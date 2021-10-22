Контент из WeChat появился в поисковой выдаче Google — владеющая сервисом Tencent назвала это ошибкой из-за обновления Статьи редакции
Посты из WeChat не доступны для конкурирующих систем, их можно найти только в поисковой системе от Tencent.
- Tencent заявила, что устранила уязвимость, но журналисты Bloomberg и после этого смогли найти контент из WeChat в Google.
- До этого посты из WeChat можно было найти только в китайской поисковой системе Sogou от Tencent. Они недоступны для главного конкурента компании, поисковика Baidu. Google в Китае недоступен.
- Китайские власти борются с закрытыми экосистемами и обсуждают новые правила, по которым материалы WeChat будут доступны в результатах поиска Baidu и других. Это как если бы регулятор США потребовал от Facebook показывать публичные чаты WhatsApp в поиске Google, сравнивает Bloomberg.
- В сентябре Tencent разрешила пользователям WeChat обмениваться ссылками на сервисы Alibaba. А Alibaba разрешила платить через WeChat Pay в некоторых своих приложениях.
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