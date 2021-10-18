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Сервисы
Евгения Евсеева

Пользователи YouTube потратили более $3 млрд в приложении на iOS за всё время — App Annie Статьи редакции

На российском рынке лидером стала «ВКонтакте».

13 13 комментариев
792 просмотров
  • App Annie представила рейтинг приложений, в которых пользователи потратили больше всего денег (есть у vc.ru). Он составлен на основе общей суммы трат пользователей за всё время существования приложений.
  • Лидером стал YouTube — на iOS отметку в $3 млрд приложение превысило 16 октября. На втором месте по тратам TikTok, на третьем — Pandora Music, в приложениях потратили больше $2 млрд в каждом.
  • По данным на октябрь, YouTube занимал третье место среди всех неигровых приложений по тратам только за счёт iOS. Cреди стриминговых приложений YouTube стал лидером в совокупности в App Store и Google Play.
  • На российском рынке первое место за все время по объёму расходов пользователей заняло «ВКонтакте», на втором месте Boom, на третьем — «Литрес». Данные по тратам не раскрываются.

#новость #appannie #youtube

13 13 комментариев
3
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13 комментариев
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Nadir Abdullaev

Оформление подписки YouTube музыка, YouTube кидс и тп?)
Я думал все игнорят эти уведомления ред.

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6
Denis Bystruev

Ещё YouTube Premium + покупки фильмов.

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0
Глеб Кабанов

Судя по всему не все, есть люди которые заморачиваются этими подписками

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0
GM Vavilon

Вот и мои 249 рубчиков засветились

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1
Маркетологов к стенке

для айфонов есть YouTube++, аналог Ютубе Ванседа для андроида. Все бесплатно и без рекламы, нафига деньги тратить то?

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–2
Михаил Цветков

Нет такого в эплсторе

Ответить
1
Маркетологов к стенке

Естественно нет)) Как и ванседа нет в плей маркете. Нужно скачивать отдельно.

Ответить
–2
Искакова Адия

Много чего хотят от эплстора в последнее время

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1
Денис Файзулин

работает схема

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0
Искакова Адия

Интересные новости, даже Ютуб начал эплу денежку заносить

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0
Alex Sedoff

гугл заносит денежку яблоку с момента, как вышел первый айфон, так как гугл там установлен поисковиком по умолчанию. и сумма с каждым годом всё больше и больше

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0
Глеб Кабанов

Думаю с повышением цены ты ошибаешься, там по любому они выбрали другие хорошие условия друг для друга

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0
Kirill-ZZ

Откуда доллары, если в заголовков таблиц - Lifetime?

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0
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