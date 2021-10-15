VK представила единую видеоплатформу «VK Видео»: она объединила ролики и трансляции из всех сервисов экосистемы Статьи редакции
Платформа объединяет все видеотехнологии, форматы и библиотеки экосистемы.
У пользователей «VK Видео» появится доступ к единой библиотеке, а рекламодателей и правообладателей — к широкой аудитории и статистике и монетизации, рассказали vc.ru в компании. Платформу представили на презентации VK Video Launch 15 октября.
«VK Видео» объединила на одной платформе адаптивный стриминг, кросс-платформенный плеер, качество 4К, оптимизированные сетевые протоколы и технологии доставки контента, систему персональных рекомендаций и другие технологии.
Видеовитрина
Видеовитрина — это единая платформа рекомендаций с технологиями машинного обучения: алгоритмы могут распознавать объекты в кадре, тематику, речь с последующим созданием автоматических субтитров и поиска по ним. Она доступна в веб-версии и мобильном приложении.
Система различает больше 1000 категорий видеоконтента с помощью компьютерного зрения и технологий автоматического распознавания речи, говорят в VK. Информацию использует в том числе для поиска контента.
На витрине можно бесплатно смотреть фильмы, сериалы, мультфильмы и ТВ-шоу. Контент разделён по категориям «Спорт», «Детям» и другим. В обновлённом разделе «Мои видео» есть трансляции пользователя, загруженные ролики, «Закладки» и видео с отметкой «Нравится», история просмотра.
С помощью обновлённого поиска можно искать ролики во всей библиотеке, отдельной категории или плейлисте. Витрина доступна для пользователей «ВКонтакте», позже она появится в других видеосервисах экосистемы.
Пользовательский и профессиональный контент
По данным компании, в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» появляется больше 250 млн видео в год. Из них 80% — материалы пользователей, 20% — профессиональный контент.
VK планирует добавлять больше профессионального видео, в том числе самостоятельно создавать реалити-шоу, сериалы, проекты с короткими вертикальными роликами и другие. Все видео смогут увидеть зрители видеосервисов соцсетей и других площадок экосистемы, а также «Клипов».
Правообладатели смогут загружать контент на одну площадку и выбирать, в каких ещё видеосервисах экосистемы он появится. Партнёры смогут получать отчисления с показов рекламы в своих видеороликах, для каждого будут индивидуальные условия монетизации.
В будущем правообладатели получат доступ к расширенной аналитике в личном кабинете. Например, количеству просмотров, длительности просмотра и так далее.
Единые видеотехнологии для всех продуктов
- Компания анонсировала нейросеть для автоулучшения качества изображения в видео — NeuroHD. Она будет обрабатывать уже загруженные на платформу видео и повышать качество картинки.
- В «VK Видео» также появятся панорамные видеоролики и
приложение для просмотра видео на Smart TV. Сроки запуска в компании не уточнили.
- Обновления, которые появились во «ВКонтакте», станут доступны всем пользователям «VK Видео». Например, неограниченное количество зрителей прямого эфира, качество 4К, фоновый просмотр в формате «картинка в картинке», автоматические субтитры и другие.
- Работу «VK Видео» обеспечивает геораспределённая сеть доставки контента (CDN). Благодаря ей видео и прямые трансляции загружаются в среднем в 1,5 раза быстрее, говорят в компании. Технологии уже доступны во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Без полноценного выделения сервиса в отдельный продукт, реализовать многие функции будет проблематично, поскольку в том же главном меню располагаются ссылки на другие разделы Вконтакте. Поэтому пользуясь случаем, хочу сказать, что оно не взлетит.
Присмотрелся к скриншоту, оказалось там всё меню забито ссылками относящимися к видеосервису, поэтому извиняюсь и пользуясь случаем, хочу сказать, что оно всё равно не взлетит. ред.
"Правообладатели смогут загружать контент на одну площадку и выбирать, в каких ещё видеосервисах экосистемы он появится." - ну так и какая это будет "единая платформа" при этом?
"Партнёры смогут получать отчисления с показов рекламы в своих видеороликах, для каждого будут индивидуальные условия монетизации" - 🤦♂️. Обычные пользователи, так понимаю, за свои ролики ни шиша получать не будут?
Платформа может и полезная, но пока что в VK она очень неприятная при использовании. Нет плавности, фризы при переходе по разделам, подгрузка картинок прямо в лоб без заглушек. Плюс никогда не любил плеер ВКонтакте за его минималистичность и открытие в слое.
Не хватает какой-то фишки разделу и ничем не отличается от старого раздела с видео ВКонтакте.
Стал жутко неудобен обзор своих плейлистов в видео, да и вообще любых плейлистов в десктопной версии, теперь они представлены не сеткой с эскизами, когда на одном экране помещается сразу много плиток, а как бы крупным списком, где каждый плэйлист уже развернут и можно скроллить видео в нем. Возможно это удобно когда у пользователя пару плэйлистов и по 10 роликов в нем. Но у меня плейлистов гораздо больше и чтобы отыскать нужный и в него ткнуть мне приходится много скроллить и напрягать глаза, чтобы из всей каши попасть туда куда нужно!
Предзаказы откроются 19 октября.
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