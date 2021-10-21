Spotify разрешил всем авторам загружать видеоподкасты Статьи редакции
Сервис запустил функцию в июле 2020 года, но она была доступна ограниченному числу авторов.
- Видеоподкасты помогут авторам увеличить доход, аудиторию и вовлеченность, а компании — привлечь больше платных подписчиков, пишет CNBC.
- За доступ к видео авторы могут взимать плату с пользователей. Новая функция будет доступна через платформу для подкастов Anchor, которую Spotify выкупил в начале 2019 года.
- Spotify начал тестировать видеоподкасты летом 2020 года вместе с несколькими авторами. На момент написания заметки в сервисе не ответили vc.ru, будет ли функция доступна и российским пользователям.
- В России сервис запустился в июле 2020 года, но при старте подкасты были не доступны. Они заработали с 4 октября 2021 года.
По данным исследовательской компании eMarketer, у сервиса в мире более 2,2 млн подкастов. За всё время Spotify потратил более $800 млн на покупку компаний для их производства, писало Bloomberg в ноябре 2020 года.
- В апреле 2021 года компания запустила подписку на подкасты в США по цене от $2,99 в месяц.
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