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Сервисы
Маша Цепелева

Контент из WeChat появился в поисковой выдаче Google — владеющая сервисом Tencent назвала это ошибкой из-за обновления Статьи редакции

Посты из WeChat не доступны для конкурирующих систем, их можно найти только в поисковой системе от Tencent.

  • Tencent заявила, что устранила уязвимость, но журналисты Bloomberg и после этого смогли найти контент из WeChat в Google.
  • До этого посты из WeChat можно было найти только в китайской поисковой системе Sogou от Tencent. Они недоступны для главного конкурента компании, поисковика Baidu. Google в Китае недоступен.
  • Китайские власти борются с закрытыми экосистемами и обсуждают новые правила, по которым материалы WeChat будут доступны в результатах поиска Baidu и других. Это как если бы регулятор США потребовал от Facebook показывать публичные чаты WhatsApp в поиске Google, сравнивает Bloomberg.
  • В сентябре Tencent разрешила пользователям WeChat обмениваться ссылками на сервисы Alibaba. А Alibaba разрешила платить через WeChat Pay в некоторых своих приложениях.

#новость #wechat #tencent #китай

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