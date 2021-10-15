«Ростелеком» несколько недель не может восстановить связь пожилому клиенту

Здравствуйте. Моя пожилая бабушка (в этом году ей исполнилось 80 лет) живет в Ростове-на-Дону и пользуется услугой домашнего телефона от компании «Ростелеком». В силу возраста мобильный телефон она не полюбила и предпочла пользоваться обычным стационарным телефоном и все ее устраивало, пока не случились последние события: