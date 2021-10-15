Мы наконец запустили то, что от нас так давно хотели пользователи, авторы и

партнёры — самый большой по аудитории видеосервис в России за счёт

объединения всех видеоактивов в рамках единой платформы «VK Видео».

Это позволило нам предоставить доступ к 40-миллионной аудитории ежедневных

активных зрителей видео — они смотрят свыше 2 млрд уникальных

видео ежегодно, а авторы загружают более 250 млн роликов.