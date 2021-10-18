Количество подписчиков «Яндекс.Плюса» выросло за год в два раза — до 10 млн человек Статьи редакции
Из них около 70% платят за подписку регулярно.
- «Мы наблюдаем двукратный прирост от года к году. В прошлом году в "Плюсе" было 5 млн подписчиков, за год до этого — около 2 млн», — рассказал глава «Яндекс.Плюса» Андрей Гевак «Коммерсанту». Учитывались все пользователи, в том числе по бесплатному пробному периоду. Последних около 25%, сообщил Гевак.
- В компании не раскрывают выручку «Яндекс.Плюса». По данным исследования J`son & Partners Consulting, которое есть у «Ъ», выручка от подписки в 2020 году была около 7,7 млрд рублей. В 2021 году она вырастет до 11,3 млрд рублей.
- У запущенной год назад подписки «СберПрайм» около 3,5 млн активных подписчиков, рассказал гендиректор «СберСпасибо» Андрей Писарев. У МТС Premium — около 7,4 млн подписчиков, рассказали в компании. Другие основатели экосистем не ответили на вопросы «Ъ».
Прирост подписчиков всех экосистем замедлится, прогнозируют аналитики J`son & Partners Consulting. По их оценке, число пользователей подписок в 2021 году увеличится на 35%, до 21,7 млн. В 2024 году прирост составит уже 7%, до 33,7 млн.
- Подписка «Плюс» доступна в двух тарифах: для одного человека за 199 рублей в месяц и «Мульти» для четырёх человек за 299 рублей в месяц. В неё входят доступ в «Кинопоиск HD», «Музыку» и кэшбек в баллах, которые можно тратить на другие сервисы «Яндекса», например, в приложениях «Еды» и «Лавки».
Люблю каршеринг всей душой, даже если дорого и даже если Smart. История такая: в пт (15.10.21) вечером арендовала у «Ситидрайва» на сутки Smart м267но799 (других авто рядом не было), чтобы съездить в Конаково к бабушке.
Из онлайн-библиотеки — в сервис персонализированных рекомендаций.
Связной, как образец работы и обратной связи.
Не далее как 21 сентября сего года я решил оформить в магазине связной умные часы фирмы Apple в подарок своей жене. Скачал приложение, нашёл в товарах нужные мне Apple Watch 6 синего цвета, добавил в корзину. И тут я подумал, я же не залогинен, соответственно, мне не капнут бонусы. А так как в планах была покупка к часам и айфона, то бонусы бы…
Почему одни продукты продаются, а другие нет?
Ситуация усугубится в праздники, из-за этого стоимость и время доставки вырастут, считают аналитики.
Из них около 70% платят за подписку регулярно.
Весь мир переходит в цифровую среду. Пока в ежегодном глобальном рейтинге конкурентоспособности Россия занимает 43-е место, но задерживаться на нем не намерена. Для этого правительство запустило программу «Цифровая экономика РФ», которая будет поддерживать цифровую экономику в стране и подготовку необходимых кадров.
Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»).
Как-то раз, сидя на стрижке у своего барбера, задался вопросом: как было бы здорово отправить ему чаевые, отсканировав QR-код на зеркале, как в ресторанах. Так появился сервис spasiboza.ru