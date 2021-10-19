«Авито» для юр. лиц просит загрузить паспортные данные физ. лица

По порядку: работаю маркетологом в компании, занимающейся монтажом видеонаблюдения, СКУД и т.д. Компания с опытом, но по местному рынку малоизвестная. Логичная мысль: разместить объявление с нашими услугами на Авито (площадка большая, известная и т.д.) и попробовать задействовать все их услуги по продвижению (посмотреть, как это все будет…