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TJ

YouTube протестирует функцию прямых покупок товаров из видео с 15 ноября Статьи редакции

Корзина с каталогом товаров из видео будет отображаться в левом углу экрана.

YouTube проведёт недельное шоппинг-мероприятие YouTube Holiday Stream and Shop, чтобы протестировать функцию покупок прямо из видео в прямом эфире.

Новая функция позволит пользователям, нажав на значок корзины в левом нижнем углу экрана, посмотреть каталог товаров из видео и купить понравившиеся вещи. В июле 2021 года YouTube начал бета-тест проекта, а сейчас компания намерена опробовать функцию на более широкой аудитории.

На серии торговых мероприятий YouTube Holiday Stream and Shop представят продукты от таких продавцов, как Walmart, Samsung и Verizon. Пользователи смогут в прямом эфире задать вопросы о товарах блогерам и партнёра Google. Неделя покупок начнётся 15 ноября.

  • В октябре 2020 года Bloomberg сообщило, что платформа Google разрешит покупать товары напрямую из роликов на YouTube. Отмечалось, что новая функция будет работать совместно с инструментами аналитики. Источники агентства говорили, что в случае успеха проекта YouTube сможет конкурировать с такими онлайн-ритейлерами, как Amazon и Alibaba.

#youtube #новость

975 просмотров
12 12 комментариев
4
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12 комментариев
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Сильвестр Иванов

Купите товаров на сумму от 1000 руб, чтобы продолжить просмотр видео

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11
Asatur Gukasyan

Уже не знают как запихнуть эту рекламу пожеще

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3
Сергей Янзин

Не дай бог Яндекс купит Ютуб ))

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1
Azat Khalilov

Добро пожаловать в магазин на диване. Звоните прямо сейчас и….

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1
Old Nick

если вы смотрите это видео согласно публичной оферте сайта п.17.21 вы даете полное и безотзывное согласие на приобретение ламборджини диабло в кредит на 100 лет. наши специалисты уже выехали. ред.

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2
Anatoliy Lyashenko

Специалисты - это которые коллекторы?

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0
Old Nick

те после будут пока кредитные. там надо еще родственников будет вписать как гарантов по кредиту ред.

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0
Хинкальная CITY

С нетерпением ждём👍

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1
Александр Борродач

Комитет протестирует функцию прямого оформления карты Т-банка из страниц своих сайтов

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1
Mik Petrov

Я думал смотришь кино и тыкаешь мышкой типа купить. Лазерный меч, тык.

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1
Балкон.Ру

Звезда смерти - тык тык

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0
Nikolay Kenig

Ну а если еще face pay прикрутить то вообще. Моргнул и уже купил 😂

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0
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YouTube протестирует функцию прямых покупок товаров из видео с 15 ноября Статьи редакции

Корзина с каталогом товаров из видео будет отображаться в левом углу экрана.

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