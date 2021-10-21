Спасибо Степану Коршакову, с которым мы прошли этот путь, всей команде (больше 40 человек за четыре года), инвесторам, и, пожалуй больше всего — пользователям.

Было здорово знакомить интересных людей между собой, организовывать трансляции и митапы в разных городах, наблюдать за рождением и развитием крутых сообществ.