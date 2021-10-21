Российский сервис доставки продуктовых наборов Grow Food начал работать в Испании Статьи редакции
Производство открылось в Мадриде.
Grow Food запустила испанскую версию сайта и приложение для заказов. Первым на это обратил внимание Telegram-канал «Фудтех». На сайте указано, что все блюда готовятся на производстве в центре Мадрида площадью более 1 тысячи м². Есть собственная лаборатория.
- Программа питания от Grow Food в Испании стоит от €36 до €57 в день в зависимости от калорийности.Через приложение Grow Food Spain можно выбрать план питания, количество дней для доставки и сделать заказ. Подписка доступна минимум на три дня. Редакция vc.ru отправила вопросы основателям компании о запуске.
- Grow Food в 2015 году основали Даниэль Гальпер и Павел Паскарь. В 2016 году сервис привлёк 30 млн рублей от AddVenture, а через год фонд вложил в Grow Food ещё около 300 млн рублей.
- С 2020 года Grow Food в России работает только в Москве и Петербурге из-за падения выручки в регионах. Оборот компании в 2020 году составил 2,2 млрд рублей — она на втором месте среди сервисов готового питания после Performance Group.
Вдруг кто хочет похудеть, но не знает что есть:
Белок
1) Творог
2) Куриная грудка
3) Яица
Углеводы медленные
1) Гречка
2) Овсянка
Жиры
1) Рыба
2) Стейки
Сахар
1) Жидкий сахзам
Меню:
Утром съел куриной грудки с гречкой, днем стейк, вечером творог с сахзамом, как десерт вкусно, полезно. Ещё сладкоежкам можно делать такие комбинации, например овсянку заливаешь кефиром, добавляешь творога, сухофруктов немного и сахзама для сладости, очень вкусно)
Через 90 дней ты худой.)
Для белка можно ещё купить спортпит протеин (изолят), там много белка, почти нет углеводов и жира, много BCAA. При этом это реально вкусно (например, вкус шоколадного маффина). Белок в изоляте из молока, но лактозы там нет, поэтому проблем не будет.
Купить омега 3, мне понравился от польского Olimp, качество там хорошее, в морозилке капсула не замерзает. Омега 3 есть только в дикой рыбе, из пищи очень сложно получить достаточное количество.
И Карнитин + физнагрузка обязательно, без нее Карнитин не сработает. Карнитин очень нужен, безвреден, но из пищи его сложно получить в нужных количествах.
Все вышеперечисленное безвредно и естественно. Если худеешь неправильно - исчезнут мышцы, а не жир. ред.
Как замена полноценному питанию Grow Food точно не подходит, по моему опыту, только как разнообразие или когда нет времени или желания готовить. Мне кажется, что сейчас еда попроще стала, как бы своим деньгам не соответствует, особенно смущают в рационе разные круассаны и бутерброды, которые я так могу сделать, но они идут как отдельное блюдо.
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