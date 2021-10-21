Покупка хостинг-провайдера, не готового работать с крупными клиентами IBM, и внутреннее соперничество не дали создать конкурентоспособный продукт. И поэтому клиенты ушли к AWS, рассказывают инсайдеры.

152 просмотров

TechTaffy

В ноябре 2013-го действующий на тот момент гендиректор IBM Джинни Рометти объявила, что суперкомпьютеры IBM Watson нужно перевести на собственные микропроцессоры Power и подключить к хостингу SoftLayer, который компания купила для облачных разработок.

SoftLayer, как и все крупные разработчики в то время, поддерживал только микропроцессоры x86 от Intel и AMD. Но разработки Power, по мнению экспертов, позволяли повысить производительность корпоративных систем, которые работали с ИИ, аналитикой и облачными приложениями. Так что компания всё же спроектировала «едва работающий» образец и представила его на конференции IBM Pulse в феврале 2014 года.

Инженеры понимали: чтобы действительно интегрировать компьютеры в среду SoftLayer, придётся, во-первых, переписать часть базы исходного кода Watson для облака. А во-вторых, быстро найти и настроить достаточное количество серверов Power, чтобы запустить их в x86-архитектуре, пишет издание. Именно с этого и началась череда экспериментов IBM на облачном рынке.

На 2021 год корпорация предлагает целый ряд облачных сервисов, в том числе публичное и частное облако, а также гибридное мультиоблако. Но лидером в индустрии ей уже не стать, предполагают бывшие и нынешние сотрудники IBM. Она упустила много лет, поскольку в приоритет ставила продажи компьютеров и частные потребности клиентов, которые на тот момент не доверяли облаку.

IBM купила хостинг-провайдера, чтобы масштабировать облачный бизнес, но он для этого не подходил

Работать с облачными вычислениями она начала в 2000-х, но переосмыслила подход в 2013-м — когда участвовала вместе с Amazon Web Services (AWS) в тендере на разработку облачных решений для ЦРУ. Узнав о победе Amazon, компания обратилась в Счётную палату США и попросила пересмотреть решение. Но протест отклонили, а AWS заключила десятилетний контракт с агентством на $600 млн.

Чтобы укрепиться на рынке и привлечь бизнес-клиентов, IBM купила примерно за $2 млрд хостинг-провайдера SoftLayer. Но с интеграцией возникли проблемы. Компания сотрудничала с крупными клиентами, а провайдер ориентировался на малый и средний бизнес: рынок, где экономия важнее функций и доступности, пишет издание.

С этим расчётом компания-провайдер и проектировала сервисы. У неё было всего 13 центров обработки данных, в которых практически все серверы работали на платах стороннего производителя Supermicro. Другие лидеры облачного рынка тем временем разрабатывали серверы самостоятельно — и все они справлялись с массивными корпоративными задачами.

Спустя несколько лет отдел продаж IBM призвал компанию продавать вместе с облачными сервисами пакет корпоративного ПО. Однако большинство разработок SoftLayer не отвечало потребностям корпораций, пишет издание:

В центрах обработки данных была низкая отказоустойчивость.

А серверы не «тянули» загрузку тяжёлых приложений.

SoftLayer также не поддерживала технологию виртуального частного облака, которая позволила бы клиентам контролировать работу своих приложений в облаке. Компания внедрила её только в 2019 году, а AWS — ещё в 2009-м, не испытывая при этом проблем с нагрузкой на серверы.

На самом деле руководство IBM изначально понимало, с какими трудностями столкнётся, — просто надеялось быстро с ними расправиться, пишет издание. Но помешала внутренняя политика: компания держалась за старых клиентов, поэтому создавала сторонние проекты по частным запросам. А облачные разработки отходили из-за этого на второй план.

Две команды IBM работали над одной технологией

Через несколько лет после покупки SoftLayer топ-менеджеры IBM поняли, что подход к разработке стоит пересмотреть. Для этого они наняли специалистов из телекоммуникационной компании Verizon: у той было своё облачное подразделение, поэтому они могли предложить IBM что-то новое.

В 2017 году IBM выкупила подразделение — вместе с центрами обработки данных и хостингом.

В 2016 году, чтобы разработать новую облачную инфраструктуру, IBM Cloud возглавил Джон Консидайн. Он хотел изменить подход SoftLayer и запустил проект под кодовым названием Genesis в попытке создать облачную систему корпоративного уровня с нуля.

Постепенно компания поняла: масштабировать разработку, чтобы конкурировать с AWS или Microsoft, у неё, скорее всего, не получится. IBM использовала сетевой чип Intel Red Rock Canyon, который во время тестирования не потянул одновременный запуск 1000 виртуальных машин. К тому же, корпорация по-прежнему не поддерживала технологию виртуального частного облака, которую ждали большинство потенциальных клиентов.

Неудачи раскололи команду IBM Cloud на две группы:

Одна верила в Genesis и продолжала работать над проектом под руководством специалистов из Verizon.

Другая вместе с командой исследователей IBM взялась проектировать отдельную архитектуру под названием GC, которую, по их мнению, получилось бы масштабировать. Она бы повторяла дизайн исходной инфраструктуры SoftLayer, но при этом поддерживала технологию виртуального облака.



Genesis, как ожидали некоторые сотрудники, на рынок так и не вышел и закрылся в 2017 году, после чего IBM пришлось списать купленные для проекта серверы Dell на сумму почти $250 млн. А руководители проекта приступили к работе над новой архитектурой под кодовым названием NG.

Почти два года обе команды работали над двумя совершенно разными облачными инфраструктурами, конкурируя за одни и те же ресурсы, но преследуя отличные друг от друга цели.

IBM всё это время надеялась, что архитектуры будут совместимы друг с другом, но из-за тонких различий в дизайне этого не произошло. В 2019 году компания выпустила обе разработки на рынок, но одну из них, GC, всё же закрыла в начале 2021 года.

Комментировать внутренние разногласия корпорация отказалась. Лишь сказала, что более двух лет работала над максимально безопасным облаком корпоративного уровня и подключила к нему все ключевые наработки — от ПО и технологий ИИ до отказоустойчивых серверов System Z и микропроцессоров Power.

IBM Cloud — надёжный выбор для клиентов в строго регулируемых отраслях, где важно не просто внедрить инновации, а гарантировать при этом сохранность данных и соблюдать нормативы. IBM

Есть ли у IBM шанс догнать конкурентов

Пока компания работала над двумя проектами сразу и не выпускала ни одного, многие постоянные клиенты ушли к конкурентам вроде Amazon, чьи сервисы работали стабильно. Последняя в 2021 году также предлагает скидки на многолетние контракты, чтобы привлечь новых клиентов.

Впрочем, помимо AWS, выбирать было особо не из кого, заключает издание: из крупных игроков облачные услуги предлагали разве что Microsoft и Google.

IBM в конечном счёте сосредоточилась на одном проекте, добавила поддержку частного облака и обслуживает тысячи клиентов. В 2018 году она также купила поставщика Linux — компанию Red Hat за $34 млрд, чтобы посоперничать с лидерами.

Но компания потратила годы на медленные разработки, пострадала из-за неэффективного управления, а в последние годы сокращала капитальные расходы. И это рискует помешать развитию дорогостоящего облачного сервиса, который по-прежнему нередко сбоит.