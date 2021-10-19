Xiaomi выпустит первый электромобиль под собственным брендом в начале 2024 года Статьи редакции
На фоне новости акции компании выросли на 5,4%.
- Массовое производство электромобилей под маркой Xiaomi начнётся в первой половине 2024 года, сообщает Reuters со ссылкой на заявление гендиректора компании Лэй Цзюня.
- Акции Xiaomi выросли в цене на 5,4% до 22,5 гонконгских долларов. Это самый большой рост за день для компании с мая.
- В марте Xiaomi заявила, что вложит $10 млрд в производство электромобилей в ближайшие 10 лет. Выпуск запланирован на одном из заводов китайского автопроизводителя Great Wall.
- 30 марта Xiaomi представила прототип своего первого электромобиля на презентации Xiaomi 2021 — это дом на колёсах.
- В сентябре Xiaomi зарегистировала дочернюю компанию для производства электромобилей и купила купила за $77,37 млн разработчика технологии беспилотного вождения.
- В декабре 2020 года источники Reuters сообщили, что Apple планирует выпустить свой электромобиль в 2024 году.
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