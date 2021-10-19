Google Play разрешил разработчикам добавлять информацию о данных, которые собирают приложения Статьи редакции
С февраля 2022 года информацию увидят пользователи, а для разработчиков передача данных станет обязательной c апреля.
- Пользователи смогут увидеть, какие типы данных собирает приложение (местоположение, контакты, личную, финансовую информацию и другое), обязательны ли эти данные для использования приложения, шифруются ли они при передаче.
- Также разработчики могут поставить пометку, если приложение прошло независимую проверку «на соответствие мировому стандарту безопасности». Google опубликовал инструкцию, как заполнять форму о данных.
- Компания анонсировала появление отчётов о данных в мае 2021 года.
- С декабря 2020 года Apple обязала разработчиков приложений сообщать, какие данные они собирают и запрашивать согласие на использование IDFA (идентификатор устройств Apple для атрибуции рекламы и аналитики).
А вот сейчас перепроверил, нажимаешь Установить, и оно скачивается и молча устанавливается. А раньше на старых андроидах, помню, что перед установкой приложения выходило окно как раз с длинным, у некоторых приложений не длинным списком, к чему приложение получит доступ в телефоне, и внизу списка уже кнопка согласен установить и отмена. И помню когда-то и хайп был, мол что это за безобразие, для чего простым приложениям столько доступа в телефоне.
Возможно примерно так и будет. Но отслеживание данных- не есть разрешение к доступу функции. И если например какое либо приложение будет просто вытягивать данные из истории вообще всех ваших покупок, и это будет необходимо для его работы, то Гугл это пропустит, а вы не сможете это отключить.
Upd: также отслеживание ваших звонков и последующий анализ, не ассоциируется с функцией разрешения доступа к контактам) ред.
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