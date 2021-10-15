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TJ

Google начал внедрять бесконечную ленту результатов поиска — на смартфонах не будет «второй страницы» Статьи редакции

Пока функция работает только в США.

После того, как пользователь достигнет нижней части страницы поисковика на смартфоне или планшете, следующая часть результатов загрузится автоматически, сообщается в блоге компании.

Список «Похожие запросы» остаётся, а ссылки «Показать больше» уже не будет.

Google отметил, что бесконечная прокрутка даст пользователям возможность видеть информацию, до которой они обычно не доходили — большинство людей просматривали до четырёх страниц результатов поиска.

Бесконечная лента Google с 14 октября дня начала работать на iOS и Android «для большинства англоязычных поисковых запросов» в США. На компьютерах поиск пока остался прежним.

#новость #google

1351 просмотров
21 21 комментарий
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Никита Пыльников

Отличная новость для рекламодателей. Первые 10 результатов на поиске теперь займёт Google Ads

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11
Old Nick

А почему не 1% от результата поиска. Звучит красиво и можно будет первые 100 продавать.

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0
L. Firm

Наконец то

Ответить
9
Илья Попов

Сбылась наша мечта.

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0
Denchis Позитива

Seo в гугл обретает новые вехи 🤗👌🔥

Ответить
3
Игорь Мазаев

"искать-непереискать" — прокомментировали нововведение представители Google

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2
Alex Shevchenko

Листать не перелистать 😁

Ответить
1
Дмитрий Айстражник

И как теперь пролистать вниз страницы?

Ответить
2
Alex Shevchenko

А зачем?))

Ответить
0
Митя Мурасов

я думаю все еще можно будет в каком нибудь компактном виде интерфейса.

Ответить
0
Илья Попов

Вероятно всего, вместо страницы будут уровни. ред.

Ответить
0
Name Surname

мемов про вторую страницу больше не будет.

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1
Ваня Виноградов

Нужная фича

Ответить
1
Александр Сенс

Скоро яндекс это сплагиатит у себя и будет рассказывать что это их разработка😄😄😄😄😄

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1
Alex Shevchenko

Потому, что нужная информация зачастую и содержится в на первой - второй странице, и дальше лезть не имеет смысла

Ответить
0
Дмитрий Кораблёв

нет

Ответить
2
Alex Shevchenko

На бытовом уровне вопросы такого рода "как сделать", "как приготовить", вполне хватает

Ответить
0
Маркет СБКгрупп

Рекламные места накрылись медным тазом, стоимость на первой строчке превысила отметку 100 тыс за клик...

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0
Илья Попов

Давно надо было сделать. Если Яндекс тоже сделает такую функцию, будет неплохо.

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0
Denis Zaitsev

Игра промахни до кнопки "перейти на полную версию" пока не загрузилось набирает новые обороты.

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0
Eugeneer

Ну а то. Я даже догадываюсь почему)) На первой странице одна сплошная реклама не вмещается) Теперь сделают больше) ред.

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0
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