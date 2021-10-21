Мессенджер Openland Юрия Лифшица и Степана Коршакова закроется с 31 октября после трёх лет работы Статьи редакции
«У нас получилось сделать крутой продукт, но не получилось завоевать серьезную долю на рынке мессенджеров», — прокомментировал он решение.
- Юрий Лифшиц рассказал на своей странице в Facebook «о серьёзных пробелах в маркетинге» во время работы над Openland, которые он планирует восполнить.
- «На прошлой неделе мне удалось поднять раунд на новую компанию», — рассказал Лифшиц, но не раскрыл детали проекта.
- В 2018 году Юрий Лифшиц и Степан Коршаков прошли в американский стартап-акселератор Y Combinator с сервисом Statescraft, который собирал жилищную статистику для городских властей. В акселераторе они поменяли бизнес-модель и разработали сервис Openland для застройщиков.
Через несколько месяцев после запуска Openland стал мессенджером, сначала корпоративным, позже для всех.
- В августе 2018 года Openland привлёк $2,25 млн от Gagarin Capital, Y Combinator, фонда Soma Capital и других.
«У нас получилось сделать крутой продукт, но не получилось завоевать серьезную долю на рынке мессенджеров»
Похоже, Юрий не читал отзывы на свой крутой продукт.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.openland.app
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«У нас получилось сделать крутой продукт, но не получилось завоевать серьезную долю на рынке мессенджеров», — прокомментировал он решение.
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