понятно, а управлять пятью или, не дай бог, ещё большим количеством площадок, уже сложнее. Эту задачу мы в «Тинькофф» тоже хотим закрывать.

«Тинькофф» будет первой крупнейшей экосистемой, которая поможет обьединить все самые нужные решения для предпринимателей, убрав всю бюрократию под капот. А предприниматель должен сосредоточиться на том, что он делает лучше всего — производить или искать необходимый продукт для клиентов.

Какие именно инструменты будете делать?

Лучше недообещать и перевыполнить. Мы сейчас формируем дорожную карту того, что мы будем делать, общаемся с нашими клиентами и с рынком. Поэтому как только будем что-то запускать, мы расскажем.

При анонсе в «Тинькофф» сказали, что будут упрощать выход на маркетплейсы. Но для этого все равно нужно заполнять много данных, в чём упрощение?

Здесь сила «Тинькофф» в том, что у нас есть достаточно большое количество клиентов, про которых мы уже что-то знаем. Их сегодня у «Тинькофф Бизнеса» и «Тинькофф Кассы» уже свыше 750 тысяч. Мы можем избежать дублирования, когда тебе нужно в разные места условно подготовить одни и те же бумаги.

Регистрация продавца — это на самом деле узкая задача, мы смотрим на рынок шире. Есть три основные группы потребностей клиентов: «я продавец на маркетплейсе», «я продавец на своём собственном сайте» и «я продавец в соцсетях». Все три группы при этом делятся на Россию и международный рынок.

Нужно решить большое количество задач от листинга и улучшения своих позиций на маркетплейсе до создания собственного сайта, повышения конверсии, и финансовых продуктов, где у «Тинькофф» нету равных аналогов — это и бухгалтерия, и кредиты, и продажи в рассрочку, интернет-эквайринг и другие продукты.

Мы свою задачу видим в первую очередь в построении экосистемы, «единого окна», где предприниматель сможет обслуживать весь свой онлайн трафик.

Какую выгоду от этих продуктов получает «Тинькофф»? Увеличение клиентов «Тинькофф Бизнеса» или ещё что-то?

Здесь такая win-win ситуация. Для нас на первом месте стоит возможность наших клиентов растить собственный бизнес. С ростом наших клиентов растём и мы, потому что с развитием бизнеса у продавцов появляется потребность в других продуктах: какие-то у нас уже есть, какие-то мы ещё будем делать.

Вы не делаете прогнозов по выручке по «Тинькофф E-commerce», но вы планируете зарабатывать на этих сервисах или это будет механизм привлечения новых клиентов в экосистему?

Мы занимаемся бизнесом. Бизнес должен быть взаимовыгоден. Мы верим, что это будет бизнесом, а не благотворительностью.

Мы растём и наращиваем долю некредитной выручки. «Тинькофф Бизнес» в некредитной выручке — один из главных драйверов. «Тинькофф E-Commerce» ускорит этот процесс и поможет экосистеме привлечь новых клиентов — как юридических лиц, так и физических.

Электронная коммерция — первое отдельное направление по типу бизнеса в «Тинькофф». Почему вы выбрали именно это направление, а не сервисы, например, для общепита?

Мы ничего не исключаем, но это вопрос приоритезации и фокуса. Мы анализировали общее развитие рынка и заметили, что можно объединить сервисы конкретно для екома. Повлияла, конечно, и пандемия. И в целом рынок развивается. А для общепита у «Тинькофф» есть, например, сервис электронных чаевых CloudTips.

Если запускаться через «Тинькофф», то насколько продавец будет привязан к банку? Он сможет частично пользоваться и другими сервисами?

Я верю в свободный рынок и в свободную конкуренцию. Рынок переходит из конкуренции продуктами в конкуренцию экосистемами. Условно мне могут не нравиться некоторые отдельные вещи в iPhone или Android, но я в целом люблю одно больше чем другое. Я считаю, что клиент способен сам рублем голосовать. Здесь никакой жесткой привязки нет.

Поэтому, конечно, мы будем делать всё возможное, чтобы вам всё нравилось и были выгодные условия для того, чтобы выбрать кредиты или другие продукты у «Тинькофф», но это будет ваш свободный выбор.

Похожие сервисы уже есть у «Точки» и «Модульбанка»: «Точка» предлагает выход на маркетплейсы, а «Модульбанк» — тоже старт, аналитику и кредиты на закупку товаров. Чем планируете отличаться от них?

Сейчас много сервисов. То, о чём вы говорите, это всё отдельные или совсем фокусные решения. Здесь разница в выбранной стратегии: идти в какие-то отдельные продукты или строить экосистему.