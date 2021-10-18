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Маша Цепелева

Количество подписчиков «Яндекс.Плюса» выросло за год в два раза — до 10 млн человек Статьи редакции

Из них около 70% платят за подписку регулярно.

  • «Мы наблюдаем двукратный прирост от года к году. В прошлом году в "Плюсе" было 5 млн подписчиков, за год до этого — около 2 млн», — рассказал глава «Яндекс.Плюса» Андрей Гевак «Коммерсанту». Учитывались все пользователи, в том числе по бесплатному пробному периоду. Последних около 25%, сообщил Гевак.
  • В компании не раскрывают выручку «Яндекс.Плюса». По данным исследования J`son & Partners Consulting, которое есть у «Ъ», выручка от подписки в 2020 году была около 7,7 млрд рублей. В 2021 году она вырастет до 11,3 млрд рублей.
  • У запущенной год назад подписки «СберПрайм» около 3,5 млн активных подписчиков, рассказал гендиректор «СберСпасибо» Андрей Писарев. У МТС Premium — около 7,4 млн подписчиков, рассказали в компании. Другие основатели экосистем не ответили на вопросы «Ъ».

  • Прирост подписчиков всех экосистем замедлится, прогнозируют аналитики J`son & Partners Consulting. По их оценке, число пользователей подписок в 2021 году увеличится на 35%, до 21,7 млн. В 2024 году прирост составит уже 7%, до 33,7 млн.

  • Подписка «Плюс» доступна в двух тарифах: для одного человека за 199 рублей в месяц и «Мульти» для четырёх человек за 299 рублей в месяц. В неё входят доступ в «Кинопоиск HD», «Музыку» и кэшбек в баллах, которые можно тратить на другие сервисы «Яндекса», например, в приложениях «Еды» и «Лавки».

#новость #яндексплюс

1208 просмотров
16 16 комментариев
4
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16 комментариев
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Дмитрий

Вангую за счет бесплатной подписки на 3 месяца, кто-то просто переоформляет на новый аккаунт

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8
Андрей

Из них около 70% платят за подписку регулярно.

Яндексу нет смысла лгать о размере платящей аудитории, поэтому даже если есть те, кто переоформляет, то ничего страшного. И 70% платящих - это круто.

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3
Nathan Zachary

Это я

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0
Илья Хечнев

И я

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0
Dmitriy

В посте об этом написано:

Учитывались все пользователи, в том числе по бесплатному пробному периоду. Последних около 25%
ред.

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0
Игорь Мазаев

Кто все эти люди?🤷‍♂️

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1
SG

У меня и многих знакомых есть плюс. У кого-то ради музыки, у кого-то ради кинопоиска. Пару дней назад в мвидео к покупке пробили «бесплатную» (цену за основной товар уменьшили на 1000 и добавили подписку на плюс) подписку на полгода.

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1
Андрей

Думаю, неплохой процент подписчиков там - это пользователи "КиноПоиска" и "Яндекс.Музыки". Потому что "КиноПоиск" значительно вырос за последний год, если судить по последним отчётам.

В остальном, конечно, подписка не так интересна лично мне.

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0
Sergey Vasiliev

А они об этом знают?)

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0
Евгений Патрушев

лучше заплачу

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0
Arthur N

Сообщение удалено ред.

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0
Mike Prokopenko

Платные, это те, кто по скидке 50-70% подписку оформили

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0
Ездок На Бочках

Платные это те кто за 1 руб купил на 3 месяца. И не понятно какой процент новой аудитории и старой.

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0
Евгений Леонов

Возможно все продажи колонок со стартовым тарифом считают, все промо с мегафонами и альфабанками. 10 млн, это каждый 14-й в РФ, считая младенцев и стариков. Хотят сказать, в каждой второй семье платная подписка?

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0
Антон Решеткин

У меня у самого подписка, обычная платная, без промокодов.

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0
Евгений Шестаков

Пользуюсь плюсом очень давно. Конечно, музыка и кинопоиск-якорные сервисы, но бонусы от такси и драйва-тоже приятное дополнение. Правда, читал много сообщений на тему, что без плюса поездки тупо дешевле, но в глубине души надеюсь, что это неправда)

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