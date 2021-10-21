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Маша Цепелева

Мессенджер Openland Юрия Лифшица и Степана Коршакова закроется с 31 октября после трёх лет работы Статьи редакции

«У нас получилось сделать крутой продукт, но не получилось завоевать серьезную долю на рынке мессенджеров», — прокомментировал он решение.

  • Юрий Лифшиц рассказал на своей странице в Facebook «о серьёзных пробелах в маркетинге» во время работы над Openland, которые он планирует восполнить.
  • «На прошлой неделе мне удалось поднять раунд на новую компанию», — рассказал Лифшиц, но не раскрыл детали проекта.
  • В 2018 году Юрий Лифшиц и Степан Коршаков прошли в американский стартап-акселератор Y Combinator с сервисом Statescraft, который собирал жилищную статистику для городских властей. В акселераторе они поменяли бизнес-модель и разработали сервис Openland для застройщиков.

  • Через несколько месяцев после запуска Openland стал мессенджером, сначала корпоративным, позже для всех.

  • В августе 2018 года Openland привлёк $2,25 млн от Gagarin Capital, Y Combinator, фонда Soma Capital и других.

Спасибо Степану Коршакову, с которым мы прошли этот путь, всей команде (больше 40 человек за четыре года), инвесторам, и, пожалуй больше всего — пользователям.

Было здорово знакомить интересных людей между собой, организовывать трансляции и митапы в разных городах, наблюдать за рождением и развитием крутых сообществ.

Юрий Лифшиц
сооснователь Openland
Между Facebook и Telegram: выпускники Y…
И как хотят выиграть у Slack, Discord и Telegram.
vc.ru

#новость #openland

1842 просмотров
21 21 комментарий
7
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21 комментарий
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Несчастный щит

Прям как Гугл, когда узнаёшь о сервисе из новостей о его закрытии.

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25
Пользователь Удален

Приходилось пользоваться, пока общался в Месте. Абсолютно неудобное приложение, куча технических недоделок. Туда и дорога

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5
Maxim Muchkaev

Все, что надо знать о "не получилось завоевать серьезную долю":

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2
Данила Карпызин

Это как-то связано с тем, что из openland ушло большое количество людей из коммьюнити "Место"?

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1
Александр Тарасов

В чем была суть этого сообщества? Что там обсуждалось, не подскажешь?

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0
Данила Карпызин

В нем собирались стартаперы, бизнесмены и в большинстве люди из IT, которые приходили за помощью, советами и сами помогали другим, проводили митапы, можно было найти работу и тд. Сейчас это всё тоже есть, но сообщество переехало на свою платформу

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0
Dima Kalinov

Стартаперы собирались в Фб в группе YCombinator Russia, а потом в VC Кухне Шойфота и в Стартап-Котиках.
"Место" вроде появилось после фильма Дудя, когда Дороничев и один уволенный из vc менеджер решили сделать платформу, куда хлынули те, кто подумал, что станет стартапером.

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2
Сергей

Интересно узнать от основателей: что можно было сделать по-другому, чтобы продукт стал востребован? Или самая идея продукта изначально была обречена на закрытие?

Ответить
1
Dima Kalinov

Юра ответил в комментариях

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0
Сергей

Я бы не сказал, что это ответ. Это просто отписка. Реально интересно что можно было бы сделать по-другому: что изменить в позиционировании, маркетинге, может быть в функциональности продукта.
Другой рынок - это значит все переделать?

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0
Mikhail Laptev

Дима, а можешь поделиться ссылкой? Было бы очень интересно почитать про это! Пока что не нашел где именно его ответ

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0
Steve Evets

Странно... А почему Майл.ру не купил этот очередной недо-мессенджер..? Они же любят такое

Ответить
1
Louis Cyphre

«У нас получилось сделать крутой продукт, но не получилось завоевать серьезную долю на рынке мессенджеров»

Похоже, Юрий не читал отзывы на свой крутой продукт.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.openland.app

Openland - Apps on Google Play
Voice chats for everyone
play.google.com
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0
Maxim Muchkaev

Ах там еще и меньше 50К инсталлов за три года? Как люди умеют сами себя обманывать такими "подведениями" итогов...

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1
Louis Cyphre

Вряд ли они себя обманывают. Скорее пытаются выглядеть более компетентными. ред.

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1
true iBegginer

+iOS

Ответить
1
Vadim

И зачем закрывать, если крутой продукт. Пусть и для малой аудитории.

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0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Бабки жрет

Ответить
1
Илья Куфаров

Очередной нн проект, который закрыли из-за нехватки бюджета

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0
Vasily Nemchinov

Искали там программиста и ещё пару человек в команду. Была движуха в мессенджере.

Жаль, что закрываются ребята

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0
Ruslan Albitsky

Как говорится, известность пост-мортем. Никогда не слышал до сего дня

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0
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Сервисы
Маша Цепелева
Мессенджер Openland Юрия Лифшица и Степана Коршакова закроется с 31 октября после трёх лет работы Статьи редакции

«У нас получилось сделать крутой продукт, но не получилось завоевать серьезную долю на рынке мессенджеров», — прокомментировал он решение.

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