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Маша Цепелева

Google Play разрешил разработчикам добавлять информацию о данных, которые собирают приложения Статьи редакции

С февраля 2022 года информацию увидят пользователи, а для разработчиков передача данных станет обязательной c апреля.

  • Пользователи смогут увидеть, какие типы данных собирает приложение (местоположение, контакты, личную, финансовую информацию и другое), обязательны ли эти данные для использования приложения, шифруются ли они при передаче.
  • Также разработчики могут поставить пометку, если приложение прошло независимую проверку «на соответствие мировому стандарту безопасности». Google опубликовал инструкцию, как заполнять форму о данных.
  • Компания анонсировала появление отчётов о данных в мае 2021 года.
  • С декабря 2020 года Apple обязала разработчиков приложений сообщать, какие данные они собирают и запрашивать согласие на использование IDFA (идентификатор устройств Apple для атрибуции рекламы и аналитики).

#новость #googleplay

403 просмотров
8 8 комментариев
1
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Отличный якорь

Ох,представляю какое полотно из списков там будет у всех...

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1
Alex Shevchenko

У меня когнитивный диссонанс.. А в разделе Разрешения, в описании приложения в маркете, чем отличается этот список по смыслу, от того, про который в статье перечислили?... 🙄 ред.

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0
Noblesse. tv

Например в разрешениях нет запрета приложений на отслеживание ваших покупок, просмотренных сайтов и какие ролики на Ютубе вы предпочитаете.

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0
Alex Shevchenko

А, ну в общем просто дополнят список того, что уже было...

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0
Noblesse. tv

Нет, вы не поняли- вас просто уведомят о том, какие данные будет собирать приложение, а уж устанавливать его или нет- останется на вашей совести, отключить это вы не сможете.

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0
Alex Shevchenko

А вот сейчас перепроверил, нажимаешь Установить, и оно скачивается и молча устанавливается. А раньше на старых андроидах, помню, что перед установкой приложения выходило окно как раз с длинным, у некоторых приложений не длинным списком, к чему приложение получит доступ в телефоне, и внизу списка уже кнопка согласен установить и отмена. И помню когда-то и хайп был, мол что это за безобразие, для чего простым приложениям столько доступа в телефоне.

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1
Noblesse. tv

Возможно примерно так и будет. Но отслеживание данных- не есть разрешение к доступу функции. И если например какое либо приложение будет просто вытягивать данные из истории вообще всех ваших покупок, и это будет необходимо для его работы, то Гугл это пропустит, а вы не сможете это отключить.

Upd: также отслеживание ваших звонков и последующий анализ, не ассоциируется с функцией разрешения доступа к контактам) ред.

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1
Alex Shevchenko

Ну отключить то грубо, я в принципе смогу силами андроида, в настройках разрешений для приложения, локально, доступ к чтению контактов, галереи. Доступ к инету в крайнем случаи)) но приложение после этого не будет полноценно работать 😁 Но идею понял)

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