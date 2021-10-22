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Маша Цепелева

Google снизит комиссию с 30% до 15% для разработчиков приложений за доходы от платных подписок Статьи редакции

Новые правила начнут действовать с января 2022 года.

  • По действующим правилам, разработчики должны платить 30% за первый год действующей подписки, после могут получить скидку. «Из-за оттока клиентов приложениям было сложно получить сниженную ставку», — прокомментировали в Google своё решение. Новое правило начнёт действовать 1 января 2022 года.
  • Компания планирует снизить комиссию для разработчиков электронных книг, музыкальных и видеостримингов с 15% до 10%.
  • В марте 2021 года Google Play снизила комиссию с 30% до 15% для всех разработчиков, но только на первый $1 млн годовой выручки.
  • В июле 2021 года больше половины штатов США подали в суд на Google из-за комиссии для разработчиков приложений в 30%. Это первый иск против доминирования Google на рынке мобильных приложений.
  • С 1 января 2021 года Apple снизила комиссию в App Store с 30% до 15% для разработчиков, чья общая выручка меньше $1 млн в год.

#новость #google

451 просмотров
4 4 комментария
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4 комментария
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arti niga

Так-то👉🏿👌🏼

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David Akopyan

До 1 000 000 выручки

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Сергей Жуковский

Отлично! Надо и дальше идти. Миллион выручки мало для многих уже. Монополии не должны мешать. 10% от выручки любой и отлично.

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Борис Грушин

Продавили все-таки. Но по-моему даже 15 процентов это многовато, 10 было бы достаточно всем.

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Маша Цепелева
Google снизит комиссию с 30% до 15% для разработчиков приложений за доходы от платных подписок Статьи редакции

Новые правила начнут действовать с января 2022 года.

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