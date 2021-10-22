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Маша Цепелева

Google снизит с 30% до 15% комиссию за доходы разработчиков приложений от платных подписок Статьи редакции

Новые правила начнут действовать с января 2022 года.

  • По действующим правилам, разработчики должны платить 30% за первый год действующей подписки, после могут получить скидку. «Из-за оттока клиентов приложениям было сложно получить сниженную ставку», — прокомментировали в Google своё решение. Новое правило начнёт действовать 1 января 2022 года.
  • Компания планирует снизить комиссию для разработчиков электронных книг, музыкальных и видеостримингов с 15% до 10%.
  • В марте 2021 года Google Play снизила комиссию с 30% до 15% для всех разработчиков, но только на первый $1 млн годовой выручки.
  • В июле 2021 года больше половины штатов США подали в суд на Google из-за комиссии для разработчиков приложений в 30%. Это первый иск против доминирования Google на рынке мобильных приложений.
  • С 1 января 2021 года Apple снизила комиссию в App Store с 30% до 15% для разработчиков, чья общая выручка меньше $1 млн в год.

#новость #google

1440 просмотров
15 15 комментариев
20
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Фин учет

Эти хотя бы в развитие переводят 15 там или 30%. А вот работодатель платит более 40% сверху зп каждого сотрудника в виде сборов. Из них 22% в пенсионный фонд. Вот где снижать нужно, большинство все равно получит минимальную пенсию.

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7
S4 Consulting

Сейчас страховые в размере 15% с суммы выше МРОТ для МСП.

В 2022 году будет система налогообложения, где не нужно будет платить страховые взносы вообще.

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2
Denis Kiselev

Да, интересный режим. Изучаем его для применения в своих небольших производственных компаниях

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1
Denis Kiselev

К слову - для ИТ есть льготные налоговые режимы

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1
Nan Nan

Ты не путай - льготный налоговый режим распространяется на прибыль самого предприятия.
Налоги на ЗП сотрудника (НДФЛ+пенс) для ИТ сектора пока никто не отменял :)

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0
S4 Consulting

Аккредитация Минцифры снижает страховые взносы до 7,6% на всю ЗП сотрудников.

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1
Denis Kiselev

1) я не путаю
2) вы не знаете, но льготы есть и в части зарплатных налогов, и в части ндс; все легко гуглится,

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0
Анон Плиз

Рожали бы по 3-5 детей - можно было бы о чем-то говорить. Но на подходе поколение одиноких и эгоистичных стариков (больше старух, конечно), так что закатайте губу со снижением взносов в ПФ РФ))

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1
Евгений Торанов

Знаете схему легально не платить ПФР грабителям?

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0
Tim32

Высокий скилл приплетать Россию в любом посте...

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0
Борис Грушин

Продавили все-таки. Но по-моему даже 15 процентов это многовато, 10 было бы достаточно всем.

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4
Daniyar Karimov

1%

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0
David Akopyan

До 1 000 000 выручки

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0
Сергей Жуковский

Отлично! Надо и дальше идти. Миллион выручки мало для многих уже. Монополии не должны мешать. 10% от выручки любой и отлично.

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0

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arti niga

Так-то👉🏿👌🏼

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–1
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Сервисы
Маша Цепелева
Google снизит с 30% до 15% комиссию за доходы разработчиков приложений от платных подписок Статьи редакции

Новые правила начнут действовать с января 2022 года.

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