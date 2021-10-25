Как редизайн виджета увеличил его MAU на 30%

Выход новой версии iOS подтолкнул МегаФон разработать новый виджет для своего приложения. Подробнее об этапах его разработки читайте в статье.

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Евгений Багаряков старший менеджер проектов

Виджет — часть приложения, которую можно перенести на любой из экранов, чтобы быстрее получать важную информацию. На виджете МегаФона можно узнать остатки минут и трафика, баланса счёта.

Виджеты бывают и для iOS, и для Android. Сама их разработка напоминает создание мини-приложений, но происходит чуть легче.

Во время одного из предыдущих обновлений приложения МегаФон убрал из него виджет — идея показалась разработчикам хорошей, но первые же отзывы показали, что это не так. Пользователи попросили вернуть этот элемент.

Когда осенью 2020-го вышел iOS 14, в нём поменялась сама концепция виджетов — у них появились три размера вместо одного, и у каждого своя особенность. Самый маленький работал как одна кнопка, туда нельзя было вставить несколько кликабельных элементов. Остальные оказались более функциональны — по поводу их наполнения можно было креативить. Мы решили, что выход новой версии iOS — подходящее время, чтобы вернуть пользователям виджет и сделать его более функциональным.

UX-тестирование

План нового виджета для iOS 14 создавали вместе с командой. UХ-лаборатория исследовала, как несколько десятков респондентов пользуются виджетами (не только МегаФона, но и любыми другими) и что им нравится.

Оказалось, что многие любят шрифт покрупнее. Поэтому для отображения остатков и баланса мы его увеличили. И изменили тексты так, чтобы они не вызывали недопонимания.

Например, в старой версии виджета пользователи путали время последнего обновления с точным временем и жаловались в поддержку, что «часы отстают».

В новой версии над «часами» появилась фраза «Виджет обновлён в», и на этом путаница прекратилась.

Процесс разработки и неожиданные трудности

Разработка началась с дизайна прототипа, на это ушло несколько недель. А дальше мы стали анализировать, что получим в результате (а чего лишимся). Например, после изучения документации iOS 14 стало ясно, что в этой версии нельзя добавлять в виджет кнопку «обновить». Пользователей это расстроило бы: им хочется следить за актуальностью виджета. Вместе с этим ни у одного российского оператора ещё не было виджета на iOS 14 — а значит, у нас был шанс охватить аудиторию, которая любит новые технологии.

К запланированной дате запуска был готов только цветной вариант виджета (зеленый, фиолетовый или синий — в зависимости от статуса абонента), светлую и тёмную тему решили оставить на второй релиз.

Выкатили цветной вариант и сразу же столкнулись с проблемой: виджет на секунду мигал. Проверили много гипотез, пока не выяснили, что это баг на стороне Apple. При следующих обновлениях iOS его поправили.

Второй релиз и первые результаты

Пользователи попросили сделать виджет более нейтральным по цвету, и во втором релизе (через три недели) мы уже докатили светлую и тёмную темы. Кроме того, поправили расположение элементов и исправили несколько багов, которые мешали виджету быстро обновляться.

В первый месяц после релиза аудитория выросла на 30%. При этом было очевидно, что они подключились из-за этого обновления, потому что рост коснулся только iOS.

Из этой истории можем сделать вывод: стремление разработать удобный продукт для широкой аудитории, объединённое с пониманием, что нужно делать, могут привести к впечатляющим результатам.