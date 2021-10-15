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Маша Цепелева

Сервис для онлайн-записи на услуги Yclients купил разработчика платформ для автоматизации бизнеса Статьи редакции

Сделка могла обойтись в 100—130 млн рублей, считает эксперт.

  • Компания Yclients купила разработчика платформ для автоматизации «Альянс АйТи Технолоджи», входящего в группу «Актион». После сделки Yclients получила три системы управления: для стоматологий, для клиник и для салонов красоты, сообщает «Ъ».

  • Это первое крупное приобретение Yclients. После него количество общая клиентская база — 40 тысяч компаний, пояснили в компании. Сервис работает в России, на Украине, в Белоруссии и Казахстане.

  • «С учетом небольшого размера выручки "Альянс АйТи Технолоджи" и темпов роста на уровне 15–20% мультипликатор к выручке мог находиться в районе 1,5–2, стоимость компании могла составить 100–130 млн рублей», — оценил вице-президент Advance Capital Артур Шубаев.
  • «Альянс АйТи Технолоджи» основана в 2013 году. По данным «Контур.Фокуса», в 2020 году выручка компании составила 64,65 млн рублей, прибыль — 4,08 млн рублей. 2020 год стал для компании первым безубыточным с 2017 года.
  • Yclients основана в 2010 году. По данным «Контур.Фокуса», выручка компании в 2020 году составила 429,77 млн рублей, убыток — 101, 64 млн рублей. В 2019 году убыток был 9,44 млн рублей.
  • В 2019 году Yclients привлёк $10 млн от фонда «Эльбрус Капитал» и венчурного фонда Guard Capital.

#новость #yclients

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Leonid Pustov

Чтобы разобраться пришлось обратиться к источнику, который вы перепечатали не понимая сути:

«В результате Yclients получит систему онлайн-управления стоматологией «Дента», программу для управления клиниками «Клиника-онлайн», а также систему онлайн-управления салоном красоты «Арника».

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Всеволод Волчанский

А из-за чего у них такие убытки, кто-нибудь знает? Или это бумажные?

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Маша Цепелева
Сервис для онлайн-записи на услуги Yclients купил разработчика платформ для автоматизации бизнеса Статьи редакции

Сделка могла обойтись в 100—130 млн рублей, считает эксперт.

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