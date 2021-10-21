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Nazigul Jusupova

Spotify разрешил всем авторам загружать видеоподкасты Статьи редакции

Сервис запустил функцию в июле 2020 года, но она была доступна ограниченному числу авторов.

  • Видеоподкасты помогут авторам увеличить доход, аудиторию и вовлеченность, а компании — привлечь больше платных подписчиков, пишет CNBC.
  • За доступ к видео авторы могут взимать плату с пользователей. Новая функция будет доступна через платформу для подкастов Anchor, которую Spotify выкупил в начале 2019 года.
  • Spotify начал тестировать видеоподкасты летом 2020 года вместе с несколькими авторами. На момент написания заметки в сервисе не ответили vc.ru, будет ли функция доступна и российским пользователям.
  • В России сервис запустился в июле 2020 года, но при старте подкасты были не доступны. Они заработали с 4 октября 2021 года.

  • По данным исследовательской компании eMarketer, у сервиса в мире более 2,2 млн подкастов. За всё время Spotify потратил более $800 млн на покупку компаний для их производства, писало Bloomberg в ноябре 2020 года.

  • В апреле 2021 года компания запустила подписку на подкасты в США по цене от $2,99 в месяц.
Видеоподкасты Spotify Spotify

#новости #spotify

499 просмотров
6 6 комментариев
7
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6 комментариев
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Антон Штадлер

Лучше бы клипы разрешил

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2
Gleb Chudetsky

Хорошо, что новые AirPods защищают от воды.

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1
Вася Иванов

Все пытаются угнаться за TikTok 😉

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–4
Даниил Мельник

Вряд ли подкасты это про ТикТок. Скорее это переход на поляну Ютуба. Он ещё в десятых почти убил подкасты; так как зачем подкасты отдельно, если любое видео на ютубе без звука = подкаст)

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0
Daria Kulishova

Все жду, когда они добавят текст к трекам 🙄

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0
Даниил Мельник

Текст к трекам должны добавлять авторы как я понимаю. Я у некоторых авторов видел песни с текстом; у того же Фрэнка Синатры, например.
Потому что вряд ли Спотифай такую важную вещь переложит на автоматическую транскрибацию.

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0
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