Не далее как 21 сентября сего года я решил оформить в магазине связной умные часы фирмы Apple в подарок своей жене. Скачал приложение, нашёл в товарах нужные мне Apple Watch 6 синего цвета, добавил в корзину. И тут я подумал, я же не залогинен, соответственно, мне не капнут бонусы. А так как в планах была покупка к часам и айфона, то бонусы бы…