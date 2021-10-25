Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":7297,"title":"\u0417\u0430\u043a\u0430\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0432\u0435\u0447\u0435\u0440\u0438\u043d\u043a\u0443 vc.ru. \u0420\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u043c \u0438 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u043c, \u043a\u0430\u043a \u044d\u0442\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e","url":"\/redirect?component=advertising&id=7297&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/300923-proveli-vecherinku-vc-ru-i-sdelali-ofis-uyutney-s-pomoshchyu-novogo-servisa-ot-ozon&placeBit=1&hash=1786c9dcf11a3b054c8e53004e27074664313ed4055e24064ede059ebc186db8","isPaidAndBannersEnabled":false}
Сервисы
МегаФон

Как редизайн виджета увеличил его MAU на 30%

Выход новой версии iOS подтолкнул МегаФон разработать новый виджет для своего приложения. Подробнее об этапах его разработки читайте в статье.

6 6 комментариев
364 просмотров
Евгений Багаряков
старший менеджер проектов

Виджет — часть приложения, которую можно перенести на любой из экранов, чтобы быстрее получать важную информацию. На виджете МегаФона можно узнать остатки минут и трафика, баланса счёта.

Виджеты бывают и для iOS, и для Android. Сама их разработка напоминает создание мини-приложений, но происходит чуть легче.

Во время одного из предыдущих обновлений приложения МегаФон убрал из него виджет — идея показалась разработчикам хорошей, но первые же отзывы показали, что это не так. Пользователи попросили вернуть этот элемент.

Когда осенью 2020-го вышел iOS 14, в нём поменялась сама концепция виджетов — у них появились три размера вместо одного, и у каждого своя особенность. Самый маленький работал как одна кнопка, туда нельзя было вставить несколько кликабельных элементов. Остальные оказались более функциональны — по поводу их наполнения можно было креативить. Мы решили, что выход новой версии iOS — подходящее время, чтобы вернуть пользователям виджет и сделать его более функциональным.

UX-тестирование

План нового виджета для iOS 14 создавали вместе с командой. UХ-лаборатория исследовала, как несколько десятков респондентов пользуются виджетами (не только МегаФона, но и любыми другими) и что им нравится.

Оказалось, что многие любят шрифт покрупнее. Поэтому для отображения остатков и баланса мы его увеличили. И изменили тексты так, чтобы они не вызывали недопонимания.

Например, в старой версии виджета пользователи путали время последнего обновления с точным временем и жаловались в поддержку, что «часы отстают».

В новой версии над «часами» появилась фраза «Виджет обновлён в», и на этом путаница прекратилась.

Процесс разработки и неожиданные трудности

Разработка началась с дизайна прототипа, на это ушло несколько недель. А дальше мы стали анализировать, что получим в результате (а чего лишимся). Например, после изучения документации iOS 14 стало ясно, что в этой версии нельзя добавлять в виджет кнопку «обновить». Пользователей это расстроило бы: им хочется следить за актуальностью виджета. Вместе с этим ни у одного российского оператора ещё не было виджета на iOS 14 — а значит, у нас был шанс охватить аудиторию, которая любит новые технологии.

К запланированной дате запуска был готов только цветной вариант виджета (зеленый, фиолетовый или синий — в зависимости от статуса абонента), светлую и тёмную тему решили оставить на второй релиз.

Выкатили цветной вариант и сразу же столкнулись с проблемой: виджет на секунду мигал. Проверили много гипотез, пока не выяснили, что это баг на стороне Apple. При следующих обновлениях iOS его поправили.

Второй релиз и первые результаты

Пользователи попросили сделать виджет более нейтральным по цвету, и во втором релизе (через три недели) мы уже докатили светлую и тёмную темы. Кроме того, поправили расположение элементов и исправили несколько багов, которые мешали виджету быстро обновляться.

В первый месяц после релиза аудитория выросла на 30%. При этом было очевидно, что они подключились из-за этого обновления, потому что рост коснулся только iOS.

Из этой истории можем сделать вывод: стремление разработать удобный продукт для широкой аудитории, объединённое с пониманием, что нужно делать, могут привести к впечатляющим результатам.

Если вы хотите присоединиться к команде МегаФона, посмотрите на открытые вакансии:

6 6 комментариев
4
{ "author_name": "МегаФон", "author_type": "editor", "tags": [], "comments": 6, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 308529, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 25 Oct 2021 12:11:58 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Максим Лялин

Добавьте, пожалуйста, картинку с виджетом до редизайна. Увы, не вся аудитория VC имеет счастье помнить предыдущую версию :)

Ответить
5
Евгений Багаряков

Привет!

Вот так виджет выглядел раньше :)

Ответить
0
Александр Богданов

Клево! Добавьте в виджет интернет в других странах. А то чтобы чекнуть остаток по нему, мне нужно ходить в приложение, получается виджет бесполезный в другой стране. Я говорю про пакет «3гб в популярных странах»

Ответить
0
Евгений Багаряков

привет!

Да, мы хотим это сделать. Такая задачка есть в бэклоге и, думаю, к концу этого года мы это сделаем :)

Ответить
1
One Harm

Немного не в тему:
Уважаемые, у вас на странице с банковскими картами в заголовке написано: "Оформить БЕСПЛАТНУЮ цифровую банковскую карту МегаФон", что не является действительностью, поскольку ваша карта условно бесплатная, а это совершенно разные вещи.
Исправлять будете?

Оформить бесплатную цифровую банковскую карту…
Оформите цифровую банковскую карту онлайн на сайте МегаФон Банка!Моментальный выпуск и бесплатное…
bank.megafon.ru
Ответить
0
God Damn

вся эта инфа давно не нужная

Ответить
–1
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
Транспорт
Лиана Липанова
Рынок кикшеринга в России вырос на 200-230% за год, до 12 млрд рублей — исследование Статьи редакции

Но есть и проблемы: производители не успевают делать достаточно самокатов, компетентных сотрудников не хватает, а в СМИ кикшеринг «демонизируют».

32 32 комментария
13
Маркетинг
PAD team
Какие визуалы выбрать для рекламной кампании в социальных сетях?

Вы готовите рекламную кампанию для социальных сетей. Обязательный элемент практически любого плейсмента (места размещения рекламы) – визуал, который увидит целевая аудитория. Давайте разберемся, как отличить плохие рекламные макеты от хороших, насколько они должны быть креативны и когда точно нужно вносить в них правки.

2 2 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Bright
7 причин начать пользоваться Bright Data Proxy Manager:
1 1 комментарий
0
Сервисы
Тинькофф
«Самый человечный нечеловек»: как мы развиваем голосового помощника Олега в колл-центре, чтобы он не был похож на других

Сегодня в колл-центрах девяти из десяти самых популярных российских банков по телефону отвечают голосовые помощники. Но не все клиенты ими довольны — нередко в соцсетях можно увидеть жалобы на телефонных роботов, которые должны помогать решать клиентские вопросы, но не всегда это делают.

30 30 комментариев
19
Торговля
Маша Цепелева
Роботы-курьеры «Яндекса» начнут доставлять посылки «Почты России» в Москве Статьи редакции

Пока заказать доставку можно через приложение «Почты России» на Android в некоторых районах города.

153 153 комментария
26
Транспорт
DTF
XPeng анонсировала электромобиль со складными несущими винтами — он способен не только ездить, но и летать Статьи редакции

Китайский производитель планирует начать серийное производство в 2024 году.

HT Aero
38 38 комментариев
14
Газпромбанк
Улыбнитесь, вас снимают: как биометрия меняет жизнь банковских клиентов
0 Обсудить
4
Почта России
Почта России запустила доставку из отделений роботами Яндекса

Почта России первой из почтово-логистических компаний начала доставлять посылки с помощью беспилотных роботов-доставщиков Яндекса. Проект реализован при поддержке Фонда «Сколково». На первом этапе 36 роверов будут осуществлять доставку из 27 отделений в Москве. Воспользоваться услугой можно будет через приложение Почты на Android, на старте…

0 Обсудить
0
Транспорт
Маша Цепелева
Региональные аэропорты предупредили о возможной приостановке полётов из-за новых правил безопасности Статьи редакции

Чтобы соответствовать новым требованиям, аэропорты должны вложить 3-4 млрд рублей, а затраты могут не окупиться.

66 66 комментариев
18
Офлайн
Евгения Евсеева
Путин поручил запретить работу ресторанов и кафе по ночам во всей России Статьи редакции

И рекомендовал обеспечить два выходных для сотрудников, проходящих вакцинацию.

293 293 комментария
19
БКС Мир инвестиций
Какие акции посоветовать новичку: российские или американские
0 Обсудить
0
Больше статей
null