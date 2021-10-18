Брендинг в fintech late 2021: от милых иллюстраций до премиальных 3D

Пока вы читаете эту статью, скорее всего, в мире родится еще один финтех. И чем больше их становится, тем важнее им отличаться друг от друга и разговаривать с клиентами не только на языке цифр, но и эмоций. Какие визуальные решения для этого используют финансовые продукты — мы решили выяснить и рассказать вам в этой статье.