Как быть своим в разных странах и вести бизнес вне границ

Все началось еще в детстве. До 7 лет я пожил в 4 разных республиках СССР. Потом, как и все, многократно ездил в туристические поездки, но действительно переломным для меня стал 2018 год, в котором я 82 раза садился на борт самолета и превратился из туриста в бизнес-мигранта. Эти события вдохновили меня на поступки, о которых я расскажу вам.