Сервис для расчёта зарплаты и ведения сотрудников на удалёнке Deel привлёк $425 млн при оценке в $5,5 млрд Статьи редакции
В апреле 2021 года компания оценивалась в $1,25 млрд.
- Ведущим инвестором стала инвестфирма Coatue, говорится в блоге компании. В раунде приняли участие существующие инвесторы Altimeter Capital, Andreessen Horowitz, Y Combinator (Deel выпускник инкубатора), Spark Capital, Greenbay Ventures, Neo и другие.
- Предыдущий раунд состоялся в апреле 2021 года — $156 млн при оценке в $1,25 млрд. Всего, по данным Crunchbase, с момента основания в 2018 году компания привлекла $629 млн.
- Deel предлагает компаниям услуги для удалённой работы и найма людей из других стран: начисление зарплаты, инструменты для соблюдения нормативных требований, налогового законодательства. Также сервис помогает составить контракт, например, с учётом местного трудового законодательства, выставить счета-фактуры и другое.
- Стоимость зависит от объёма и количества выбранных услуг, а также статуса сотрудника — штатный или подрядчик. Подрядчик обойдётся в $49 в месяц, штатный — в $500.
- Сейчас у сервиса более 4500 клиентов в более чем 150 странах, в том числе известные компании вроде Coinbase, Shopify, Notion, Dropbox и другие.
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