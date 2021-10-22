Сбербанк легально разводит клиентов

Впервые в жизни оформила кредитную карту (4.09). Выбрала сбербанк с льготным периодом 120 дней. В приложении мне обешали, что через 5 минут карта появится в списке карт на главном экране. Через пару дней я позвонила в банк узнать почему не вижу карту. Мне ответили: "расхождение данных, идите в отделение". Но все данные подтягиваются…