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Сервисы
Таня Боброва

VK представила единую видеоплатформу «VK Видео»: она объединила ролики и трансляции из всех сервисов экосистемы Статьи редакции

Платформа объединяет все видеотехнологии, форматы и библиотеки экосистемы.

40 40 комментариев
1982 просмотров

У пользователей «VK Видео» появится доступ к единой библиотеке, а рекламодателей и правообладателей — к широкой аудитории и статистике и монетизации, рассказали vc.ru в компании. Платформу представили на презентации VK Video Launch 15 октября.

Мы наконец запустили то, что от нас так давно хотели пользователи, авторы и
партнёры — самый большой по аудитории видеосервис в России за счёт
объединения всех видеоактивов в рамках единой платформы «VK Видео».

Это позволило нам предоставить доступ к 40-миллионной аудитории ежедневных
активных зрителей видео — они смотрят свыше 2 млрд уникальных
видео ежегодно, а авторы загружают более 250 млн роликов.

Марина Краснова
гендиректор «ВКонтакте» и «VK Видео»

«VK Видео» объединила на одной платформе адаптивный стриминг, кросс-платформенный плеер, качество 4К, оптимизированные сетевые протоколы и технологии доставки контента, систему персональных рекомендаций и другие технологии.

Выступление гендиректора «ВКонтакте» и «VK Видео» Марины Красновой Скриншот TJ

Видеовитрина

Видеовитрина — это единая платформа рекомендаций с технологиями машинного обучения: алгоритмы могут распознавать объекты в кадре, тематику, речь с последующим созданием автоматических субтитров и поиска по ним. Она доступна в веб-версии и мобильном приложении.

Система различает больше 1000 категорий видеоконтента с помощью компьютерного зрения и технологий автоматического распознавания речи, говорят в VK. Информацию использует в том числе для поиска контента.

На витрине можно бесплатно смотреть фильмы, сериалы, мультфильмы и ТВ-шоу. Контент разделён по категориям «Спорт», «Детям» и другим. В обновлённом разделе «Мои видео» есть трансляции пользователя, загруженные ролики, «Закладки» и видео с отметкой «Нравится», история просмотра.

С помощью обновлённого поиска можно искать ролики во всей библиотеке, отдельной категории или плейлисте. Витрина доступна для пользователей «ВКонтакте», позже она появится в других видеосервисах экосистемы.

Видеовитрина «VK Видео» Скриншот vc.ru

Пользовательский и профессиональный контент

По данным компании, в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» появляется больше 250 млн видео в год. Из них 80% — материалы пользователей, 20% — профессиональный контент.

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VK планирует добавлять больше профессионального видео, в том числе самостоятельно создавать реалити-шоу, сериалы, проекты с короткими вертикальными роликами и другие. Все видео смогут увидеть зрители видеосервисов соцсетей и других площадок экосистемы, а также «Клипов».

Правообладатели смогут загружать контент на одну площадку и выбирать, в каких ещё видеосервисах экосистемы он появится. Партнёры смогут получать отчисления с показов рекламы в своих видеороликах, для каждого будут индивидуальные условия монетизации.

В будущем правообладатели получат доступ к расширенной аналитике в личном кабинете. Например, количеству просмотров, длительности просмотра и так далее.

Единые видеотехнологии для всех продуктов

  • Компания анонсировала нейросеть для автоулучшения качества изображения в видео — NeuroHD. Она будет обрабатывать уже загруженные на платформу видео и повышать качество картинки.
  • В «VK Видео» также появятся панорамные видеоролики и
    приложение для просмотра видео на Smart TV. Сроки запуска в компании не уточнили.
  • Обновления, которые появились во «ВКонтакте», станут доступны всем пользователям «VK Видео». Например, неограниченное количество зрителей прямого эфира, качество 4К, фоновый просмотр в формате «картинка в картинке», автоматические субтитры и другие.
  • Работу «VK Видео» обеспечивает геораспределённая сеть доставки контента (CDN). Благодаря ей видео и прямые трансляции загружаются в среднем в 1,5 раза быстрее, говорят в компании. Технологии уже доступны во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Выступление технического директора «ВКонтакте» и «VK Видео» Александра Тоболя Скриншот vc.ru

#новость #vk #вконтакте

40 40 комментариев
5
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40 комментариев
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Дюша Метёлкин

Чё там с порно

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28
A.A. Rayskiy

Все спорно ред.

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14
Владимир Гусев

Только после рекламы...

Ответить
1
Дюша Метёлкин

Я старенький, после рекламы может упасть настроение.

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5
Fred Han

На порнхабе забанили?

Ответить
0
Дюша Метёлкин

Там без души.

Ответить
7
Антон Штадлер

Тут написано, что качество улучшает. Надо опробовать с контентом из детства начала 00-х

Ответить
0
Алексей Гуторов

Все порно уже на Яндекс видео, иногда стрёмно некоторые поисковые запросы вводить.
Искал меховую ветровую защиту на микрофон, ввелл найти мохнатку и получил очень интересную ленту с видео ))

Ответить
0
Дюша Метёлкин

Приличные люди делятся точным запросом, %username%!

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1
new_comment

Готовится замена ютьюбу.

Ответить
12
KINCH

Готовится замена ютьюбу.

Ответить
4
One Harm

Без полноценного выделения сервиса в отдельный продукт, реализовать многие функции будет проблематично, поскольку в том же главном меню располагаются ссылки на другие разделы Вконтакте. Поэтому пользуясь случаем, хочу сказать, что оно не взлетит.

Присмотрелся к скриншоту, оказалось там всё меню забито ссылками относящимися к видеосервису, поэтому извиняюсь и пользуясь случаем, хочу сказать, что оно всё равно не взлетит. ред.

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11
Roman

А кто там вообще сидит? Своим сотрудникам презентовали чтоли?

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7
Alex Shevchenko

Я там)) но правда только на паре тематических пабликах, в одной вело группе, и музло слушаю. Все остальные их "плюшки" до лампочки! 😁

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0
Andrey Smalkov

Имелось вероятно в виду - кто в зале сидит и смотрит презентацию ?)

Ответить
1
Alex Shevchenko

🤣🙈 блин! Да, а я чот посчитал, что вопрос по сам ВК 🤦‍♀️

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0
Макс Козлов

Астрологи объявили неделю VK

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6
Sam Esq

Неделя заката ВК 😁😁😁

Ответить
0
Sam Esq

😏 ред.

Ответить
–1
arti niga

Только на кой оно все нужно, если вы продались фсб

Ответить
5
Paul An

Тысячи разрабов, дизайн студий, креативных агентств, а дизайн и шрифты ВК по-прежнему как студенческий проект выглядят. Дешевле только лого и шрифты билайна.

Ответить
5
Alex Shevchenko

Лебедева на них нет))

Ответить
0
Андрей Геращенко

VK такие странные. Мало того, что сервис сильно теряет популярность, так они еще и ускорится пытаются разными способами - не пропускаемая реклама перед видеороликами это просто сверхгиниальное решение из-за, которого я чаще тупо закрываю ВК, чем досматриваю их рекламу ред.

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5
Андрей Геращенко

еще одно тупое решение - зачем то убрали возможность менеджерить список "Недавно прослушанные". Очень было удобно, что можно какие-то треки удалить из списка. Несколько раз писал об этом в поддержку - ответ от них был: "Да, да. Скоро появится снова, исправим". Уже года два правят

Ответить
0
Антон Смуров

Франкенштейн какой-то.

Ответить
4
ilia

"Правообладатели смогут загружать контент на одну площадку и выбирать, в каких ещё видеосервисах экосистемы он появится." - ну так и какая это будет "единая платформа" при этом?

"Партнёры смогут получать отчисления с показов рекламы в своих видеороликах, для каждого будут индивидуальные условия монетизации" - 🤦‍♂️. Обычные пользователи, так понимаю, за свои ролики ни шиша получать не будут?

Ответить
3
Балкон.Ру

Поменяли логотип на башне

Ответить
0
Arthur Niazyan

На дорожный знак похож.

Ответить
6
BearStrikesBack

Пле. Ушла эпоха

Ответить
0
Истории компаний

Загрузил ролики в VK - 1 просмотр
загрузил их же в Рутуб - 7 просмотов
загрузил в Ютуб - 10 000 просмотров ред.

Ответить
1
Романелло Кивогенс

Загрузил ролики в VK - 1 просмотр

И тот, небось, от товарища майора )

Ответить
2
Святослав М.

В лучшем случае- упрашиваешь близких посмотреть, хотя бы без звука

Ответить
0
Андрей Кольцов

Вместо тысячи слов.)

Ответить
0
Sam Esq

Перефразируя народную поговорку: Когда ВКонтакту нечем заняться, он начинает лизать яйца.

Ответить
1
Klim Kin

Название надо дать звучное
VKАссенизатор, например

Ответить
1
Ilya Klincovskiy

Между прочим, очень нужная профессия!
Возможно, они нашли себя)

Ответить
0
Anton Gamskiy

"Из них 80% — материалы пользователей, 20% — профессиональный контент."
Когда аналитику было лень писать запрос и написали округлённые цифры от балды.

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1
Андрей

Платформа может и полезная, но пока что в VK она очень неприятная при использовании. Нет плавности, фризы при переходе по разделам, подгрузка картинок прямо в лоб без заглушек. Плюс никогда не любил плеер ВКонтакте за его минималистичность и открытие в слое.

Не хватает какой-то фишки разделу и ничем не отличается от старого раздела с видео ВКонтакте.

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0
Maxim Sanarov

Стал жутко неудобен обзор своих плейлистов в видео, да и вообще любых плейлистов в десктопной версии, теперь они представлены не сеткой с эскизами, когда на одном экране помещается сразу много плиток, а как бы крупным списком, где каждый плэйлист уже развернут и можно скроллить видео в нем. Возможно это удобно когда у пользователя пару плэйлистов и по 10 роликов в нем. Но у меня плейлистов гораздо больше и чтобы отыскать нужный и в него ткнуть мне приходится много скроллить и напрягать глаза, чтобы из всей каши попасть туда куда нужно!

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0
Максим Першин

Видеоролики с пытками в колониях уже доступны для просмотра?

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0
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