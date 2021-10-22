НДФЛ, льготы и поправки. Что нового в бухгалтерии и налогах в 2021 году

Как в бухгалтерском, так и в налоговом законодательстве в этом году появились новые правила. На примере IT-отрасли рассмотрим налоговые льготы и другие ключевые изменения, которые нужно знать специалистам (физическим лицам) и работодателям – предпринимателям или юридическим лицам.