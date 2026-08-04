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Данила Бычков
Сервисы

Samsung заблокирует приложения для Smart TV, которые позволяли третьим лицам получать доступ к трафику пользователей

Они были установлены на «сотнях миллионов» телевизоров.

Источник: Samsung 
Источник: Samsung 
  • Вредоносные приложения в ходе исследования обнаружила норвежская компания Mnemonic, пишет TechCrunch. Речь идёт о «резидентских прокси-сетях» — они направляют чужой интернет-трафик через домашнее подключение пользователя, превращая телевизор в выходной узел, который может продолжать работать в фоновом режиме даже после закрытия приложения.
  • Вредоносный код, например, содержало приложение с игрой Pac-Man, которую Samsung разместила в разделе «Выбор редакции». По данным Mnemonic, сеть использовали для массового сбора данных из профилей LinkedIn и получения информации для обучения ИИ.
  • Samsung заявила, что уже ограничила регистрацию новых приложений с подобными функциями и заблокирует все существующие приложения с вредоносным кодом.
  • Проверка таких приложений осложнена тем, что многие из них состоят всего из нескольких строк кода и загружают основное содержимое с внешнего сервера, отмечает издание. В результате Samsung проверяла не тот код, который фактически запускался на телевизоре.

#новости #samsung

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