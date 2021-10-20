YouTube протестирует функцию прямых покупок товаров из видео с 15 ноября Статьи редакции
Корзина с каталогом товаров из видео будет отображаться в левом углу экрана.
YouTube проведёт недельное шоппинг-мероприятие YouTube Holiday Stream and Shop, чтобы протестировать функцию покупок прямо из видео в прямом эфире.
Новая функция позволит пользователям, нажав на значок корзины в левом нижнем углу экрана, посмотреть каталог товаров из видео и купить понравившиеся вещи. В июле 2021 года YouTube начал бета-тест проекта, а сейчас компания намерена опробовать функцию на более широкой аудитории.
На серии торговых мероприятий YouTube Holiday Stream and Shop представят продукты от таких продавцов, как Walmart, Samsung и Verizon. Пользователи смогут в прямом эфире задать вопросы о товарах блогерам и партнёра Google. Неделя покупок начнётся 15 ноября.
- В октябре 2020 года Bloomberg сообщило, что платформа Google разрешит покупать товары напрямую из роликов на YouTube. Отмечалось, что новая функция будет работать совместно с инструментами аналитики. Источники агентства говорили, что в случае успеха проекта YouTube сможет конкурировать с такими онлайн-ритейлерами, как Amazon и Alibaba.
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Корзина с каталогом товаров из видео будет отображаться в левом углу экрана.
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