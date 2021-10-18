Пользователи YouTube потратили более $3 млрд в приложении на iOS за всё время — App Annie Статьи редакции
На российском рынке лидером стала «ВКонтакте».
- App Annie представила рейтинг приложений, в которых пользователи потратили больше всего денег (есть у vc.ru). Он составлен на основе общей суммы трат пользователей за всё время существования приложений.
- Лидером стал YouTube — на iOS отметку в $3 млрд приложение превысило 16 октября. На втором месте по тратам TikTok, на третьем — Pandora Music, в приложениях потратили больше $2 млрд в каждом.
- По данным на октябрь, YouTube занимал третье место среди всех неигровых приложений по тратам только за счёт iOS. Cреди стриминговых приложений YouTube стал лидером в совокупности в App Store и Google Play.
- На российском рынке первое место за все время по объёму расходов пользователей заняло «ВКонтакте», на втором месте Boom, на третьем — «Литрес». Данные по тратам не раскрываются.
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