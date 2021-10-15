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Сервисы
Nazigul Jusupova

«Тинькофф» и «Циан» запустили сервис для дистанционных сделок с недвижимостью Статьи редакции

Недвижимость может быть в любом регионе России, но участники сделки должны находиться в Москве, Петербурге или Уфе.

  • Пользователи сервиса «Циан.Сделка» смогут оформить недвижимость в удобное время и в любом месте, не посещая отделения банков и МФЦ, сообщили vc.ru в «Тинькофф». Представитель банка сам приедет к участникам сделки, чтобы удостоверить личность и получить электронную подпись.
  • Сервис работает только для тех сделок, где одну из сторон представляет риелтор с личным кабинетом профессионала на сайте «Циан». Платформой можно воспользоваться для продажи квартир на вторичном рынке, жилых домов, построек, земельных участков, гаражей и машиномест. Для этого нужно заполнить заявку.
  • Регистрация сделки в Росреестре через «Циан.Сделка» проходит в среднем за три рабочих дня. До конца 2021 года услуга будет стоить 100 рублей, вместо 3000 рублей.
  • Сервис доступен для недвижимости из любого города России, но участники сделки должны находиться в Москве, Санкт-Петербурге или Уфе. В других городах платформа будет доступна в ближайшее время.
  • В октябре «Циан» начал выдавать потребительские кредиты до 3 млн рублей под 7,9% годовых. Партнёром платформы выступил «РГС Банк».
  • 14 октября «Циан» подал заявку на проведение IPO на Нью-Йоркской бирже.

#новости #циан #тинькофф

1127 просмотров
20 20 комментариев
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Условный Орзэмэс

Ну штош, ждём постов в приёмной "мошенники продали мою квартиру, а теперь мне негде жить"

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17
KINCH

ИМХО, слишком опасно. Один косяк/мошенник в цепочке и суды с непонятным исходом на долгие годы. В банках даже кредиты умудряются брать на 50к, что начнется с квартирами, которые стоят миллионы... Кому потом доказывать, что ты ничего не оформлял?

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4
Громкий месяц

"Где квартиру оформляли - туда и идите".
"Но.. офисов нет, они виртуальны."
"Не ебёт, оплачено-потрачено"

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1
Сидор

Курьер Тинькоф проверяет паспорт перед выдачей усиленной ЭЦП.
Поле для мошенничества огромное открывается.

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3
юрий с

Курьер Тинькофф сам и будет тем мошенником

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0
Михаил Мн

Прошлым летом купил участок в Калинирградской области в километре от моря, посмотрел на него только на Google.Maps (в организованном поселке). Оформил договор у юриста в Москве, отправил по почте, получил по почте подписанный, пошел в Сбербанке и оформил аккредитив. Все дистанционно, удобно, безопасно. Этим летом этот участок увидел глазами, когда там отдыхал. Через 15 лет постою там себе дом и свалю на пенсию.

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0
юрий с

Я так на Луне купил участок. Теперь смотрю в телескоп. Думаю потом базу построить на пенсии. ред.

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3
Михаил Мн

До Калининграда 2 часа лета за копейки, а оттуда 1 час до границы с Европой на машине.

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0
юрий с

Понимаешь, Дурашвили, когда ты что то строить собрался через 15 лет, то часто ты там бывать не будешь. А значит приедешь ты через несколько лет, а там уже чужой дом стоит. А там мошенники по доверенности твой участок продали и уже три собственника сменилось. Или уже соседи поделили меж собой твой участок. Тебя ж всё равно не видно.
А может администрация в суд подала и суд выиграла, и сроки все прошли
В нашей стране нельзя собственность бросать бесхозяйственной

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2
Serge Tikhonenko

А вдруг это был Олег, а не собственник?

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0
Михаил Мн

МФЦ все проверяет. Если права собственности не переходит, то Сбер деньги не переводит продавцу.

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0
Andrey Smalkov

Лучше бы сделали подписание договора аренды с защитой сторон в сделках и оплату аренды через приложение. А потом можно было бы сделать апсейл дополнительных сервисов ) и риэлторов можно будет заменить на курьеров за 1/10 стоимости. При этом сделать наконец-то цивилизованный рынок типовой аренды 🙂 ред.

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1
Old Nick

Так в чем проблема? Я всегда сдавал сам без участия риэлтора? Так же можно и искать.
П.с. как собственник я бы все равно захотел лично пообщаться с арендатором, посмотреть что за человек.
А зачем нужно приложение для оплаты вообще не понятно. Сейчас есть режим самозанятого и за -4% ты получаешь деньги на любую карточку или счет легально.

Риэлтеров нанимают, когда сами бегать не хотят. П.с. при общей нелюбви к этим товарищам они бывают полезны как и любые профи в своем деле. ред.

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0
Andrey Smalkov

Если без этих «паразитов» искать что-то комфортное и стильное, то выбор уменьшается раз в 20, если не больше. А если нужен конкретный район , то все совсем печально.
По поводу оплаты это удобно, ну и плюс чтобы вывести арендодателей из серой зоны, чтобы у арендующих были полноценные права. Как это реализовано в рамках того же Airbnb например. Плюс там же можно вести историю и рейтинги обеих сторон. К сожалению, даже в Москве рынок аренды завис в большинстве своём в 90х. Именно такого уровня коллаборация может изменить и этот сектор. Банковский смогли перевернуть и этот смогут. ред.

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0
Дмитрий Филиппов

Конкурент Дом.клик нашелся, только сделки на дистанции вряд ли будут популярными. В случае Covid, ага, удобно.

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0
Mark Krasnikh

Риэлтор)) огонь че

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0
Андрей Петухов

Тинькофф поглощает ЦИАН?

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0
Andrey Smalkov

Было бы круто, если так )

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0
Андрей Петухов

Ну по логике так и должно произойти. У Тинькофф норм айти, они смогут даже улучшить ЦИАН.

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0
Andrey Smalkov

Не норм, а лучший финтех в стране) да, я тоже верю, что у них все получится с их качественным продуктовым подходом.

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0
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