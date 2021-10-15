«Тинькофф» и «Циан» запустили сервис для дистанционных сделок с недвижимостью Статьи редакции
Недвижимость может быть в любом регионе России, но участники сделки должны находиться в Москве, Петербурге или Уфе.
- Пользователи сервиса «Циан.Сделка» смогут оформить недвижимость в удобное время и в любом месте, не посещая отделения банков и МФЦ, сообщили vc.ru в «Тинькофф». Представитель банка сам приедет к участникам сделки, чтобы удостоверить личность и получить электронную подпись.
- Сервис работает только для тех сделок, где одну из сторон представляет риелтор с личным кабинетом профессионала на сайте «Циан». Платформой можно воспользоваться для продажи квартир на вторичном рынке, жилых домов, построек, земельных участков, гаражей и машиномест. Для этого нужно заполнить заявку.
- Регистрация сделки в Росреестре через «Циан.Сделка» проходит в среднем за три рабочих дня. До конца 2021 года услуга будет стоить 100 рублей, вместо 3000 рублей.
- Сервис доступен для недвижимости из любого города России, но участники сделки должны находиться в Москве, Санкт-Петербурге или Уфе. В других городах платформа будет доступна в ближайшее время.
- В октябре «Циан» начал выдавать потребительские кредиты до 3 млн рублей под 7,9% годовых. Партнёром платформы выступил «РГС Банк».
- 14 октября «Циан» подал заявку на проведение IPO на Нью-Йоркской бирже.
Прошлым летом купил участок в Калинирградской области в километре от моря, посмотрел на него только на Google.Maps (в организованном поселке). Оформил договор у юриста в Москве, отправил по почте, получил по почте подписанный, пошел в Сбербанке и оформил аккредитив. Все дистанционно, удобно, безопасно. Этим летом этот участок увидел глазами, когда там отдыхал. Через 15 лет постою там себе дом и свалю на пенсию.
Понимаешь, Дурашвили, когда ты что то строить собрался через 15 лет, то часто ты там бывать не будешь. А значит приедешь ты через несколько лет, а там уже чужой дом стоит. А там мошенники по доверенности твой участок продали и уже три собственника сменилось. Или уже соседи поделили меж собой твой участок. Тебя ж всё равно не видно.
А может администрация в суд подала и суд выиграла, и сроки все прошли
В нашей стране нельзя собственность бросать бесхозяйственной
Лучше бы сделали подписание договора аренды с защитой сторон в сделках и оплату аренды через приложение. А потом можно было бы сделать апсейл дополнительных сервисов ) и риэлторов можно будет заменить на курьеров за 1/10 стоимости. При этом сделать наконец-то цивилизованный рынок типовой аренды 🙂 ред.
Так в чем проблема? Я всегда сдавал сам без участия риэлтора? Так же можно и искать.
П.с. как собственник я бы все равно захотел лично пообщаться с арендатором, посмотреть что за человек.
А зачем нужно приложение для оплаты вообще не понятно. Сейчас есть режим самозанятого и за -4% ты получаешь деньги на любую карточку или счет легально.
Риэлтеров нанимают, когда сами бегать не хотят. П.с. при общей нелюбви к этим товарищам они бывают полезны как и любые профи в своем деле. ред.
Если без этих «паразитов» искать что-то комфортное и стильное, то выбор уменьшается раз в 20, если не больше. А если нужен конкретный район , то все совсем печально.
По поводу оплаты это удобно, ну и плюс чтобы вывести арендодателей из серой зоны, чтобы у арендующих были полноценные права. Как это реализовано в рамках того же Airbnb например. Плюс там же можно вести историю и рейтинги обеих сторон. К сожалению, даже в Москве рынок аренды завис в большинстве своём в 90х. Именно такого уровня коллаборация может изменить и этот сектор. Банковский смогли перевернуть и этот смогут. ред.
Из онлайн-библиотеки — в сервис персонализированных рекомендаций.
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