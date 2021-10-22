Google снизит комиссию с 30% до 15% для разработчиков приложений за доходы от платных подписок Статьи редакции
Новые правила начнут действовать с января 2022 года.
- По действующим правилам, разработчики должны платить 30% за первый год действующей подписки, после могут получить скидку. «Из-за оттока клиентов приложениям было сложно получить сниженную ставку», — прокомментировали в Google своё решение. Новое правило начнёт действовать 1 января 2022 года.
- Компания планирует снизить комиссию для разработчиков электронных книг, музыкальных и видеостримингов с 15% до 10%.
- В марте 2021 года Google Play снизила комиссию с 30% до 15% для всех разработчиков, но только на первый $1 млн годовой выручки.
- В июле 2021 года больше половины штатов США подали в суд на Google из-за комиссии для разработчиков приложений в 30%. Это первый иск против доминирования Google на рынке мобильных приложений.
- С 1 января 2021 года Apple снизила комиссию в App Store с 30% до 15% для разработчиков, чья общая выручка меньше $1 млн в год.
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