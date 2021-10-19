Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Сервисы
Маша Цепелева

Xiaomi выпустит первый электромобиль под собственным брендом в начале 2024 года Статьи редакции

На фоне новости акции компании выросли на 5,4%.

  • Массовое производство электромобилей под маркой Xiaomi начнётся в первой половине 2024 года, сообщает Reuters со ссылкой на заявление гендиректора компании Лэй Цзюня.
  • Акции Xiaomi выросли в цене на 5,4% до 22,5 гонконгских долларов. Это самый большой рост за день для компании с мая.
Котировки Xiaomi Гонконгская биржа
  • В марте Xiaomi заявила, что вложит $10 млрд в производство электромобилей в ближайшие 10 лет. Выпуск запланирован на одном из заводов китайского автопроизводителя Great Wall.
  • 30 марта Xiaomi представила прототип своего первого электромобиля на презентации Xiaomi 2021 — это дом на колёсах.
  • В сентябре Xiaomi зарегистировала дочернюю компанию для производства электромобилей и купила купила за $77,37 млн разработчика технологии беспилотного вождения.
  • В декабре 2020 года источники Reuters сообщили, что Apple планирует выпустить свой электромобиль в 2024 году.

#новость #xiaomi

438 просмотров
5 5 комментариев
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","xiaomi"], "comments": 5, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 307239, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 19 Oct 2021 12:08:09 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
5 комментариев
Популярные
По порядку
Andrew Stepanov

Посмотрим, будет ли топ за свои деньги.

Ответить
1
Юрий

я бы здоровье поберег, на таком ездить

Ответить
0
Deniss Karpak

Беспроводная зарядка будет?

Ответить
0
Длинный звук

Xiaomi GreatWall Mijia Poco X150 Pro ultra max 4

Ответить
0
Anton Gamskiy

Надеюсь, можно будет на Алиэкспрессе купить.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
Финансы
Маша Цепелева
Совладелец производителя сырков «Б.Ю. Александров» потребовал через суд вернуть 85% компании Статьи редакции

Юрий Изачик передал большую часть своей доли топ-менеджерам «после заблуждения» и «в тяжёлом психическом состоянии».

47 47 комментариев
17
Трибуна
Дмитрий Беговатов
Лучшие стартапы в «Трибуне» с 11 по 17 октября 2021 года

Подборка лучших проектов по рейтингу подготовлена каналом @vchunt, где каждую неделю появляется топ-3 стартапа из «Трибуны». Подписывайтесь, чтобы поддержать русскоязычных фаундеров и не пропустить отличные продукты!

0 Обсудить
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Маркетинг
Михаил Стогов
Instagram начал предупреждать пользователей о запрете на публикацию ссылок в «Историях» с 25 октября
6 6 комментариев
19
Финансы
Маша Цепелева
«Тинькофф» запустит новое направление для выхода клиентов на маркетплейсы Статьи редакции

Направление возглавит бывший гендиректор eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов.

26 26 комментариев
20
eBay
Илья Кретов покидает пост генерального директора eBay на глобальных развивающихся рынках

Илья Кретов покидает пост генерального директора eBay на глобальных развивающихся рынках и переходит в Тинькофф E-commerce на должность директора по электронной коммерции.

0 Обсудить
0
Апрель Капитал
Неочевидные преимущества коллективного инвестирования

Почему инвестирование в паи открытых паевых инвестиционных фондов может быть интересно не только начинающим, но и опытным инвесторам.

0 Обсудить
1
Мнения
Лиана Липанова
Фильмы на YouTube и локальные турниры: как киберспорту удержать интерес после победы россиян в главном турнире по Dota 2 Статьи редакции

Российская команда выиграла The International впервые — эксперты рассказывают, как не упустить момент.

17 17 комментариев
12
ОЭЗ Технополис Москва
7 причин выбрать для своего бизнеса ОЭЗ «Технополис Москва»

Николай Корнев, генеральный директор ООО «Концерн Гудвин (Гудвин Европа)»

0 Обсудить
0
БКС Мир инвестиций
Шпаргалка для инвестора: как инвестировать в облигации иностранных эмитентов

Рассказываем, что такое еврооблигации или евробонды, каких видов они бывают, и что нужно знать про них инвестору.

0 Обсудить
Приёмная
Алексей Быкарев
«Авито» для юр. лиц просит загрузить паспортные данные физ. лица

По порядку: работаю маркетологом в компании, занимающейся монтажом видеонаблюдения, СКУД и т.д. Компания с опытом, но по местному рынку малоизвестная. Логичная мысль: разместить объявление с нашими услугами на Авито (площадка большая, известная и т.д.) и попробовать задействовать все их услуги по продвижению (посмотреть, как это все будет…

10 10 комментариев
15
Больше статей
null