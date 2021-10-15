Google начал внедрять бесконечную ленту результатов поиска — на смартфонах не будет «второй страницы» Статьи редакции
Пока функция работает только в США.
После того, как пользователь достигнет нижней части страницы поисковика на смартфоне или планшете, следующая часть результатов загрузится автоматически, сообщается в блоге компании.
Список «Похожие запросы» остаётся, а ссылки «Показать больше» уже не будет.
Google отметил, что бесконечная прокрутка даст пользователям возможность видеть информацию, до которой они обычно не доходили — большинство людей просматривали до четырёх страниц результатов поиска.
Бесконечная лента Google с 14 октября дня начала работать на iOS и Android «для большинства англоязычных поисковых запросов» в США. На компьютерах поиск пока остался прежним.
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