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Сервисы
Евгения Евсеева

Сервис для расчёта зарплаты и ведения сотрудников на удалёнке Deel привлёк $425 млн при оценке в $5,5 млрд Статьи редакции

В апреле 2021 года компания оценивалась в $1,25 млрд.

  • Ведущим инвестором стала инвестфирма Coatue, говорится в блоге компании. В раунде приняли участие существующие инвесторы Altimeter Capital, Andreessen Horowitz, Y Combinator (Deel выпускник инкубатора), Spark Capital, Greenbay Ventures, Neo и другие.
  • Предыдущий раунд состоялся в апреле 2021 года — $156 млн при оценке в $1,25 млрд. Всего, по данным Crunchbase, с момента основания в 2018 году компания привлекла $629 млн.
  • Deel предлагает компаниям услуги для удалённой работы и найма людей из других стран: начисление зарплаты, инструменты для соблюдения нормативных требований, налогового законодательства. Также сервис помогает составить контракт, например, с учётом местного трудового законодательства, выставить счета-фактуры и другое.
  • Стоимость зависит от объёма и количества выбранных услуг, а также статуса сотрудника — штатный или подрядчик. Подрядчик обойдётся в $49 в месяц, штатный — в $500.
  • Сейчас у сервиса более 4500 клиентов в более чем 150 странах, в том числе известные компании вроде Coinbase, Shopify, Notion, Dropbox и другие.

#новость #инвестиции #стартапы #deel

1079 просмотров
6 6 комментариев
3
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Anton Chigaev

привлекли 30+ млрд. рублей...
какие-то космические деньги для реалий РФ ред.

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3
Koan

Рубли они не привлекали. Только доллары

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0
Алексей Шевченко

Плата за штатного сотрудника больше средней зп в России. В-великолепно!

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–1
Test Test

а причем тут средняя зп в рф? у ник клиенты топ айти компании, у которыйх сотрудники получают гораздо больше.

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–2
Чит Чат

Т.е. капитализация больше чем у Тинькофф?

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0
Сергей Зайцев

Тинькофф уже 20млрд стоит

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2
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