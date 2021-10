{"items":[{"comment_id":3399303,"subsite_id":199124,"user_id":456042,"type":"comment_add","id":3399303,"hash":"0d7a475ef0d3e6dee1f7c39830e45bae","date":1634568984,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/306769-ostavil-veshch-v-yandeks-taksi-ee-otkazalis-vernut?comment=3399303","text":"\u042d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0444\u0430\u043a\u0442. \u0421\u0432\u0435\u0440\u044c\u0442\u0435\u0441\u044c \u0441 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c \u0438 \u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":456042,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/456042-dmitriy-rybin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9430cf6a-1aaf-7ca0-848c-49a513b1b0e2\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u0420\u044b\u0431\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":306769,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/306769-ostavil-veshch-v-yandeks-taksi-ee-otkazalis-vernut","title":"\u041e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b \u0432\u0435\u0449\u044c \u0432 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u0422\u0430\u043a\u0441\u0438\u00bb \u2014 \u0435\u0451 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3399306,"subsite_id":199116,"user_id":332018,"type":"comment_add","id":3399306,"hash":"40a15e91bba4d2bd39288812bbe9b054","date":1634569019,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/306962-skinify-oplata-tovarov-i-uslug-skinami-cs-go-i-dota-2?comment=3399306","text":"\u0418 \u0443 \u0432\u0430\u0441 \u0443\u0436\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043e\u043a\u0443\u043f\u044f\u0442 \u0437\u0430\u0442\u0440\u0430\u0447\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0438\u043b\u044b?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":332018,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/332018-game-topia","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/27bde0c1-1e04-647f-7460-76e98d6b7829\/","name":"Game Topia","isVerified":false},"content":{"id":306962,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/306962-skinify-oplata-tovarov-i-uslug-skinami-cs-go-i-dota-2","title":"Skinify \u2014 \u041e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0430 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0438 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433 \u0441\u043a\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438 CS:GO \u0438 Dota 2"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3399307,"subsite_id":199124,"user_id":685856,"type":"comment_add","id":3399307,"hash":"cb270a5ab4385a86cd03f455834fe84f","date":1634569025,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/306769-ostavil-veshch-v-yandeks-taksi-ee-otkazalis-vernut?comment=3399307","text":"\u0410 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e 10\u043a - \u0443\u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0443\u0436\u0435 :)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":685856,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/685856-aleksandr-trofimov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/388a9de6-43cd-5fd7-bc3d-81817b0a06ba\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u0422\u0440\u043e\u0444\u0438\u043c\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":306769,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/306769-ostavil-veshch-v-yandeks-taksi-ee-otkazalis-vernut","title":"\u041e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b \u0432\u0435\u0449\u044c \u0432 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u0422\u0430\u043a\u0441\u0438\u00bb \u2014 \u0435\u0451 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3399308,"subsite_id":199124,"user_id":861345,"type":"comment_add","id":3399308,"hash":"695ca12505cba83bc7c96d8644e2c681","date":1634569044,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/306769-ostavil-veshch-v-yandeks-taksi-ee-otkazalis-vernut?comment=3399308","text":"\"\u041d\u0430\u0448\u0435\u0434\u0448\u0438\u0439 \u0432\u0435\u0449\u044c \u0432\u043f\u0440\u0430\u0432\u0435 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u0442\u044c \u0435\u0435 \u0443 \u0441\u0435\u0431\u044f \u043b\u0438\u0431\u043e \u0441\u0434\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0446\u0438\u044e, \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d \u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0430\u043c\u043e\u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438\u043b\u0438 \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0438\u043c\u0438 \u043b\u0438\u0446\u0443.\"

\u041b\u0418\u0411\u041e! \u0427\u0438\u0442\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0435\u0435))","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":861345,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/861345-oduvanchik-polevoy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4b6aa0c3-49a3-540f-b3e2-d3e2acff7802\/","name":"\u041e\u0434\u0443\u0432\u0430\u043d\u0447\u0438\u043a \u041f\u043e\u043b\u0435\u0432\u043e\u0439","isVerified":false},"content":{"id":306769,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/306769-ostavil-veshch-v-yandeks-taksi-ee-otkazalis-vernut","title":"\u041e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b \u0432\u0435\u0449\u044c \u0432 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u0422\u0430\u043a\u0441\u0438\u00bb \u2014 \u0435\u0451 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3399309,"subsite_id":199119,"user_id":602869,"type":"comment_add","id":3399309,"hash":"4d382f450966ce44bfb07e3e9230f17c","date":1634569076,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/306653-banki-nachnut-podgotovku-k-podklyucheniyu-kart-mir-k-google-pay-26-oktyabrya?comment=3399309","text":"\u0414\u043b\u044f \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u0438\u0434\u0443\u043c\u0430\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u0444\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0438 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0435 \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438 - \u0432\u043d\u0435\u0437\u0430\u043f\u043d\u043e. \u0418 1\u044b\u0445 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e \u0431\u044b\u0442\u044c \u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435.

\u0410 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0442\u0438\u0442\u044c\u043a\u043e\u0439 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u0441\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":602869,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/602869-aleksey","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c23f390e-d7ef-2926-9d0d-181e04f8ed0b\/","name":"Aleksey","isVerified":false},"content":{"id":306653,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/306653-banki-nachnut-podgotovku-k-podklyucheniyu-kart-mir-k-google-pay-26-oktyabrya","title":"\u0411\u0430\u043d\u043a\u0438 \u043d\u0430\u0447\u043d\u0443\u0442 \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043a\u0443 \u043a \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044e \u043a\u0430\u0440\u0442 \u00ab\u041c\u0438\u0440\u00bb \u043a Google Pay 26 \u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3399310,"subsite_id":199120,"user_id":193343,"type":"comment_add","id":3399310,"hash":"652a270f0e73c4b5041b99e9038fe615","date":1634569091,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/306818-volgogradskoe-ufas-rasskazalo-o-planah-dobitsya-smeny-nazvaniya-seti-ebidoebi?comment=3399310","text":"\u0421\u0442\u0443\u0434\u0438\u044f Cum - \u043f\u0438\u043b\u0430\u0442\u0435\u0441\u0430 \ud83d\ude05","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":193343,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/193343-slava-itprofi","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f4fc4f34-94a0-b44b-7b10-d78949552157\/","name":"Slava Itprofi","isVerified":false},"content":{"id":306818,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/306818-volgogradskoe-ufas-rasskazalo-o-planah-dobitsya-smeny-nazvaniya-seti-ebidoebi","title":"\u0412\u043e\u043b\u0433\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u043e\u0435 \u0423\u0424\u0410\u0421 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e \u043e \u043f\u043b\u0430\u043d\u0430\u0445 \u0434\u043e\u0431\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441\u043c\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0441\u0435\u0442\u0438 \u00ab\u0401\u0431\u0438\u0434\u043e\u0451\u0431\u0438\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3399311,"subsite_id":199124,"user_id":831472,"type":"comment_add","id":3399311,"hash":"dbe905f52dfeb037a26d617961b14067","date":1634569110,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/306348-sitidrayv-vystavil-shtraf-v-sem-tysyach-za-svoy-polomannyy-smart?comment=3399311","text":"2 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447\u0438 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":831472,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/831472-vladimir-v","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aa029a13-faa3-5312-9294-ee8ebeb8db77\/","name":"\u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440 \u0412","isVerified":false},"content":{"id":306348,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/306348-sitidrayv-vystavil-shtraf-v-sem-tysyach-za-svoy-polomannyy-smart","title":"\u00ab\u0421\u0438\u0442\u0438\u0434\u0440\u0430\u0439\u0432\u00bb \u0432\u044b\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444 \u0432 \u0441\u0435\u043c\u044c \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0437\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043b\u043e\u043c\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 Smart"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3399312,"subsite_id":199124,"user_id":200381,"type":"comment_add","id":3399312,"hash":"45720d48650c56540da8c58bd9eba9b6","date":1634569112,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/306769-ostavil-veshch-v-yandeks-taksi-ee-otkazalis-vernut?comment=3399312","text":"\u041b\u0430\u0439\u043a \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043f\u0430\u0440\u043d\u044e \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0437\u0430 \"\u041f\u043e \u0444\u0430\u043a\u0442\u0443 \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438\u0441\u0442 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430\"

\u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u044b\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0443\u0431\u0435\u0434\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430\u0441, \u0447\u0442\u043e \u0432 \u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043d\u0435 \u043d\u0435\u0441\u0435\u0442 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043c\u0438\u043c\u043e\u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u043b\u0430, \u044e\u0440\u0438\u0441\u0442\u044b \u0433\u0440\u0430\u043c\u043e\u0442\u043d\u0443\u044e \u0441\u0445\u0435\u043c\u0443 \u0434\u043b\u044f \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u043b\u0438 - \u044d\u0442\u043e \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u0443\u0434\u043e\u0432

\u041d\u043e \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u044d\u0442\u0430 \u043c\u044b\u0441\u043b\u044c \u0414\u0435\u043d\u0438\u0441\u0430 \u041a\u0438\u0442\u0430 \u043a\u0440\u0443\u0442\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u0435 \u0443 \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0433\u043e, \u043a\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0432\u043d\u0438\u043a\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0442\u043e\u043d\u043a\u043e\u0441\u0442\u0438. \u0418\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u043c\u044b \u0432\u0441\u0435 \u0445\u043e\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0431\u044b \u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u0442\u044c \u043e\u0442 \u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430. \u0414\u0430, \u0432\u0441\u0435 \u043a\u0442\u043e \u0435\u0433\u043e \u043c\u0438\u043d\u0443\u0441\u043d\u0443\u043b - \u043c\u043e\u043b\u043e\u0434\u0446\u044b, \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0444\u0438\u043b\u0438 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043c\u0438\u0440\u0435 \u0438 \u0442\u0430\u043a \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0432\u0430\u0441 \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0435\u0431\u0430\u0442\u044c - \u0432\u044b \u0442\u043e \u0437\u043d\u0430\u0435\u0442\u0435 \u043f\u0440\u043e \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438.



\u041d\u043e \u0438\u043c\u0445\u043e, \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u043d\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0437\u0430\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u0434\u0443\u043c\u0430\u0442\u044c \u043e \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0432\u0435\u0449\u0430\u0445. \u0418 \u044d\u0442\u0430 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u0430 - \u0442\u043e\u043c\u0443 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435. \u0412\u0435\u0434\u044c \u043d\u0435 \u043e\u043d \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0438 \u043d\u0435 \u043e\u043d \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0439.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":200381,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/200381-artem-a","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3061f1a7-99b2-d746-650c-7a1468a19ec0\/","name":"\u0410\u0440\u0442\u0451\u043c \u0410.","isVerified":false},"content":{"id":306769,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/306769-ostavil-veshch-v-yandeks-taksi-ee-otkazalis-vernut","title":"\u041e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b \u0432\u0435\u0449\u044c \u0432 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u0422\u0430\u043a\u0441\u0438\u00bb \u2014 \u0435\u0451 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3399313,"subsite_id":199124,"user_id":238215,"type":"comment_add","id":3399313,"hash":"8beced12b78d8b5e113d5ffd021fcab7","date":1634569114,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/306868-sbermegamarket-otmenil-zakaz-i-otkazalsya-reshat-problemu?comment=3399313","text":"\u0412\u044b \u043d\u0435 \u0441\u043b\u044b\u0445\u0430\u043d\u043e \u0432\u0435\u0437\u0443\u0447\u0438\u0439 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a... \u0422\u0430\u043a \u0431\u044b \u0443 \u0432\u0430\u0441 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b \u0431\u044b\u043b\u0438 \u0431\u044b... \u041a\u0430\u043a \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":238215,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/238215-aleksandr-medved","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9d288b7c-a956-99f6-7797-ad9cbab89db5\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u041c\u0435\u0434\u0432\u0435\u0434\u044c","isVerified":false},"content":{"id":306868,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/306868-sbermegamarket-otmenil-zakaz-i-otkazalsya-reshat-problemu","title":"\u0421\u0431\u0435\u0440\u041c\u0435\u0433\u0430\u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442 \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437 \u0438 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0441\u044f \u0440\u0435\u0448\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3399314,"subsite_id":199115,"user_id":598578,"type":"comment_add","id":3399314,"hash":"809c20ed3080e9c8380dc5acfd7d04ec","date":1634569120,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/306834-vyruchka-50-krupneyshih-avtodilerov-v-rossii-za-polugodie-vyrosla-do-1-2-trln-rubley?comment=3399314","text":"\u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u043e\u0431 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0443\u0436\u0435 \u043e\u0442\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c TSMC. \u041e\u043d\u0438 \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u0438\u044f \u043d\u0435 \u0438\u043c\u0435\u044e\u0442 \u043e \u043a\u0430\u043a\u043e\u043c \u0434\u0435\u0444\u0438\u0446\u0438\u0442\u0435 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f\u0442 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438, \u0443 \u043d\u0438\u0445 \u0432\u0441\u0435 \u0440\u043e\u0432\u043d\u043e, \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0432\u0430\u043c \u043f\u0438\u0437\u044f\u0442\u044c - \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u044f \u0442\u043e \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d\u0438 \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":598578,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/598578-jay-green","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/76f8f9db-d4ab-2ee5-4839-b27f11b6800d\/","name":"Jay Green","isVerified":false},"content":{"id":306834,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/306834-vyruchka-50-krupneyshih-avtodilerov-v-rossii-za-polugodie-vyrosla-do-1-2-trln-rubley","title":"\u0412\u044b\u0440\u0443\u0447\u043a\u0430 50 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u0435\u0439\u0448\u0438\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0433\u043e\u0434\u0438\u0435 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430 \u0434\u043e 1,2 \u0442\u0440\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3399315,"subsite_id":199120,"user_id":662212,"type":"comment_add","id":3399315,"hash":"cf2b9ee0d882ae2bf5733e55c388c83d","date":1634569134,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/306818-volgogradskoe-ufas-rasskazalo-o-planah-dobitsya-smeny-nazvaniya-seti-ebidoebi?comment=3399315","text":"\u0442\u0430\u043a, \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e \u0437\u0430\u0448\u0442\u0440\u0438\u0425\u0423\u0419 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435. \u0418 \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0434\u043e \u0435\u0433\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0443\u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0411\u041b\u042f\u0422\u042c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":662212,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/662212-maksim-milovanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/90f6e064-fb02-5613-851a-35b9b00fa8b1\/","name":"\u041c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c \u041c\u0438\u043b\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":306818,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/306818-volgogradskoe-ufas-rasskazalo-o-planah-dobitsya-smeny-nazvaniya-seti-ebidoebi","title":"\u0412\u043e\u043b\u0433\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u043e\u0435 \u0423\u0424\u0410\u0421 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e \u043e \u043f\u043b\u0430\u043d\u0430\u0445 \u0434\u043e\u0431\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441\u043c\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0441\u0435\u0442\u0438 \u00ab\u0401\u0431\u0438\u0434\u043e\u0451\u0431\u0438\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3399317,"subsite_id":199119,"user_id":602869,"type":"comment_add","id":3399317,"hash":"2b86c930b2ca3abafe4c42e193d7b885","date":1634569178,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/306653-banki-nachnut-podgotovku-k-podklyucheniyu-kart-mir-k-google-pay-26-oktyabrya?comment=3399317","text":"\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0435 \u0437\u0430 \u043a\u0430\u0437\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0447\u0435\u0442, \u0430 \u0437\u0430 \u0441\u0447\u0435\u0442 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432 - \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0440-\u0440.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":602869,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/602869-aleksey","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c23f390e-d7ef-2926-9d0d-181e04f8ed0b\/","name":"Aleksey","isVerified":false},"content":{"id":306653,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/306653-banki-nachnut-podgotovku-k-podklyucheniyu-kart-mir-k-google-pay-26-oktyabrya","title":"\u0411\u0430\u043d\u043a\u0438 \u043d\u0430\u0447\u043d\u0443\u0442 \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043a\u0443 \u043a \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044e \u043a\u0430\u0440\u0442 \u00ab\u041c\u0438\u0440\u00bb \u043a Google Pay 26 \u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3399318,"subsite_id":199124,"user_id":685856,"type":"comment_add","id":3399318,"hash":"2b89b7b9fa91e1ee9180c6ce2801d9a0","date":1634569193,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/306769-ostavil-veshch-v-yandeks-taksi-ee-otkazalis-vernut?comment=3399318","text":"\u041f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u0435\u043d. \u041f\u043e\u0445\u043e\u0436\u0435, \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440 \u0437\u0430\u0445\u043e\u0442\u0435\u043b \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442 \u043d\u0430\u0445\u0430\u043b\u044f\u0432\u0443, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438\u0441\u0442 \u0442\u043e \u0442\u0443\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0451\u043c?.. \u042f \u0431\u044b \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438\u0441\u0442\u0430 \u043e\u0442\u0434\u0430\u043b \u043a\u0435\u0439\u0441 \u0432 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0439 \u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u0438\u0439 \u043f\u0443\u043d\u043a\u0442 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0442 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0435\u0437\u0434\u0435 \u043c\u0438\u043c\u043e \u043f\u043e \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u043c, \u0438 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0438\u043b \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0443 \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441. \u041d\u0443, \u0430 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438\u0441\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b \u043f\u0440\u0438\u0441\u0432\u043e\u0438\u0442\u044c\/\u0432\u044b\u043a\u0438\u043d\u0443\u0442\u044c \u0447\u0443\u0436\u0443\u044e \u0432\u0435\u0449\u044c, \u0445\u043e\u0442\u044f \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u0443+\u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440 \u0431\u044b \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u043b - \u0442\u043e \u0442\u0443\u0442 \u0443\u0436\u0435 \u0432\u0438\u043d\u0430 \u0432\u043e\u0434\u0438\u043b\u044b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":685856,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/685856-aleksandr-trofimov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/388a9de6-43cd-5fd7-bc3d-81817b0a06ba\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u0422\u0440\u043e\u0444\u0438\u043c\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":306769,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/306769-ostavil-veshch-v-yandeks-taksi-ee-otkazalis-vernut","title":"\u041e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b \u0432\u0435\u0449\u044c \u0432 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u0422\u0430\u043a\u0441\u0438\u00bb \u2014 \u0435\u0451 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3399319,"subsite_id":199113,"user_id":184678,"type":"comment_add","id":3399319,"hash":"5e1c2137a40fd4149a3df74848a05de3","date":1634569214,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/306896-issledovanie-broshennye-korziny-v-internet-magazine-chto-otpugivaet-vashih-pokupateley?comment=3399319","text":"\u0421\u0442\u0430\u0440\u0430\u044f \u0442\u0435\u043c\u0430, \u043f\u0440\u043e \u043d\u0435\u0435 \u0443\u0436\u0435 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e, \u0433\u0434\u0435 \u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043e \u0438 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0445 \u0432\u0435\u0431\u0438\u043d\u0430\u0440\u0430\u0445 \u0440\u0430\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u043d\u043e. \u041d\u0438 \u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0443\u0437\u043d\u0430\u043b","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":184678,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/184678-aleksandr-tolstenko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ebede606-1686-5907-8767-b2c3a938c03e\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u0422\u043e\u043b\u0441\u0442\u0435\u043d\u043a\u043e","isVerified":false},"content":{"id":306896,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/306896-issledovanie-broshennye-korziny-v-internet-magazine-chto-otpugivaet-vashih-pokupateley","title":"\u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u00ab\u0431\u0440\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u044b \u0432 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442-\u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0435\u00bb \u2014 \u0447\u0442\u043e \u043e\u0442\u043f\u0443\u0433\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0432\u0430\u0448\u0438\u0445 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3399321,"subsite_id":199119,"user_id":711043,"type":"comment_add","id":3399321,"hash":"0a850cc22d36464f75f17d1519bd7d31","date":1634569231,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/306923-akcii-koreyskih-studiy-vyrosli-na-6-30-posle-uspeha-igry-v-kalmara-na-netflix?comment=3399321","text":"VK\u043e\u0440\u043e\u043d\u043e\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0439 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":711043,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/711043-mr-yellow","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bd8103c0-fafd-5479-8f62-4066fd492256\/","name":"Mr Yellow","isVerified":false},"content":{"id":306923,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/306923-akcii-koreyskih-studiy-vyrosli-na-6-30-posle-uspeha-igry-v-kalmara-na-netflix","title":"\u0410\u043a\u0446\u0438\u0438 \u043a\u043e\u0440\u0435\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u0439 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0430 6-30% \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445\u0430 \u00ab\u0418\u0433\u0440\u044b \u0432 \u043a\u0430\u043b\u044c\u043c\u0430\u0440\u0430\u00bb \u043d\u0430 Netflix"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3399320,"subsite_id":199120,"user_id":591896,"type":"comment_add","id":3399320,"hash":"9a2235f0f81a99b48652f0e93b555acb","date":1634569219,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/306818-volgogradskoe-ufas-rasskazalo-o-planah-dobitsya-smeny-nazvaniya-seti-ebidoebi?comment=3399320","text":"\u041e\u0442\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e! \u042f \u0431\u044b \u0435\u0449\u0435 \u0432\u043e\u0442 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u043b\u043e\u0432 \u0438 \u0441\u043e\u0447\u0435\u0442\u0430\u043d\u0438\u0439 \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b \u0431\u044b \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u0442\u044c. \u0410 \u0442\u043e \u0441\u043a\u0430\u0436\u0435\u0442 \u043a\u0442\u043e-\u043d\u0438\u0431\u0443\u0434\u044c \"\u0448\u0430\u0437 \u043e \u0435\u0431\u0443\" \u0438 \u0432\u043e\u0442 \u0441\u0438\u0434\u0438 \u0438 \u0434\u0443\u043c\u0430\u0439, \u0442\u043e \u043b\u0438 \u0443\u0433\u0440\u043e\u0436\u0430\u0435\u0442, \u0442\u043e \u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439 \u043d\u0430 \u043e\u0445\u043e\u0442\u0435 \u0445\u043e\u0447\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c. \u0418 \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0446\u0435\u0432 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u0442\u044c, \u0430 \u0442\u043e \u043d\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0434\u0440\u0443\u0433 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0430 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0438\u043c\u0435\u043d\u0430\u043c\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":591896,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/591896-yakov-bolshun","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/682c70b9-dc9f-2e09-9132-8049750921a2\/","name":"\u042f\u043a\u043e\u0432 \u0411\u043e\u043b\u044c\u0448\u0443\u043d","isVerified":false},"content":{"id":306818,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/306818-volgogradskoe-ufas-rasskazalo-o-planah-dobitsya-smeny-nazvaniya-seti-ebidoebi","title":"\u0412\u043e\u043b\u0433\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u043e\u0435 \u0423\u0424\u0410\u0421 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e \u043e \u043f\u043b\u0430\u043d\u0430\u0445 \u0434\u043e\u0431\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441\u043c\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0441\u0435\u0442\u0438 \u00ab\u0401\u0431\u0438\u0434\u043e\u0451\u0431\u0438\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3399322,"subsite_id":199116,"user_id":965328,"type":"comment_add","id":3399322,"hash":"886d90ec16ccacd412746147e14bf166","date":1634569269,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/304212-mne-nadoelo-begat-za-vladelcami-avto-i-ya-sozdal-telegram-bot-signaliziruyushchiy-o-vozmozhnoy-ih-evakuacii-bibicar-bot?comment=3399322","text":"\u041c\u043d\u0435 \u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0433\u043e\u0440\u0430\u0437\u0434\u043e \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u0435\u0435 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0430, \u0433\u0434\u0435 \u043e\u0442\u043c\u0435\u0447\u0435\u043d\u044b \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430, \u0433\u0434\u0435 \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f \u043f\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f. \u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u043b \u043f\u043e \u043a\u0430\u0440\u0442\u0435 - \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u0441\u0451 \u043e\u043a - \u0443\u0448\u0435\u043b \u043f\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u043c. \u0410 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0442\u044b \u0435\u0434\u0435\u0448\u044c \u0432 \u043f\u0430\u0440\u043a \u0432 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0435 - \u0442\u043e \u043c\u043e\u0436\u0435\u0448\u044c \u043f\u043e\u0435\u0445\u0430\u0442\u044c \u0438 \u043d\u0430 \u041e\u0422. \u0414\u0435\u0442\u0438 \u043d\u0435 \u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":965328,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/965328-citizen-of-the-whole-world","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/eff55074-1fa2-52db-9afc-868f0b532cec\/","name":"Citizen of the whole world","isVerified":false},"content":{"id":304212,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/304212-mne-nadoelo-begat-za-vladelcami-avto-i-ya-sozdal-telegram-bot-signaliziruyushchiy-o-vozmozhnoy-ih-evakuacii-bibicar-bot","title":"\u041c\u043d\u0435 \u043d\u0430\u0434\u043e\u0435\u043b\u043e \u0431\u0435\u0433\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0430\u043c\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e \u0438 \u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b \u0442\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c-\u0431\u043e\u0442, \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043e \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0439 \u0438\u0445 \u044d\u0432\u0430\u043a\u0443\u0430\u0446\u0438\u0438 - Bibicar_bot"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3399323,"subsite_id":199119,"user_id":750000,"type":"comment_add","id":3399323,"hash":"b0d27b14825da17068956ce2d19ef430","date":1634569270,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/306923-akcii-koreyskih-studiy-vyrosli-na-6-30-posle-uspeha-igry-v-kalmara-na-netflix?comment=3399323","text":"\u0411\u044b\u043b \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0438\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b, \u0434\u0443\u043c\u0430\u044e \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0443 \u043d\u0435\u0433\u043e \u0430\u0436\u0438\u043e\u0442\u0430\u0436 \u0443\u043f\u0430\u0434\u0451\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":750000,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/750000-gleb-kabanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f87fc7a7-ce5c-56a6-bedf-7de7769b5985\/","name":"\u0413\u043b\u0435\u0431 \u041a\u0430\u0431\u0430\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":306923,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/306923-akcii-koreyskih-studiy-vyrosli-na-6-30-posle-uspeha-igry-v-kalmara-na-netflix","title":"\u0410\u043a\u0446\u0438\u0438 \u043a\u043e\u0440\u0435\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u0439 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0430 6-30% \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445\u0430 \u00ab\u0418\u0433\u0440\u044b \u0432 \u043a\u0430\u043b\u044c\u043c\u0430\u0440\u0430\u00bb \u043d\u0430 Netflix"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3399324,"subsite_id":199124,"user_id":743291,"type":"comment_add","id":3399324,"hash":"c6a6ab353b73b98409c1de98b7a22e75","date":1634569286,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/306769-ostavil-veshch-v-yandeks-taksi-ee-otkazalis-vernut?comment=3399324","text":"\u2014 \u044f \u0437\u0430\u0431\u044b\u043b \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d.

\u2014 \u0434\u0430, \u0432\u0438\u0434\u0435\u043b, \u0432\u044b\u043a\u0438\u043d\u0443\u043b, \u043a\u0430\u043a \u043c\u0443\u0441\u043e\u0440.



167 \u0423\u041a \u0420\u0424 \u0438\u043b\u0438 \u041a\u041e\u0410\u041f 7.17



\u0420\u0430\u0437\u043d\u0438\u0446\u044b \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u0432\u044b\u043a\u0438\u043d\u0443\u0442\u044c \u0432 \u043c\u0443\u0441\u043e\u0440 \u0438 \u043a\u0438\u043d\u0443\u0442\u044c \u043a\u0438\u0440\u043f\u0438\u0447\u043e\u043c \u0432 \u0447\u0443\u0436\u0443\u044e \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0443 \u0434\u043b\u044f \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430 \u043d\u0435\u0442 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u043e\u0439.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":743291,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/743291-old-nick","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c9db581f-dd41-5f19-aa42-793d086e80c9\/","name":"Old Nick","isVerified":false},"content":{"id":306769,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/306769-ostavil-veshch-v-yandeks-taksi-ee-otkazalis-vernut","title":"\u041e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b \u0432\u0435\u0449\u044c \u0432 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u0422\u0430\u043a\u0441\u0438\u00bb \u2014 \u0435\u0451 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3399326,"subsite_id":199124,"user_id":238215,"type":"comment_add","id":3399326,"hash":"923d0270ccbef7ea50f0877f26df818e","date":1634569342,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/306948-avito-vzyali-dengi-za-platnoe-prodvizhenie-no-uslugu-ne-okazali?comment=3399326","text":"\u0410 \u044f \u0437\u043d\u0430\u044e \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442... \u0412\u044b \u0435\u043c\u0443 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443 \u0435\u0433\u043e \u043f\u0440\u0438\u0441\u044b\u043b\u0430\u043b\u0438)))","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":238215,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/238215-aleksandr-medved","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9d288b7c-a956-99f6-7797-ad9cbab89db5\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u041c\u0435\u0434\u0432\u0435\u0434\u044c","isVerified":false},"content":{"id":306948,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/306948-avito-vzyali-dengi-za-platnoe-prodvizhenie-no-uslugu-ne-okazali","title":"\u00ab\u0410\u0432\u0438\u0442\u043e\u00bb \u0432\u0437\u044f\u043b\u0438 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0437\u0430 \u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435, \u043d\u043e \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0443 \u043d\u0435 \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438"},"isAnonymous":false}]}